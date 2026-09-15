Colombia

Agarrón entre Daniell Coronell y César Augusto Londoño por operativo en el que resultó muerto ‘Bendito Menor’: “Eran unos angelitos”

Mientras que el periodista deportivo consideró que la investigación de su colega estaría tratando de blindar al líder criminal y sus acompañantes, Coronell enfatizó en la defensa de los derechos humanos de Naín Pérez Toncel

Los comunicadores discutieron sobre el operativo policial en sus redes sociales - crédito Colprensa/Facebook de Daniel Coronell/redes sociales
Los comunicadores discutieron sobre el operativo policial en sus redes sociales - crédito Colprensa/Facebook de Daniel Coronell/redes sociales
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La operación “Centinela de la Patria”, en la que fue abatido Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), junto con otros tres integrantes de la organización armada, sigue generando diferentes reacciones en Colombia.

Aunque el operativo se realizó el 4 de septiembre de 2026, con el paso de los días se vienen conociendo detalles de lo sucedido en el barrio Los Olivos de Riohacha, en La Guajira (norte de Colombia), lugar en el que fue localizado el líder armado, junto a su pareja sentimental Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, y dos de sus escoltas identificados como alias El Tío y alias Casiloco.

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Inicialmente, la versión oficial detalla que hubo un enfrentamiento entre la fuerza pública y los integrantes de las Acsn, quienes habrían fallecido en el fuego cruzado. Sin embargo, testimonios de habitantes del sector aseguran no haber escuchado detonaciones ni forcejeos durante la intervención, así como la posible presencia de menores de edad que serían cercanos a un integrante del equipo de seguridad de alias Naín, según revelaron los periodistas locales Ramón Campos y César Molinares al programa Reporte Coronell de Caracol Radio.

En esta casa del barrio Los Olivos se escondía alias Bendito Menor - crédito red social Facebook
En esta casa del barrio Los Olivos se escondía alias Bendito Menor - crédito red social Facebook

Esta nueva línea de la investigación provocó diferentes reacciones en las redes sociales. Varios usuarios, entre los que se destacan dirigentes políticos independientes o de oposición, instaron al Gobierno de Abelardo de la Espriella para que de claridad sobre el desarrollo del operativo contra ‘Bendito Menor’.

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Sin embargo, hubo otros que cuestionaron dicha información revelada en el espacio radial. Uno de ellos fue el periodista deportivo César Augusto Londoño que, a través de su cuenta de X, rechazó la investigación presentada por su colega Daniel Coronell, y consideró que, en sus visión, se estaría limpiando la imagen del abatido líder criminal de La Guajira y la de sus acompañantes.

Cesar Augusto Londoño cuestionó investigación de Daniel Coronell - crédito @cesaralo/X
Cesar Augusto Londoño cuestionó investigación de Daniel Coronell - crédito @cesaralo/X

“Resulta que ahora los que andaban en la casa con ‘Bendito Menor’ y su ‘Bebesita’ eran unos angelitos”, fue el comentario del presentador de televisión en la red social. Rápidamente su postura generó nuevas reacciones, tanto a favor como en contra.

Entre quienes lo respaldaron, se destaca José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia (Fedegán), quien aprovechó la coyuntura para lanzar críticas hacia Coronell. “El socio de Perafán pasó de ser el megáfono del “Gobierno del Cambio” a protector de los “derechos humanos” de los delincuentes. Qué ocaso tan duro..”, indicó el líder ganadero.

José Félix Lafaurie criticó a Daniel Coronell - crédito @jflafaurie/X
José Félix Lafaurie criticó a Daniel Coronell - crédito @jflafaurie/X

Ante esta situación, el propio periodista colombiano defendió la investigación y recalcó que, aunque Pérez Toncel incurrió en actos delictivos, se le deben respetar sus derechos constitucionales. Incluso, recordó que en Colombia aún no contempla la pena de muerte.

No, respetado @cesaralo, alias Bendito Menor era un delincuente pero aún así tenía derechos humanos. No existe la pena de muerte en Colombia. Quizás quiera ver esta historia”, mencionó Coronell.

Hasta el momento, Cesar Augusto Londoño no ha respondido al cuestionamiento realizado por Daniel Coronell.

Daniel Coronell le contestó a Cesar Augusto Londoño - crédito @DCoronell/X
Daniel Coronell le contestó a Cesar Augusto Londoño - crédito @DCoronell/X

Los detalles del operativo contra ‘Bendito Menor’

Según lo mencionado por los periodistas locales Ramón Campos y César Molinares a Caracol Radio, que previamente realizaron una visita al inmueble donde fue abatido alias Naín o Bendito Menor, no hallaron señales de un enfrentamiento.

Incluso, recopilaron que los vecinos solo vieron la entrada y salida de vehículos de personas que estaban en esa casa, en el día del operativo policial, y que solo salió un vehículo particular, antes de que entrara la Policía.

Además, mencionaron que la vivienda no pertenecería a Pérez Toncel, sino a Orlando Javier Paternina, alias El Tío, quien la había alquilado y trabajaba como instructor en una escuela de conducción. El periodista sostuvo que el escolta vivía allí y que sus hijos asistían a un colegio cercano con otros vecinos.

Junto con alias Bendito Menor fueron abatidas otras tres personas, entre ellas, su pareja - crédito Dijín
Junto con alias Bendito Menor fueron abatidas otras tres personas, entre ellas, su pareja - crédito Dijín

Campos afirmó que Paternina estaba descansando en una de las habitaciones cuando murió. También indicó que no se descarta que los hijos del presunto escolta estuvieran en la vivienda el día del operativo, una circunstancia que, según advirtió, habría elevado el riesgo para los menores si se hubiera producido un tiroteo.

Molinares cuestionó la relación entre el número de muertos y el armamento reportado por las autoridades. Señaló que se incautaron tres armas de fuego entre los cuatro abatidos, por lo que uno de ellos habría estado desarmado.

Finalmente, los dos periodistas coincidieron en que la muerte de Bendito Menor no generó una sensación de seguridad entre los habitantes de Riohacha. La preocupación se concentra en quién podría sucederlo dentro de la organización armada.

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