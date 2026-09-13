Colombia

Juan Daniel Oviedo pidió al Dane exponer razones para cancelar ruedas de prensa: “Que nos diga quién dio la orden”

El exdirector de la entidad pidió que se aclare si el cierre del espacio tras divulgar la inflación de agosto fue ordenado por la Presidencia de la República o por la dirección de la entidad, y exigió un canal para consultas

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, podría recibir el salario de vicepresidente si Paloma Valencia gana la presidencia - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Juan Daniel Oviedo pidió que el Dane explique quién ordenó suspender las ruedas de prensa tras la divulgación del dato de inflación de agosto - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Guardar

La suspensión de las ruedas de prensa del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sigue generando malestar entre los exfuncionarios que estuvieron a cargo de la entidad en gobiernos pasados.

De hecho, aunque el exdirector Juan Daniel Oviedo ya se había referido sobre el tema, en la mañana del domingo 13 de septiembre reapareció para pedir explicaciones sobre quién ordenó cerrar ese espacio tras la divulgación del dato de inflación de agosto y qué mecanismo habrá para que periodistas y ciudadanos puedan formular preguntas sobre las estadísticas oficiales.

PUBLICIDAD

En medio de una entrevista concedida a Blu Radio, Oviedo cuestionó esa suspensión porque sostiene que las cifras públicas no deberían difundirse sin un canal de interlocución que permita pedir explicaciones, aclarar dudas y ejercer control social.

También pidió que el Dane precise si la decisión provino de la Presidencia de la República o del propio organismo y cómo se garantizarán las preguntas a partir de ahora.

El exdirector del Dane reclamó un mecanismo para que periodistas y ciudadanos puedan hacer preguntas sobre las estadísticas oficiales - crédito Colprensa/DANE
El exdirector del Dane reclamó un mecanismo para que periodistas y ciudadanos puedan hacer preguntas sobre las estadísticas oficiales - crédito Colprensa/DANE

¿Fue Presidencia o fue una decisión autónoma del director del Dane de decir: ‘Vamos a suspender las ruedas de prensa’? Y si es así, si es una decisión autónoma del Dane, que por favor nos indique rápidamente cuál va a ser el mecanismo para que ciudadanos y periodistas podamos preguntar frente a las dudas o la contextualización de las estadísticas”, comentó Oviedo al medio radial.

PUBLICIDAD

El exdirector del Dane vuelve a ser figura en el ámbito público después de que se conociera su primera columna, “Preguntar no es pedir permiso”, para El Tiempo. Allí puso el foco en la publicación cerrada del dato de inflación de agosto

“Las ruedas de prensa no son obligatorias. No hay en ninguna parte, en ninguna parte se dice que sea obligatorio. Incluso en la mayoría de los países de la Ocde se utilizan discrecionalmente. Pero lo que hay que entender aquí es que necesitamos saber claramente, y en eso es la petición específica que le hacemos al Dane, que nos diga quién dio la orden”, señaló el exdirector.

La explicación pública de las estadísticas

Oviedo sostuvo que las cifras públicas no deberían difundirse sin un canal de interlocución que permita aclarar dudas y ejercer control social - crédito @JDOviedoAr/X
Oviedo sostuvo que las cifras públicas no deberían difundirse sin un canal de interlocución que permita aclarar dudas y ejercer control social - crédito @JDOviedoAr/X

Oviedo vinculó esa crítica con la Ley 2335 y con el papel técnico que, a su juicio, debe acompañar la difusión de los datos. Su planteamiento apuntó a la necesidad de que las cifras oficiales puedan someterse a preguntas sin que eso se interprete como una solicitud de permiso.

Creo que pasó algo que inspiró esa primera columna. Y es el lamentable desconocimiento por parte de la Presidencia de la República de la existencia de la Ley 2335, que establece en su artículo cuatro, numeral cinco, que la difusión de las estadísticas oficiales es una discreción de la autoridad que las produce”, señaló Oviedo al medio radial.

El economista llevó la discusión al efecto práctico de esos datos en la vida diaria. Mencionó desde el precio del “corrientazo” hasta el impacto de la inflación en los presupuestos de inversión y en escenarios asociados al fenómeno de El Niño.

La inflación anual en Colombia pasó de 6,03% en julio a 6,24% en agosto - crédito Dane
La inflación anual en Colombia pasó de 6,03% en julio a 6,24% en agosto - crédito Dane

La pregunta hoy es: ¿tenemos un sistema de indicadores de seguimiento alrededor de cómo va la reconstrucción del terremoto? El Departamento Nacional de Planeación ya se ha pronunciado sobre el impacto de la inflación sobre el presupuesto de inversión del próximo año, porque la inflación va para arriba”, comentó.

Oviedo también enlazó ese debate con las advertencias de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) sobre la Directiva Presidencial 01. Su reparo se concentró en que la coordinación previa de entrevistas no termine por volver más lenta la información ni por limitar el escrutinio sobre la gestión pública.

“No, no lo digo yo, sino la Flip, que ha estado haciendo un llamado. Y de pronto al Gobierno le incomodará la Flip, pero es una institución que tenemos que escuchar”, precisó a Blu Radio.

Temas Relacionados

Departamento Administrativo Nacional de EstadísticaFundación para la Libertad de PrensaControl SocialLibertad de PrensaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cayó el taxista ‘raponero’ que se le llevó el celular a una mexicana en Cartagena: intentó esconderse en varias viviendas

La Fiscalía General de la Nación le imputó a un conductor el cargo de hurto agravado tras un hecho ocurrido en el Centro Histórico de Cartagena, y la detención preventiva quedó vigente mientras sigue la investigación

Cayó el taxista ‘raponero’ que se le llevó el celular a una mexicana en Cartagena: intentó esconderse en varias viviendas

Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor perdió ante las vigentes campeonas y terminó tercera del grupo E

La Tricolor ya clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo y definirá en el tercer partido su posición en el grupo y con ello el rival en la siguiente ronda

Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor perdió ante las vigentes campeonas y terminó tercera del grupo E

Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, exigió que “pague el que tenga que pagar” antes de la audiencia de la excanciller

A horas de la diligencia judicial anunciada contra la exfuncionaria, Marelbys Meza contó que vive con temor, tiene problemas de salud y obtiene ingresos con trabajos ocasionales

Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, exigió que “pague el que tenga que pagar” antes de la audiencia de la excanciller

Presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional en vivo HOY: siga aquí el evento en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

El jugador con más partidos jugados en la historia de la selección Colombia será recibido por la hinchada verdolaga previo al partido contra Águilas Doradas tras confirmarse su fichaje en el cierre del mercado de jugadores libres

Presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional en vivo HOY: siga aquí el evento en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Mujer fue rescatada tras ser arrastrada por el oleaje cerca del muelle de Puerto Colombia: todo quedó en video

La emergencia ocurrió en la madrugada del domingo 13 de septiembre cuando ingresó al mar antes del horario permitido y fue sacada por un mesero

Mujer fue rescatada tras ser arrastrada por el oleaje cerca del muelle de Puerto Colombia: todo quedó en video
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

El bus de Martín Elías Jr. se vio involucrado en un choque en Barbosa que dejó dos muertos

El bus de Martín Elías Jr. se vio involucrado en un choque en Barbosa que dejó dos muertos

Emmanuel Restrepo respondió a los mitos de ‘MasterChef Celebrity’: “Llorón, eso soy, no es que me estén editando”

René Higuita le dio la bienvenida a James Rodríguez en Atlético Nacional: “Te amamos, bienvenido al verde”

Juan Daniel Oviedo habría estado “pasado de tragos” en el Festival Cordillera y generó reacciones: “El gallo tapao”

Sebastián Vega reveló el truco que Tatán Mejía y Variel Sánchez le enseñaron para no hundirse ante los jueces de ‘MasterChef Celebrity’

Deportes

Luis Díaz fue al banco de suplentes tras los malos partidos en el inicio de la temporada con el Bayern Múnich: su reemplazo hizo gol

Luis Díaz fue al banco de suplentes tras los malos partidos en el inicio de la temporada con el Bayern Múnich: su reemplazo hizo gol

Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor perdió ante las vigentes campeonas y terminó tercera del grupo E

Presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional en vivo HOY: siga aquí el evento en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Colombia perdió contra Corea del Norte y se salvó de jugar contra Japón o España: este será el próximo rival en el Mundial Femenino Sub-20

Así quedó el top de los equipos más caros de la Liga BetPlay tras la llegada de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado