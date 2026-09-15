México

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de septiembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

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México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este martes 14 de septiembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México.

En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

Sigue las últimas actualizaciones de sismos en México en tiempo real:

06:00 hsHoy

Al momento no se ha registrado un sismo de mayor magnitud este martes.

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