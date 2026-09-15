Capturaron al alcalde de Riosucio, Chocó, por irregularidades en el pago de viáticos a jurados en elecciones del 8 de marzo

El alcalde de Riosucio (Chocó), Juan Moreno Mena, fue capturado junto con otras cinco personas ligadas a su administración - crédito Fiscalía

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El alcalde de Riosucio, Chocó, Juan Moreno Mena, fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, en Mutatá, Antioquia. Junto con él también fueron detenidos cinco funcionarios de la administración municipal.

Los servidores públicos son señalados de haber incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con el desembolso de recursos para el pago de viáticos y de la logística de transporte para jurados de votación y delegados que participaron en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el alcalde de Riosucio y los demás funcionarios serán presentados por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó ante un juez de control de garantías. El delegado del ente acusador imputará cargos en contra de los servidores públicos por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El primer tipo penal contempla una pena en prisión de 96 a 270 meses. El segundo, una pena entre 16 y 8 meses de privación de la libertad. El tercero, una pena de entre 64 y 216 meses de prisión.

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