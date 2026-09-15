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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: autoridades abaten a 7 presuntos criminales tras ataque armado en NL

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12:28 hsHoy

Elementos de Fuerza Civil y del Ejército abatieron a siete presuntos integrantes de un grupo criminal y detuvieron a dos personas más, luego de que civiles armados atacaran a las corporaciones de seguridad en el municipio de General Treviño, Nuevo León, ubicado en la frontera con Tamaulipas.

El enfrentamiento se registró la tarde del lunes 14 de septiembre y derivó en la activación del Operativo Muralla, la estrategia de seguridad en la que participan la policía estatal, la Sedena y la Guardia Nacional en la entidad.

Fuerza Civil y Defensa abaten a 7 presuntos criminales tras ataque armado en General Treviño, Nuevo León

Civiles armados agredieron a policías estatales y militares; también hubo dos detenidos y vehículos calcinados

Elementos de seguridad repelieron un ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Elementos de seguridad repelieron un ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de Fuerza Civil y del Ejército abatieron a siete presuntos integrantes de un grupo criminal y detuvieron a dos personas más, luego de que civiles armados atacaran a las corporaciones de seguridad en el municipio de General Treviño, Nuevo León, ubicado en la frontera con Tamaulipas.

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