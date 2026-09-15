Ser ‘rescatado’ por Salvamento Marítimo si se te estropea tu velero en el mar te saldrá el doble de caro: Transportes sube la tarifa hasta los 16.572 euros la hora

Efectivos de Salvamento Marítimo aseguran un cabo para remolcar un velero deportivo con las velas dañadas en aguas de alta mar. (Imagen Ilustrativa Infobae hecha con IA)

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Si, por ejemplo, tiene usted un velero y sale a navegar con su familia o sus amigos y se estropea su barco y necesita ser remolcado a puerto sepa que le saldrá mucho más caro. Salvamento Marítimo (SASEMA), organismo dependiente del ministerio de Transportes, acaba de duplicar sus tarifas de rescate. Y lo ha hecho porque no actualizada sus precios desde 2013. Si uno de los helicópteros de Salvamento tiene que salir a auxiliarle le cobrará 16.572 euros la hora, cuando antes el coste era de 8.334 euros (una subida del 98%). Si lo que necesita es un buque remolcador, el coste pasa de 2.026 euros la hora a 3.300 euros (un incremento del 62%).

SASEMAR simplemente justifica esta actualización de tarifas porque han pasado 13 años sin que se hayan tocado. “Sin embargo, desde entonces se ha registrado un importante incremento de los costes de los medios materiales precisos para la prestación de los servicios encomendados, así como los derivados de la legislación laboral y del precio de los combustibles. Por esta razón, es necesario actualizar dichas tarifas de tal forma que se cubran los gastos derivados de la prestación de los servicios en régimen de concurrencia de mercado”, explican desde el ministerio de Transportes. En los casos en que los servicios están externalizados (como sucede con los buzos, mecánicos y medios aéreos), las tarifas se han ajustado en función de los costes de los contratos de adjudicación. Pero no solo hablamos de rescates, también de labores de limpieza en el medio marino.

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“La Administración marítima también puede encomendar a SASEMAR la adopción de medidas preventivas tendentes a evitar la contaminación del medio marino, así como la realización de las operaciones de limpieza pertinentes una vez producida aquélla. Cualquiera de estas actuaciones implica unos gastos que se han de cubrir mediante la aplicación de las correspondientes tarifas por las actividades anteriormente reseñadas”. Por ejemplo, el coste de la hora de un buzo se incrementa de 980 a 1.120 euros (un 14% más). “Ha de tenerse en cuenta que la petición para las operaciones referidas en el ámbito de la contaminación del medio marino pueda provenir de otras Administraciones públicas distintas de la Administración marítima o de particulares interesados, siendo necesario también en estos casos cubrir los costes derivados de la realización de las operaciones”, recalcan desde Transportes.

Una operación de un buque de Salvamento Marítimo auxiliando a los migrantes de una patera

Un portavoz de SASEMAR quiere dejar claro que estar tarifas se seguirán sin aplicar cuando se esté prestando un servicio público de salvamento de la vida humana en la mar. “No cobramos por salvar vidas, solo por remolcar un barco de recreo que por ejemplo se ha estropeado”. Tampoco cobra “en las actividades de control y ayuda al tráfico marítimo en las áreas sometidas a especial regulación y en las zonas cubiertas por dispositivos de separación del tráfico marítimo. Tampoco por actividades de apoyo y asesoramiento a las Administraciones públicas ni en las ”las actividades de formación, docencia, ensayos y homologación delegadas por la Administración marítima".

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Contaminar también tiene su coste

Cuando la Administración Marítima encomiende a SASEMAR la adopción de medidas preventivas, tendentes a evitar o minimizar la contaminación del medio marino, así como la realización de operaciones de limpieza una vez producido, por ejemplo, un vertido, o cualquier otro servicio derivado de un accidente o incidente marítimo, “SASEMAR reclamará del responsable del siniestro el pago de los costes y gastos en los que hubiera incurrido”, señala la nueva orden que aplica las tarifas. Para calcular el importe por la utilización de los medios materiales y personales de SASEMAR, “el tiempo de servicio se computará desde el momento en que las unidades salgan de su base hasta el regreso a la misma”. Los afectados tendrán 30 días hábiles para pagar las facturas. Por todas estas operaciones que no tienen nada que ver con salvar vidas, SASEMAR ingresó en 2024 (últimos datos oficiales con las anteriores tarifas) un total de 1.887.659 euros.

Subidas en euros y porcentaje de las subidas de las tarifas de 2026 en comparación con las de 2013

Salvamento Marítimo es una de los organismos imprescindibles del Estado. La flota de Salvamento Marítimo está compuesta por cinco grandes buques polivalentes de salvamento y lucha contra la contaminación marina, así como nueve remolcadores de salvamento, cinco embarcaciones tipo “Guardamar” y 57 embarcaciones de intervención rápida denominadas “Salvamares”. Además, a través de un convenio con Cruz Roja se cuenta con 42 embarcaciones de salvamento ligeras. La flota aérea de Salvamento Marítimo está compuesta por 11 bases de helicópteros y 3 aviones.

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El año pasado (últimos datos oficiales), su flota asistió a 41.387 personas (una media de 113 diarias) en 7.347 emergencias. En todo 2025 se vieron implicados en incidentes marítimos 3.037 embarcaciones de recreo, 568 buques mercantes y 500 pesqueros. También coordinó la búsqueda de 760 embarcaciones que traían migrantes de manera irregular a nuestras costas, ayudando en el rescate de 13.952 personas. El organismo, que depende del Ministerio de Transportes, también participó en los llamados Dispositivos de Separación de Tráfico de Fisterra, Tarifa, Cabo de Gata, Canarias Oriental y Occidental, que reguló el tráfico de 308.000 buques.