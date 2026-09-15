Colombia

Corte Constitucional finalmente decidió sobre la reforma pensional de Petro: Congreso deberá corregir varios artículos

El alto tribunal dejó en pie la mayor parte del proyecto pensional del gobierno Petro y ordenó al Legislativo corregir varias disposiciones por aparentes fallas durante su aprobación

La sentencia avaló gran parte del texto de la reforma pensional - crédito Corte Constitucional
La sentencia avaló gran parte del texto de la reforma pensional - crédito Corte Constitucional
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La Corte Constitucional expidió la sentencia C-264 de 2026 con el que declaró la exequibilidad de la Ley 2381 de 2024 o reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.

El texto fue conocido en la mañana del martes 15 de septiembre de 2026, en la que la mayoría de los magistrados del alto tribunal avaló gran parte del texto y devolvió varios artículos al Congreso por aparentes vicios de trámite.

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En este sentido, el Congreso podrá citar sesiones desde el 17 de septiembre, fecha en la que se cumple la comunicación oficial de la notificación de la decisión. A partir de entonces, la Cámara de Representantes podrá corregir los artículos que fueron devueltos por la Corte, con un plazo de 30 días para realizar las respectivas correcciones.

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