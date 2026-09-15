México

Rumbo a 2027: quién es Eugenio Segura, la ficha clave de Morena en Quintana Roo

Segura Vázquez, conocido como Gino, actualmente es senador con licencia del partido Morena

Segura Vázquez, conocido como Gino, actualmente es senador con licencia del partido Morena por el estado de Quintana Roo, de donde es originario.
Segura Vázquez, conocido como Gino, actualmente es senador con licencia del partido Morena por el estado de Quintana Roo, de donde es originario. (Imagen Ilustrativa Infobae México)
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En el marco del proceso electoral de 2027 en México, el cual inició formalmente el pasado 10 de septiembre, Morena anunció a Eugenio Segura Vázquez como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Quintana Roo.

Segura Vázquez, conocido como Gino, actualmente es senador con licencia del partido Morena, tiene 30 años y es originario de Cancún. En su perfil público se define como un joven “totalmente enamorado” de Quintana Roo y sostiene que la honestidad y la lealtad son los ejes de su vida.

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¿Quién es Gino Segura, perfilado como futuro candidato a la gubernatura de Quintana Roo?

Eugenio Segura Vázquez es originario de Cancún. Estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde cursó también un posgrado en Derecho Financiero. Su formación académica se ha vinculado con los cargos administrativos y financieros que ha ocupado en Quintana Roo.

Segura Vázquez se desempeñó como subsecretario de Servicios Administrativos en el Congreso del Estado y como oficial mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez.

El legislador se incorporó después a la administración encabezada por la actual gobernadora Mara Lezama como secretario de Finanzas y Planeación. Desde esa dependencia participó en el manejo presupuestal, la recaudación y la administración de los recursos públicos estatales.

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Por su parte, Ariadna Montiel, presidenta de Morena, lo presentó como un referente para las juventudes en tareas de representación y organización política. “Hay desarrollo de inclusión para las juventudes de nuestro país”, dijo durante el acto de presentación.

Morena lo perfila para la elección de Quintana Roo en 2027

El nombramiento como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional coloca a Eugenio Segura en una posición visible dentro de la organización política de Morena en Quintana Roo. De acuerdo a Montiel, la coordinación implica una tarea de articulación territorial y política en una entidad donde Morena buscará conservar presencia en los cargos que estarán en disputa durante el proceso electoral local.

Su perfil combina formación en economía y finanzas con experiencia en el Congreso estatal, el Ayuntamiento de Benito Juárez y el gobierno de Quintana Roo. La mayor parte de su trayectoria pública se desarrolla en áreas de administración y manejo presupuestal.

El anuncio de Morena ocurre cinco días después del inicio formal del proceso electoral de 2027, este 10 de septiembre, sin embargo, los nombramientos iniciaron desde el 25 de agosto, semanas antes del arranque de la jornada electoral. Con ello, Segura se incorpora a la etapa de organización partidista previa a las definiciones de candidaturas en el estado.

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