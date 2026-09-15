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Barcelona vs Racing, EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6 de LaLiga en México?

El conjunto de Hansi Flick buscará extender su arranque perfecto en el campeonato frente a un Racing que intenta consolidarse en su regreso a Primera División

Escudos del Fútbol Club Barcelona y del Real Racing Club de Santander con las letras VS doradas sobre el césped de un estadio iluminado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Barcelona vuelve a la actividad en LaLiga de España este miércoles 16 de septiembre, cuando reciba al Racing de Santander en el Camp Nou por la Jornada 6 de la temporada 2026-27.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega al encuentro como líder en solitario con 15 puntos, después de conseguir cinco victorias en sus primeros cinco partidos. Además, los azulgranas vienen de una semana positiva tras imponerse 5-1 al Feyenoord en Champions League y derrotar 4-2 al Levante en su último compromiso liguero.

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Con este arranque, el Barcelona buscará mantener su paso perfecto y continuar en lo más alto de la clasificación.

Racing de Santander busca dar la sorpresa ante el líder

(EFE/ Pedro Puente Hoyos)
(EFE/ Pedro Puente Hoyos)

El Racing de Santander afrontará una de sus pruebas más complicadas desde su regreso a Primera División. El conjunto cántabro suma 7 puntos después de cinco jornadas, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas.

Actualmente ocupa el décimo lugar de LaLiga y llegará al Camp Nou después de conseguir una victoria por 2-1 frente al Alavés, resultado que le permitió tomar confianza antes de medirse con el líder.

El cuadro visitante intentará mantener el buen inicio que ha tenido en su regreso a la máxima categoría, aunque tendrá enfrente a un Barcelona que no ha dejado puntos en las primeras cinco fechas.

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Barcelona vs Racing: ¿cuándo y dónde ver el partido?

(REUTERS/Bruna Casas)
(REUTERS/Bruna Casas)

El encuentro correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga 2026-27 se disputará este miércoles 16 de septiembre en el Camp Nou.

El horario del partido variará dependiendo de la región, por lo que esta es la hora y canal para seguir el encuentro desde México:

-México: 13:30 horas | Sky Sports

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