Cayó el taxista ‘raponero’ que se le llevó el celular a una mexicana en Cartagena: intentó esconderse en varias viviendas

Un video de seguridad mostró a un conductor de taxi que se llevó la cartera de dos mujeres en el Centro Histórico de Cartagena - crédito Captura de video

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El taxista Henry Acevedo quedó recluido en un centro carcelario por orden de un juez de control de garantías, luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara el delito de hurto agravado.

El proceso se originó después de el hombre optara por robar el celular de una turista mexicana mientras la mujer paseaba por el Centro Histórico de Cartagena en horas de la madrugada.

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La decisión judicial se tomó el sábado 12 de septiembre tras una audiencia en la que el ente acusador pidió una medida de aseguramiento privativa de la libertad. El juez aceptó la solicitud mientras avanza la investigación contra el conductor.

El caso se resolvió después de que las autoridades identificaran al conductor a partir de videos de seguridad, recuperaran el equipo denunciado y ubicaran a la víctima para que formalizara la denuncia.

La secuencia muestra que el hombre descendió del automóvil, tomó la cartera y se retiró del lugar - crédito Colombia Oscura/X

Según la Policía, el hombre cambió dos veces de residencia para evitar que los investigadores lo encontraran, pero fue localizado en el barrio Los Jardines de la capital de Bolívar.

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El robo a la turista mexicana ocurrió durante la madrugada del 5 de septiembre

La víctima visitaba Cartagena cuando ocurrió el hecho, cerca de las 3:30 a. m. Las cámaras registraron el momento en que un hombre descendió de un taxi en una calle del Centro Histórico, tomó el celular y volvió al vehículo antes de retirarse.

La grabación se difundió en redes sociales y medios de comunicación, lo que instaló el caso en la discusión pública de la ciudad. La situación también generó preocupación por sus posibles efectos sobre la percepción de seguridad entre quienes viajan a Cartagena.

Un juez de control de garantías ordenó que el taxista Henry Acevedo quedara recluido en un centro carcelario por el caso de hurto agravado en Cartagena - crédito Policía Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena identificó a Acevedo como el presunto responsable del hurto y confirmó que existía una orden judicial en su contra. La investigación apuntó al conductor que aparecía en las imágenes difundidas.

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La denuncia inicial no fue presentada por la turista, dado que las autoridades todavía no habían logrado ubicarla. El secretario del Interior de Cartagena, Daniel Vargas Díaz, llevó el caso ante las autoridades para activar las actuaciones judiciales.

Los investigadores de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) reunieron información mediante contactos con empresas de transporte de taxi, redes de apoyo y fuentes humanas. Ese trabajo permitió establecer la identidad del hombre que conducía el vehículo registrado por las cámaras.

El teléfono robado regresó a manos de las autoridades el lunes 7 de septiembre. Una tercera persona entregó voluntariamente el dispositivo, un iPhone 17 Pro Max, a la Policía.

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Las autoridades consideraron que la presión derivada de la pesquisa incidió en la devolución del equipo. Con el teléfono recuperado, la Secretaría del Interior pudo localizar a la ciudadana mexicana.

La Policía Metropolitana de Cartagena identificó al conductor a partir de videos de seguridad y de información reunida por la Sijín con empresas de taxi y fuentes humanas - crédito Policía Cartagena

La mujer fue trasladada a la sede de la Policía Metropolitana de Cartagena, donde presentó la denuncia formal y recibió nuevamente el celular. La víctima expresó públicamente su agradecimiento por las gestiones que permitieron recuperar el aparato y sostener el proceso judicial.

El conductor fue localizado en el barrio Los Jardines

Luego de ser identificado, el taxista presuntamente intentó dificultar su localización mediante dos cambios de residencia. La Policía sostuvo que esa maniobra buscaba evadir la orden de captura.

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La información recogida por fuentes humanas y las labores de inteligencia llevaron a los agentes hasta el barrio Los Jardines, en Cartagena. Allí, investigadores de la Sijín que vestían de civil lo interceptaron en la vía pública.

Después de la captura, Acevedo quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador lo llevó ante un juez para las audiencias concentradas correspondientes.

Durante esa instancia, la Fiscalía presentó los elementos con los que sustentó la imputación por hurto agravado. La medida dispuesta por el juez implica que el conductor permanecerá privado de la libertad mientras sigue el trámite del expediente.

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El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, Alejandro Salgado, vinculó el resultado del caso con la necesidad de que la ciudadanía informe los delitos a las autoridades.

“A nuestros turistas y ciudadanos, tengan confianza. Denuncien. Su Policía Nacional está para protegerlos, investigar y llevar ante la justicia a quienes pretendan afectar la tranquilidad de nuestra ciudad”, afirmó Salgado.