Suicidio infantil en México se duplicó en la última década: suman 821 casos y niños encabezan cifra

Antioquia y Chocó presentan una crisis de salud mental infantil con más de 32.000 intentos de suicidio en 2023 - crédito iStock

Guardar

En México, 821 menores de edad de entre 10 y 17 años murieron por suicidio durante 2025, la cifra más alta registrada desde 2000, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), difundidos por la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM.

La organización señaló que la tasa de defunciones en ese grupo de edad pasó de 2 a 4.6 por cada 100 mil habitantes en 25 años, es decir, se ha duplicado frente a una ley que obliga a las autoridades a prevenir conductas que atenten contra su vida.

PUBLICIDAD

Resaltó que de las 821 muertes, 440 correspondieron a hombres y 381 a mujeres. Los hombres concentraron 53.6% de los casos de suicidio entre personas de 10 a 17 años. Las mujeres representaron 46.4 por ciento.

La tasa nacional de 4.6 defunciones por cada 100 mil personas de entre 10 y 17 años superó la observada en la población total de Israel durante 2021, que fue de 4.4.

Estado de México encabeza casos

El Estado de México concentró 179 defunciones por suicidio de personas de 10 a 17 años en 2025. Jalisco registró 57 casos y Guanajuato, 53.

Las tres entidades reunieron una de cada tres muertes por suicidio de niñas, niños y adolescentes de ese rango de edad reportadas en el país durante el año.

PUBLICIDAD

Las tasas más altas se registraron en Tlaxcala y Chihuahua, con 9 muertes por cada 100,000 personas de 10 a 17 años. El Estado de México tuvo una tasa de 7.8.

REDIM compara esas cifras con las tasas registradas en la población total de Haití y China durante 2021. Haití reportó 7.8 muertes por suicidio por cada 100,000 habitantes y China, 8.9.

La tasa de suicidio entre mujeres se triplicó desde 2000

Entre 2000 y 2025, la tasa de suicidio entre mujeres de 10 a 17 años pasó de 1.4 a 4.3 por cada 100 mil. La cifra se triplicó en ese periodo.

Entre los hombres de la misma edad, la tasa pasó de 2.7 a 4.8 por cada 100,000. Aunque en 2025 la cifra masculina se mantuvo por encima de la femenina, el crecimiento fue mayor entre las mujeres.

PUBLICIDAD

En 2000, las mujeres representaban 33.2% de las defunciones por suicidio de personas de 10 a 17 años. Para 2025, la proporción llegó a 46.4%.

Cinco niñas y niños de 5 a 9 años murieron durante 2025

Las estadísticas retomadas por REDIM registran cinco muertes por suicidio entre niñas y niños de 5 a 9 años en 2025.

Los casos corresponden a una niña de 9 años en el Estado de México y otra niña de la misma edad en Tamaulipas. También se reportó la muerte de un niño de 8 años en Baja California, otro de 8 años en Veracruz y un niño de 9 años en Nuevo León.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 14 el derecho de esta población a la vida, la supervivencia y el desarrollo.

PUBLICIDAD

El mismo artículo ordena a las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realizar acciones para garantizar el desarrollo y prevenir conductas que atenten contra la supervivencia de niñas, niños y adolescentes.

El artículo 50 establece que las autoridades deben coordinarse para que los servicios de salud detecten y atiendan de forma especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental.

La Línea de la Vida está disponible las 24 horas, de lunes a domingo, en el teléfono 800 911 2000 y en Facebook como LaLineaDeLaVidamx. La Unidad de Inteligencia Epidemiológica Sanitaria puede contactarse en el número 800 00 44 800.

PUBLICIDAD

REDIM también recomienda consultar el micrositio de salud mental de la Secretaría de Salud y la publicación sobre suicidio infantil y adolescente del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.