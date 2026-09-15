Ciudadanos increpan a Miguel Ángel Yunes en el aeropuerto de CDMX: “¡Puro traidor!”

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Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz y senador suplente, fue confrontado este martes por un ciudadano en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quien lo llamó “traidor” y “sinvergüenza”.

El intercambio quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa al político caminar por las instalaciones del aeropuerto con pantalón de mezclilla, chamarra negra y sus maletas, mientras una persona le dirige reclamos.

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“Puro traidor, veracruzano, sinvergüenza, vas a pagar, a ti te hablo Yunes”, se escucha decir al ciudadano.

Yunes Linares, al escuchar que se dirigían directamente a él, se acercó a la persona y respondió al señalamiento. “¿Qué se te ofrece? No traicioné a nadie”, dijo el exgobernador, de acuerdo con el video difundido.

¿Qué ocurrió entre Yunes Linares y los ciudadanos en el aeropuerto?

La grabación muestra que el intercambio continuó durante algunos momentos. En otro punto del video, una mujer también dirige comentarios a la acompañante del político y le pregunta si no le daba vergüenza estar casada con él.

El episodio terminó cuando Yunes Linares se retiró del lugar y continuó hacia la sala correspondiente para abordar su vuelo.

Las expresiones utilizadas durante la confrontación hacen referencia a uno de los episodios políticos que han marcado la trayectoria reciente de la familia Yunes: la votación de la reforma al Poder Judicial en septiembre de 2024.

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En aquella ocasión, Miguel Ángel Yunes Márquez, entonces senador del Partido Acción Nacional (PAN), votó a favor de la reforma impulsada durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Su voto fue uno de los que permitió a Morena y sus aliados alcanzar la mayoría calificada necesaria para aprobar la modificación constitucional.

El hecho provocó el proceso de expulsión de Yunes Márquez del PAN y también alcanzó a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares.

El voto de Yunes Márquez y la ruptura con el PAN

La confrontación ocurrida en el AICM se produce dos años después de aquel episodio legislativo, que modificó la relación de los Yunes con el PAN.

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Miguel Ángel Yunes Márquez llegó al Senado como integrante de Acción Nacional. Durante la discusión de la reforma judicial, solicitó licencia y su padre asumió temporalmente el escaño como suplente. Posteriormente, Yunes Márquez retomó su lugar y votó a favor de la reforma.

El episodio generó fuertes críticas dentro del PAN y derivó en la expulsión de ambos políticos de las filas del partido. Desde entonces, la trayectoria política de la familia ha estado vinculada con el cambio de posiciones partidistas y nuevas alianzas en el Senado.

Entre los principales acontecimientos relacionados con ambos políticos se encuentran:

Miguel Ángel Yunes Linares fue gobernador de Veracruz de 2016 a 2018 .

Fue director general del ISSSTE entre 2006 y 2010 .

Miguel Ángel Yunes Márquez llegó al Senado en 2024 como integrante del PAN.

En septiembre de 2024, Yunes Linares asumió temporalmente el escaño de su hijo.

Yunes Márquez votó a favor de la reforma al Poder Judicial .

En febrero de 2025 se incorporó al grupo parlamentario de Morena en el Senado.

Yunes Linares ha regresado temporalmente al Senado como suplente de su hijo durante periodos de licencia.

Yunes Linares regresó al Senado como suplente de su hijo

El episodio más reciente de su participación legislativa ocurrió en marzo de 2026, cuando Miguel Ángel Yunes Linares regresó temporalmente al Senado para suplir a su hijo, quien solicitó licencia.

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El Senado confirmó que Yunes Linares es el suplente de Miguel Ángel Yunes Márquez y que ya había rendido protesta para ocupar el cargo desde septiembre de 2024.

La reincorporación ocurrió nuevamente después de que Yunes Márquez solicitara licencia. En marzo, el Senado informó oficialmente que el legislador de Morena se separaría temporalmente de sus funciones y que su suplente ocuparía el escaño.

Yunes Márquez aparece actualmente registrado en el Sistema de Información Legislativa como senador de Morena por Veracruz y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Su suplente es Miguel Ángel Yunes Linares.

Las acusaciones y señalamientos que han acompañado a la familia Yunes

Además de las diferencias partidistas, tanto Miguel Ángel Yunes Linares como su hijo han enfrentado distintos señalamientos y acusaciones a lo largo de sus trayectorias políticas.

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En el caso de Yunes Márquez, se le acusó de falsificación de documentos y fraude procesal por un comprobante de residencia utilizado cuando buscó competir por la alcaldía de Veracruz.

En noviembre de 2024, un juez de control en Xalapa anuló la orden de aprehensión relacionada con ese caso y posteriormente fue retirada la solicitud de extradición a Estados Unidos, de acuerdo con la información proporcionada.

Respecto a Yunes Linares, durante y después de sus cargos públicos ha enfrentado denuncias y señalamientos relacionados con presunto enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, peculado y manejo irregular de recursos públicos. Estos señalamientos corresponden a acusaciones que han sido planteadas por distintos actores políticos y medios de comunicación, por lo que no deben presentarse como hechos acreditados.

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Entre los casos mencionados se encuentra una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto desvío de 350 millones de pesos destinado al sistema estatal de videovigilancia durante su administración en Veracruz. También se informó sobre irregularidades en la instalación de cámaras de seguridad y la posterior inhabilitación de cuatro exfuncionarios de su gobierno.

De gobernador de Veracruz a suplente en el Senado

Yunes Linares es abogado y comenzó su trayectoria política en el PRI antes de incorporarse al PAN, partido en el que militó durante décadas. Además de su paso por el ISSSTE, fue gobernador de Veracruz entre 2016 y 2018.

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Su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez también ocupó distintos cargos públicos en Veracruz antes de llegar al Senado. Después de su ruptura con el PAN, se incorporó al grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta en febrero de 2025.

La afiliación formal de Yunes Márquez a Morena fue posteriormente rechazada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, aunque permaneció dentro de la bancada morenista en el Senado, según la información proporcionada.

El intercambio registrado este martes en el AICM vuelve a mostrar que los acontecimientos de septiembre de 2024 continúan siendo utilizados como referencia para cuestionar públicamente a los integrantes de la familia Yunes.

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Tras responder al ciudadano que lo increpó, Miguel Ángel Yunes Linares no permaneció en el sitio y siguió su recorrido por el aeropuerto rumbo a la sala desde donde abordaría su vuelo.