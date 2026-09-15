Diputados proponen un equipo especial para frenar campañas de bots financiadas desde el extranjero

La comisión especial de la Cámara de diputados busca prevenir y dar seguimiento al financiamiento extranjero y la injerencia digital durante procesos electorales. (Europa Press)

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El diputado Sergio Gutiérrez Luna de Morena propuso este 15 de septiembre crear una comisión especial en la Cámara de Diputados para prevenir y dar seguimiento al financiamiento extranjero, la injerencia digital (bots) y las operaciones automatizadas de desinformación durante los procesos electorales,

Según expone en un video en sus redes sociales, la comisión buscaría identificar quién financia esas campañas, desde dónde operan y cómo se organizan para amplificar información falsa, manipulada o distorsionada. Gutiérrez Luna sostuvo que estas acciones pretenden influir en el gobierno de la Cuarta Transformación y generar tendencias artificiales en el debate digital.

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El legislador planteó convocar a autoridades, especialistas, empresas, plataformas digitales, organizaciones civiles y universidades para analizar las actividades que ocurren en internet y el origen de los recursos.

También afirmó que el derecho a la información y la libertad de expresión deben protegerse frente al uso de dinero extranjero y mecanismos que alteren la conversación pública.

Ricardo Monreal expresa reservas sobre la comisión antibots

El legislador advirtió que el planteamiento debe impedir cualquier restricción a la libertad de expresión. (Senadores de Morena)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expresó reservas sobre la propuesta de la comisión antibots y advirtió que debe evitar cualquier forma de censura.

Esta iniciativa busca revisar la intervención extranjera y el financiamiento externo en procesos locales, pero también puede aumentar la polarización y vigilar la conversación digital, señaló este 15 de septiembre en el Pleno.

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Monreal recordó que la Constitución contempla disposiciones sobre la intervención extranjera, incluido el financiamiento externo y el uso de redes. Explicó que la comisión tendría facultades para indagar esos recursos y sus alcances, aunque la propuesta se discutirá en la Junta de Coordinación Política el próximo martes 22 de febrero.

El legislador pidió privilegiar el diálogo, el respeto a la ley y la libertad durante el proceso. También rechazó medidas extremas y conductas fuera de la ley, además de advertir que la comisión no debe convertirse en un mecanismo de censura ni fomentar el odio o la irracionalidad.

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Sheinbaum pide que el INE y el Tribunal Electoral definan reglas ante una posible campaña de bots

El oficio fechado el 7 de septiembre y dirigido a Higinio Martínez pide informar a la asamblea la separación con efectos desde el 26 de agosto, tras una carta difundida en redes sociales

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el INE y el Tribunal Electoral deben definir las reglas para enfrentar una eventual campaña de bots y propaganda digital durante el proceso electoral mexicano, ante un escenario como el descrito por el expresidente colombiano Gustavo Petro en su país.

Señaló la mandataria que el Gobierno federal puede documentar y denunciar redes financiadas para difundir campañas digitales, pero subrayó que los límites para la propaganda en redes sociales corresponden a las autoridades electorales y no al Ejecutivo.

El INE debe fijar los límites para la propaganda en redes

Sheinbaum contrastó el modelo colombiano, donde una empresa privada realiza el conteo de votos, con México, donde ciudadanas y ciudadanos funcionarios de casilla cuentan los sufragios. (Archivo Infobae)

Sheinbaum recordó que el INE es un organismo autónomo encargado de organizar las elecciones, mientras que el Tribunal Electoral tiene la atribución de calificar los comicios. Por esa división de responsabilidades, ambos organismos deben establecer las normas aplicables a las campañas en plataformas digitales.

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Indicó la presidenta que su administración buscó incorporar esa regulación a la legislación electoral, aunque la propuesta no fue aprobada. La definición de los criterios, afirmó, permanece en manos del árbitro electoral.

La mandataria fue cuestionada sobre la preparación del Gobierno federal frente a un posible ataque coordinado de cuentas automatizadas, como el que Petro ha señalado en Colombia. Su respuesta fue que la administración federal mantendrá el trabajo de información directa con la población, mientras los partidos determinan sus propias estrategias electorales.

Sheinbaum distingue el conteo ciudadano en México del modelo colombiano

La presidenta reconoció antecedentes de fraudes electorales por falta de representantes partidistas, alteraciones en actas y posibles irregularidades en el PREP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta contrastó el sistema mexicano con el colombiano al afirmar que, en Colombia, el conteo de votos está a cargo de una empresa privada. En México, explicó, las ciudadanas y los ciudadanos seleccionados como funcionarios de casilla son quienes cuentan los sufragios.

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Ese cargo es voluntario y se obtiene mediante una convocatoria pública del INE. Sheinbaum afirmó que existe un acuerdo amplio entre la población para que el instituto conserve la organización de las elecciones y el cómputo permanezca en manos de quienes participan en las casillas.

También reconoció que han existido fraudes electorales relacionados con la falta de representantes partidistas, alteraciones en actas y posibles irregularidades en el PREP. Esos antecedentes, planteó, forman parte de las razones para sostener el modelo de conteo ciudadano.

La presidenta sostuvo que el Gobierno federal puede documentar y denunciar redes financiadas, pero que los límites a la propaganda en redes sociales corresponden a las autoridades electorales. Crédito: INE

Sheinbaum se refirió además a una red que, según ha sostenido en otras ocasiones, estaría integrada por sectores de oposición y realizaría campañas de propaganda en procesos electorales de distintos países de América Latina. De acuerdo con Sheinbaum, integrantes de ese grupo han reconocido públicamente esa actividad.

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Mencionó el caso de una persona vinculada con esa red que fue detenida en Bolivia por un presunto intento de feminicidio contra su pareja. Según el relato de la mandataria, la víctima habría dicho en una entrevista que ese individuo mantenía vínculos con actores mexicanos contrarios al actual Gobierno; esa versión no constituye una resolución judicial firme.

La presidenta señaló que el Gobierno federal continuará documentando y denunciando a las redes digitales que operen con financiamiento para realizar campañas de propaganda, además de informar casa por casa sobre los programas sociales, sus objetivos y la visión de su administración.

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