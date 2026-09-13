Juan Daniel Oviedo pidió al Dane exponer razones para cancelar ruedas de prensa: “Que nos diga quién dio la orden”

Juan Daniel Oviedo pidió que el Dane explique quién ordenó suspender las ruedas de prensa tras la divulgación del dato de inflación de agosto - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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La suspensión de las ruedas de prensa del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sigue generando malestar entre los exfuncionarios que estuvieron a cargo de la entidad en gobiernos pasados.

De hecho, aunque el exdirector Juan Daniel Oviedo ya se había referido sobre el tema, en la mañana del domingo 13 de septiembre reapareció para pedir explicaciones sobre quién ordenó cerrar ese espacio tras la divulgación del dato de inflación de agosto y qué mecanismo habrá para que periodistas y ciudadanos puedan formular preguntas sobre las estadísticas oficiales.

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En medio de una entrevista concedida a Blu Radio, Oviedo cuestionó esa suspensión porque sostiene que las cifras públicas no deberían difundirse sin un canal de interlocución que permita pedir explicaciones, aclarar dudas y ejercer control social.

También pidió que el Dane precise si la decisión provino de la Presidencia de la República o del propio organismo y cómo se garantizarán las preguntas a partir de ahora.

El exdirector del Dane reclamó un mecanismo para que periodistas y ciudadanos puedan hacer preguntas sobre las estadísticas oficiales - crédito Colprensa/DANE

“¿Fue Presidencia o fue una decisión autónoma del director del Dane de decir: ‘Vamos a suspender las ruedas de prensa’? Y si es así, si es una decisión autónoma del Dane, que por favor nos indique rápidamente cuál va a ser el mecanismo para que ciudadanos y periodistas podamos preguntar frente a las dudas o la contextualización de las estadísticas”, comentó Oviedo al medio radial.

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El exdirector del Dane vuelve a ser figura en el ámbito público después de que se conociera su primera columna, “Preguntar no es pedir permiso”, para El Tiempo. Allí puso el foco en la publicación cerrada del dato de inflación de agosto

“Las ruedas de prensa no son obligatorias. No hay en ninguna parte, en ninguna parte se dice que sea obligatorio. Incluso en la mayoría de los países de la Ocde se utilizan discrecionalmente. Pero lo que hay que entender aquí es que necesitamos saber claramente, y en eso es la petición específica que le hacemos al Dane, que nos diga quién dio la orden”, señaló el exdirector.

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La explicación pública de las estadísticas

Oviedo sostuvo que las cifras públicas no deberían difundirse sin un canal de interlocución que permita aclarar dudas y ejercer control social - crédito @JDOviedoAr/X

Oviedo vinculó esa crítica con la Ley 2335 y con el papel técnico que, a su juicio, debe acompañar la difusión de los datos. Su planteamiento apuntó a la necesidad de que las cifras oficiales puedan someterse a preguntas sin que eso se interprete como una solicitud de permiso.

“Creo que pasó algo que inspiró esa primera columna. Y es el lamentable desconocimiento por parte de la Presidencia de la República de la existencia de la Ley 2335, que establece en su artículo cuatro, numeral cinco, que la difusión de las estadísticas oficiales es una discreción de la autoridad que las produce”, señaló Oviedo al medio radial.

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El economista llevó la discusión al efecto práctico de esos datos en la vida diaria. Mencionó desde el precio del “corrientazo” hasta el impacto de la inflación en los presupuestos de inversión y en escenarios asociados al fenómeno de El Niño.

La inflación anual en Colombia pasó de 6,03% en julio a 6,24% en agosto - crédito Dane

“La pregunta hoy es: ¿tenemos un sistema de indicadores de seguimiento alrededor de cómo va la reconstrucción del terremoto? El Departamento Nacional de Planeación ya se ha pronunciado sobre el impacto de la inflación sobre el presupuesto de inversión del próximo año, porque la inflación va para arriba”, comentó.

Oviedo también enlazó ese debate con las advertencias de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) sobre la Directiva Presidencial 01. Su reparo se concentró en que la coordinación previa de entrevistas no termine por volver más lenta la información ni por limitar el escrutinio sobre la gestión pública.

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“No, no lo digo yo, sino la Flip, que ha estado haciendo un llamado. Y de pronto al Gobierno le incomodará la Flip, pero es una institución que tenemos que escuchar”, precisó a Blu Radio.