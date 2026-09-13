Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, exigió que “pague el que tenga que pagar” antes de la audiencia de la excanciller

Marelbys Meza sostuvo que fue víctima de maltrato y humillación, y pidió que las autoridades definan las responsabilidades por el procedimiento al que fue sometida - crédito Montaje Infobae

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Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, pidió que la justicia determine responsabilidades por los hechos que la llevaron a someterse a un polígrafo, antes de la audiencia de imputación anunciada para este lunes 14 de septiembre de 2026 contra la exembajadora de Colombia en Reino Unido.

En una entrevista con Semana, Meza evitó referirse a los detalles del proceso que involucra a Sarabia y sostuvo que esos asuntos deberán discutirse ante las autoridades. No obstante, reclamó que se establezca quiénes deben responder por lo ocurrido.

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“Si ella hizo algo indebido, tiene que pagar, poner la cara, poner el pecho”, afirmó Meza al medio. La exniñera agregó que fue ella quien enfrentó las consecuencias de este caso y que espera que la investigación avance hasta esclarecer los hechos.

Marelbys Meza agregó que fue ella quien enfrentó las consecuencias de este caso y que espera que la investigación avance hasta esclarecer los hechos - crédito @CancilleriaCol/X

Meza dijo que su vida cambió tras el episodio

Según relató Meza a Semana, desde que comenzó el proceso no volvió a comunicarse con Sarabia. También aseguró que recibió amenazas y que un esquema de protección le generó dificultades, por lo que decidió rechazarlo.

La exniñera afirmó que ahora evita salir con frecuencia por temor a que alguien pueda atacarla. Dijo que la reconocen en la calle y que esa exposición alteró su vida cotidiana.

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“Yo no salgo casi a la calle; aburrida, no quiero saber de nadie, no quiero hablar con nadie”, declaró. También señaló que ha tenido problemas de salud, entre ellos episodios de sangrado nasal y afectaciones en su rostro, que atribuyó a las consecuencias de la situación que atravesó.

Marelbys Meza, la exempleada de Laura Sarabia, afirmó que ahora evita salir con frecuencia por temor a que alguien pueda atacarla - crédito @ANIABELLO_R/X

La información publicada por Semana indicó que Meza figura como víctima en un expediente que ya tuvo varias condenas. El medio también recogió la versión de un oficial implicado, según la cual Sarabia habría dado la orden para practicar el polígrafo a quien entonces trabajaba como su niñera.

La exniñera cuestionó la falta de apoyo del Gobierno Petro

Meza dirigió además un mensaje al presidente Gustavo Petro. Según dijo, apoyó su campaña porque creyó en la propuesta política del cambio, pero afirmó que no recibió acompañamiento después de los hechos que denunció.

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“El presidente nunca me dijo: ‘Oiga, venga, una carta o una llamada, un mensaje en Twitter’, nunca”, expresó Meza en declaraciones recogidas por el medio. También aseguró que no cuenta con una vivienda propia y que su hija paga el lugar donde reside.

La exniñera relató que obtiene ingresos mediante la venta de empanadas, pasteles y comidas, además del cuidado de mascotas. Afirmó que esas actividades le permiten cubrir algunas necesidades básicas.

Laura Sarabia se pronunció tras conocerse la decisión de la Fiscalía General de la Nación de avanzar con la imputación. En sus redes sociales, manifestó que sus abogados manejan el asunto jurídico y que serán ellos quienes se refieran a las decisiones de las autoridades.

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Laura Sarabia se pronunció tras conocerse la decisión de la Fiscalía General de la Nación de avanzar con la imputación - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Laura Sarabia, exfuncionaria cercana al expresidente Gustavo Petro, intentó negociar con la Fiscalía General de la Nación antes de la audiencia por el caso de Marelbys Meza, su antigua empleada. La conversación no habría prosperado, según informó Semana.

La exdiplomática deberá comparecer el lunes 14 de septiembre, desde las 9:00, para responder por abuso de función pública y constreñimiento ilegal. La investigación examina la presunta orden de someter a Meza a pruebas de polígrafo.

La Fiscalía propuso que Sarabia llegara a la diligencia con aceptación de cargos. Esta alternativa podría reducir hasta en 50% una eventual pena, conforme a las normas colombianas sobre preacuerdos. La defensa habría descartado esa opción.

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Sin un entendimiento, el organismo acusador seguirá con la imputación, que vinculará formalmente a Sarabia al expediente abierto tras la denuncia de Meza. El proceso volvió a concentrar atención por el papel que la entonces jefa de gabinete tuvo en el Gobierno.

Otra vía evaluada fue un principio de oportunidad. Ese mecanismo exige colaboración efectiva con la justicia e información sobre eventuales responsables. Los fiscales pretenden determinar si otras personas participaron en la supuesta persecución contra Meza o en la presunta aplicación irregular del polígrafo.