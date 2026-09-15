Cuestionan a Peso Pluma sobre su “corazón” tras la ruptura con Kenia Os y la controversia con Danna Paola

Peso Pluma y Kenia Os terminaron, pero continúan la controversia. (Foto: Instagram/ Peso Pluma)

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Peso Pluma respondió con evasivas cuando la prensa le preguntó por el estado de su “corazón” durante un evento de la New York Fashion Week celebrado el 14 de septiembre en Nueva York, tres meses después de confirmar el fin de su relación con Kenia Os. “Uff, mi corazón, super bien. Gracias a Dios, enamorado de la vida”, contestó el cantante ante los micrófonos.

La pregunta llegó horas después de que una fotografía del intérprete junto a Danna Paola circulara en redes sociales y generara críticas de seguidores de Kenia Os. Los “Keninis” interpretaron la imagen como una falta de lealtad hacia la cantante, en medio de una tensión que ya existía entre ambas artistas desde meses atrás.

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El día en que se confirmó la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os

La artista eligió sus redes sociales para confirmar la noticia. (IG Kenia OS)

El 6 de junio, Kenia Os compartió en sus historias de Instagram un mensaje firmado de manera conjunta con Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, bajo el sello de K/Records. “A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, señalaba el texto.

La separación llegó tras poco más de un año de noviazgo. Ambos artistas pidieron respeto a su privacidad y descartaron la intervención de terceros en la decisión. Después del anuncio surgieron versiones sobre una posible infidelidad, aunque ninguno confirmó esas especulaciones.

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Kenia Os eliminó de sus redes las fotografías que mantenía con Peso Pluma. El cantante retiró la mayoría de sus publicaciones junto a la intérprete en los días posteriores al comunicado.

La foto con Danna Paola ocurrió en el desfile de Luar en Nueva York

Acusan a Danna de buscar fotos con Peso Pluma para “provocar” a Kenia Os tras su truene: “La falsa amiga con el ex” (rs)

Danna Paola y Peso Pluma asistieron como invitados al desfile de Luar, firma del diseñador dominicano-estadounidense Raúl López, quien presentó su colección Primavera-Verano 2027 en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York. Entre los asistentes también estuvo el cantante mexicano El Malilla.

Las cámaras registraron el momento en que ambos artistas coincidieron mientras buscaban sus lugares y posaron juntos frente a los fotógrafos desde el front row. La imagen se viralizó de inmediato y colocó a Danna entre los nombres más comentados en redes.

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Un video adicional mostró a un acompañante de Danna interviniendo antes de la fotografía, lo que algunos usuarios interpretaron como evidencia de que ella habría propiciado el encuentro. Hasta el momento no existe grabación que confirme quién propuso posar juntos ni que hubiera intención de enviar un mensaje contra Kenia Os.

Otros usuarios defendieron a la cantante y explicaron que se trató de un saludo entre colegas que ya han colaborado en el pasado, dentro de un evento público de trabajo.

La tensión entre Danna, Belinda y Kenia Os

(Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)

La controversia previa entre los fandoms de Danna y Kenia Os estalló el 21 de julio de 2026, cuando Belinda concedió una entrevista a Vogue México y Latinoamérica para anunciar su colaboración con Danna. “Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”, declaró la cantante española.

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Los seguidores de Kenia Os interpretaron la frase como una omisión deliberada, pues la cantante ya contaba con el tema “Jackpot” junto a Belinda, incluido en el álbum Indómita de 2025. El malestar creció cuando circularon imágenes de Belinda y Kenia Os coincidiendo en el Estadio Azteca durante un partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, sin aparecer juntas en ningún momento.

Belinda respondió públicamente y aclaró el sentido de sus palabras: “Siempre se ha creado una enemistad ficticia, específicamente entre Danna y yo, y jamás pensé que lograríamos esta colaboración en la cual todo se alineó para que así fuera”. Sobre su vínculo con Kenia Os fue directa: “A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita”.

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Danna también se pronunció sin mencionar nombres: “Cancelar, acosar o amedrentar solo perpetúa el discurso de violencia que durante tanto tiempo ha existido”. La polémica se agravó en agosto, cuando una creadora de contenido en TikTok aseguró que Kenia Os había usado el intro de una canción grabada entre las tres artistas para lanzar su sencillo “Belladona”, sin dar crédito igualitario a sus colegas.

Un proyecto musical entre las tres cantantes permanece congelado desde 2025

Belinda y Danna alistan su debut en Mentiras All Stars a pocos días de presentarse en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México (YT: @Danna)

Detrás de la disputa existe una colaboración inconclusa. En octubre de 2025, Danna, Belinda y Kenia Os se presentaron juntas en un takeover de Apple Music Radio, se autodenominaron las “Chicas Superpoderosas” y confirmaron que habían grabado una canción conjunta entre agosto y septiembre de ese año.

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El tema nunca se publicó. Kenia Os explicó el freno en el programa radial Cara C: “La canción se paró por problemas administrativos”, y precisó que la decisión provino de Sony Music, no de un conflicto entre las tres artistas.

El 8 de agosto, Kenia Os rompió el silencio en su canal de difusión de Instagram sin señalar directamente a sus colegas: “No es la primera vez que mi nombre aparece en medio de una polémica que yo no empecé”. Días después, Danna negó cualquier rivalidad ante medios: “No tengo ningún problema con ella. Lo que sea que haya pasado, lo sabemos nosotras tres”.

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Ninguna de las tres artistas ha confirmado públicamente una enemistad. La canción grabada en conjunto sigue sin fecha de lanzamiento, mientras la colaboración entre Danna y Belinda, titulada “Dolce Vita”, ya se estrenó de forma independiente el 27 de agosto de 2026.