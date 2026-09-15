¿Cuándo será el último concierto de Jesse & Joy en México tras anunciar su separación?

Jesse anunció el lanzamiento de su proyecto solista 'Jesse and the Supernovas' y el próximo álbum titulado 'Sombrero'. - (Jovani Pérez/ Infobae)

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Jesse & Joy prepara una despedida de los escenarios luego de que Jesse Huerta anuncia que se alejará del proyecto.

La decisión abre una cuenta regresiva para los seguidores de la agrupación, cuya música acompaña desde hace años historias de rupturas, relaciones y encuentros familiares.

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En el mensaje difundido en la cuenta verificada de Instagram de Jesse, el cantante agradece a Joy por el camino que han recorrido como hermanos y artistas. También reconoce el vínculo que han construido con el público a través de sus canciones y actuaciones en vivo.

¿Por qué se separan Jesse & Joy?

“Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, escribe Jesse en el comunicado.

El integrante del dúo aclara que no se trata de una determinación sencilla. Señala que la música continuará como parte de su vida, aunque ahora busca poner atención en su bienestar y en sus vínculos personales.

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“La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia”, expone el cantante.

(Instagram)

Jesse sostiene que la decisión nace de una necesidad personal. El músico refiere que quiere cambiar su ritmo de vida, pasar más tiempo con sus seres queridos y abrir espacio para sus propios procesos creativos.

“Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional”, señala. “Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”.

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El artista no anuncia un rompimiento definitivo de Jesse & Joy ni establece una fecha para el regreso del proyecto. Su mensaje describe una pausa que responde a su salud emocional y a su deseo de estar con su familia.

¿Cuándo será el último concierto de Jesse<b> </b>& Joy?

La despedida de los escenarios no será inmediata. Jesse asegura que respetará las fechas que ya fueron anunciadas para evitar cancelaciones durante la gira del dúo.

“Como siempre lo he hecho, y fiel a mi compromiso, profesionalismo y ética de trabajo, cumpliré con todas las fechas y compromisos anunciados de Jesse & Joy”, afirma.

El último concierto programado de Jesse & Joy será el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra. Esa presentación marcará el cierre de los compromisos que el cantante mantendrá antes de tomar distancia del proyecto.

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El sold out de Jesse & Joy en Lima impulsó reclamos en redes sociales por una segunda fecha o una ampliación del aforo.

La fecha en la capital británica queda como el último encuentro confirmado entre el dúo y su público dentro de esta etapa. Jesse no detalla si después de ese show habrá una pausa por tiempo definido ni si Joy Huerta continuará con actividades musicales individuales.

“Nuestra música nunca parará, es y siempre será algo más grande que nosotros y vive a través de todos ustedes”, escribe el cantante al dirigirse a sus seguidores.

El músico también agradece el acompañamiento del público durante la trayectoria que comparte con su hermana. “Gracias por cada concierto, por cantar con nosotros, por sentir con nosotros, por hacernos sentir, por sus mensajes y por permitirnos acompañarlos en tantos momentos de sus vidas”.

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¿Qué pasará con los conciertos en México?

Antes de cumplir su último compromiso internacional, Jesse & Joy se presentará dos veces más en México como parte de El Despecho Tour. La primera cita será el sábado 10 de octubre de 2026 en la Expo Tampico, en Tamaulipas.

El concierto de Jesse & Joy en Perú incluirá grandes éxitos como “¡Corre!”, “Espacio Sideral” y “Dueles”, junto con temas de Lo que nos faltó decir.

El cierre de sus actuaciones en territorio mexicano llegará 11 días después. El dúo subirá al escenario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México el miércoles 21 de octubre de 2026.

“A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz”, escribe Jesse en el mensaje que anuncia su pausa.

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