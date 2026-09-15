México tiene nuevos héroes: Isaac del Toro, Osmar Olvera, Julián Quiñones y los atletas que conquistan 2026

Tres deportistas que representan a México con logros en sus respectivas disciplinas de ciclismo, clavados y futbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cada año, el 15 de septiembre es la fecha en que México reúne símbolos de identidad nacional para conmemorar el grito de la Independencia. Además, en el marco de las celebraciones, este día funciona para brindar un cálido homenaje a las y los mexicanos que han hecho algo trascendental y que en el país es mérito de orgullo e inspiración.

En el deporte mexicano, nuevos nombres salen a la luz por su manera de cosechar triunfos, obtener logros históricos y ser un claro ejemplo para las y los jóvenes que buscan dejar huella tal como sus ahora ídolos de ciertas disciplinas.

PUBLICIDAD

Al día de hoy, en México resuenan los nombres de: Isaac del Toro (ciclista), Osmar Olvera (clavadista), Julián Quiñones (futbolista) por la manera en que hacen vibrar a todo el país por sus victorias en competencias internacionales como por su amor y cariño a nuestra nación.

Isaac del Toro

Isaac del Toro festeja resultado histórico en Francia. REUTERS/Stephanie Lecocq

El joven ciclista, de 22 años, oriundo de Ensenada, Baja California vive el año más fuerte de su carrera profesional, contando, hasta este 15 de septiembre del 2026, 12 triunfos en la temporada y cuatro títulos de clasificación general, además de la histórica tercera posición general en el Tour de Francia.

PUBLICIDAD

Los principales resultados del Torito en del Ciclismo profesional, destacan los siguientes:

Campeón del UAE Tour , con triunfos en las etapas 1 y 6.

Campeón de la Tirreno-Adriático , donde también ganó la sexta etapa.

Tercer lugar en la Strade Bianche .

Campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes , tras ganar las etapas 7 y 8.

Tercera posición en la clasificación general del Tour de Francia , un resultado histórico para el ciclismo mexicano.

Gana la segunda etapa del Tour de Francia y se queda con el maillot blanco , como mejor joven de la carrera.

Campeón de la Vuelta a Alemania , donde también obtiene las clasificaciones por puntos y de jóvenes.

Triunfo en el Gran Premio de Montreal el 13 de septiembre, al imponerse en el sprint final al francés Paul Seixas. Como resultado, se convirtió en el primer mexicano en conquistar esa carrera clásica en Canadá.

Ganar en Montreal lo coloca como una de las cartas de la Selección Mexicana para el Mundial de Ciclismo de Ruta, programado del 20 al 27 de septiembre, justamente en el país de la Hoja de Maple, Canadá

Osmar Olvera

Osmar Olvera muestra su medalla y un pin conmemorativo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (X / Rommel Pacheco)

El clavadista, Osmar Olvera, campeón mundial de trampolín individual de 3 metros, título que ganó en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025, continúa en plan ganador tras reafirmar su dominio en los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde conquistó las tres pruebas en las que compitió el nacido en Ciudad de México.

PUBLICIDAD

A la fecha, Osmar Olvera tiene en su vitrina:

La medalla de oro en trampolín de 1 metro , con 430.85 puntos.

La presea dorada en trampolín sincronizado de 3 metros , junto al clavadista Juan Celaya .

El metal de oro en trampolín individual de 3 metros , con 535.30 puntos.

La medalla plateada en trampolín sincronizado de 3 metros , también al hacer pareja con Juan Celaya .

La presea de bronce en trampolín individual de 3 metros durante la Super Final de Beijing, en el mes de mayo.

Osmar Olvera termina la justa regional con un pleno de tres oros en tres competencias. Compite con molestias físicas y, después de Santo Domingo, inicia un periodo de recuperación por problemas en los ligamentos de las rodillas, con la mira puesta en el proceso olímpico rumbo a Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Julián Quiñones

Se consolidó como goleador histórico en el Mundial 2026. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Julián Andrés Quiñones firmó una temporada de impacto en el futbol de Arabia Saudita y en su primera justa mundialista con la Selección Mexicana absoluta. Su rendimiento lo consagró campeón de goleo en la Saudi Pro League y ahora está en la terna de los candidatos al Balón de Oro 2026.

PUBLICIDAD

Además, el delantero, nativo de Magüí Payán, Colombia decidió salir de su hogar para dar mejor vida a su familia. Tras un paso exitosos en la Liga Mx, la afición mexicana lo adoptó para responder con goles y transformarse en goleador histórico mundialista para México al igualar a Javier Hernández y Luis Hernández con cuatro tantos en su primera Copa del Mundo.

Estos son los principales números de Julián Andrés Quiñones Quiñones a sus 29 años de edad:

Bicampeón en el Futbol Mexicano con Atlas FC y Club América antes de partir al balompié saudí.

Se coronó campeón de goleo de la Liga de Arabia Saudita con el Al-Qadsiah .

Marcó 33 goles en 31 partidos de liga.

Superó en la tabla de anotadores a Ivan Toney y el astro portugués , Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro .

Cerró la temporada saudita con un triplete contra Al-Ittihad , actuación que le permitió asegurar el título de máximo romperredes en Medio oriente . .

Suma cuatro goles y una asistencia con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 .

Es el máximo anotador del Tri en la Copa del Mundo 2026 y figura en el camino del equipo nacional hasta la ronda de 8vos de final .

En septiembre aparece entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026.

En el inicio de la campaña 2026-2027 con Al-Qadsiah, registra tres goles después de su coronación siendo monarca de goleo. El público espera que realice alguna dedicatoria para formar parte de las celebraciones de este 15 de septiembre desde el país de Arabia Saudita.

PUBLICIDAD

Otros deportistas que han puesto en alto la bandera de México en el 2026

México se proclamó tricampeón en Santo Domingo 2026. (X/ @COM_Mexico)

Además de los ya mencionados: Isaac del Toro, Osmar Olvera y Julián Quiñones, destacan nuevas figuras mexicanas de ciertas disciplinas olímpicas. A continuación de decimos sus nombres:

Erick Portillo , saltador de altura, medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo 2026 y tercer lugar en el Ultimate Championship 2026 . ·

Celia Pulido , nadadora que cerró los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 11 medallas, ocho de oro .

Paulo Strehlke , nadador que gana cuatro oros y una plata en Santo Domingo 2026 .

Marina Malpica , gimnasta rítmica que consigue cinco medallas de oro en la justa regional.

Alegna González , campeona en medio maratón de marcha de Santo Domingo 2026 y ganadora del Gran Premio Internacional de Marcha de Madrid .

Uziel Muñoz , plata en el Mundial Indoor 2026 y oro centroamericano en impulso de bala..

Kenia Lechuga , campeona de la Copa del Mundo de remo en Sevilla y ganadora de oro en Santo Domingo .

Aylin Ibarra y Melissa Márquez , campeonas mundiales de remo en doble scull ligero femenil.

Natalia Escalera , gimnasta artística con tres oros en Santo Domingo 2026 .

Natalia Botello , esgrimista que gana oro individual y por equipos en sable durante los Centroamericanos.

Andrea Maya Becerra , arquera que gana la Copa del Mundo de Antalya 2026 .

Fabiola Villegas , taekwondoín que obtiene oro en el Abierto de Taekwondo de St. Gallen , Suiza .

Juan Diego García , para taekwondoín que conquista oro en el Grand Prix de Muju , Corea del Sur .

Alexandra Herrera , raquetbolista que suma tres oros en Santo Domingo : individual, dobles y equipos.

Diego Villalobos e Itzamary González , figuras de la natación artística que ganan pruebas individuales, por duetos y con el equipo nacional.

Maya Becerra , arquera de compuesto y campeona mundial individual .

Yareli Acevedo , ciclista de pista que ganó el título mundial en la carrera por puntos .

Alegna González , subcampeona mundial de marcha de 20 kilómetros.

Uziel Muñoz , subcampeón mundial en impulso de bala.

Juan Manuel Celaya , medallista olímpico y mundial en clavados sincronizados junto a Osmar Olvera .

Randal Willars , clavadista con medalla mundial en plataforma de 10 metros.

Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo , dupla medallista mundial en plataforma sincronizada.

Mía y Lía Cueva , jóvenes clavadistas con bronce mundial en trampolín sincronizado .

Gabriela Rodríguez , subcampeona mundial de skeet.

Alejandra Valencia , referente del tiro con arco y medallista olímpica.

Matías Grande, arquero mexicano ubicado entre los mejores del ranking internacional.

Tricampeones en los Juegos Centroamericanos 2026

La delegación mexicana se coronó e hizo historia al superar las 400 medallas en Santo Domingo, llegando al acto final como tricampeón. (X/ @conadeoficial)

Durante los festejos para el deporte nacional, la delegación mexicana firmó un récord dorado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 para cerrar, por tercera consecutiva, con una cifra inolvidable de medallas en el evento que celebró el centenario de la justa veraniega.

México se proclamó tricampeón regional, gracias a las y los atletas nacionales que lograron ser los mejores de esta edición llevada a cabo en Santo Domingo, con un total de 407 medallas. De esa forma, sellaron la mejor participación del equipo Tricolor en República Dominicana.

PUBLICIDAD

México arrasó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al sumar: 167 medallas de oro, 125 preseas de plata y 115 metales de bronce para dejar atrás la marca de las384 medallas que la delegación registró en Mayagüez, Puerto Rico en 2010.

Este triunfo representa la mejor actuación de la delegación mexicana en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, reflejando el crecimiento del deporte nacional en distintas disciplinas, especialmente en natación, pentatlón moderno, halterofilia y deportes acuáticos en general para ser parte de los festejos conmemorativos de este 15 de septiembre del 2026.

PUBLICIDAD