Colombia

Beto Coral afirmó que le hackearon su cuenta en X: “No van a lograr por ninguna vía silenciarme”

El activista compartió en Instagram capturas de un correo que notificaba la modificación de la dirección electrónica vinculada a @Betocoralg

Beto Coral fue detenido por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) - crédito @Betocoralg/X
Beto Coral aseguró que intentaron silenciarlo después de la suspensión de su perfil en X - crédito @Betocoralg/X
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El activista político Beto Coral denunció este 13 de septiembre de 2026 a través de una historia de Instagram que su cuenta verificada en X fue hackeada y luego suspendida por la plataforma. La publicación incluyó capturas de pantalla de un correo electrónico sobre un cambio de dirección asociado al perfil y del aviso que informa la restricción de la cuenta.

“Hackearon mi cuenta de X”, escribió Coral en el mensaje que republicó en Instagram. En el mismo texto, aseguró que la suspensión ocurrió después de que terceros habrían accedido a su perfil.

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La imagen compartida muestra una notificación enviada a una dirección vinculada con la cuenta @Betocoralg. El correo indica que se modificó el email registrado y alerta que, debido a ese ajuste, el acceso podría quedar limitado de manera temporal.

Otra de las capturas expone el perfil de Beto Coral con la marca de verificación, 461.136 seguidores y el mensaje de “Cuenta suspendida”. Debajo, la plataforma señala que suspende perfiles que incumplen sus reglas.

La cuenta de Beto Coral en X fue suspendida tras un presunto cambio de correo electrónico - crédito betocoralg/Instagram
La cuenta de Beto Coral en X fue suspendida tras un presunto cambio de correo electrónico - crédito betocoralg/Instagram

El activista vinculó la situación con su actividad en redes sociales y afirmó que el hecho no detendrá sus publicaciones. “No van a lograr por ninguna vía silenciarme”, expresó Coral en la que ahora sería su cuenta de X donde aparece como beto coral Canal.

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La historia no detalla cuándo habría ocurrido el presunto acceso no autorizado, ni identifica a posibles responsables. Tampoco precisa si Coral inició un proceso ante X para recuperar el control del perfil o si presentó una denuncia ante autoridades colombianas.

La captura del aviso de suspensión tampoco explica la razón concreta que llevó a la plataforma a restringir la cuenta. Aunque el perfil muestra el mensaje habitual de X sobre incumplimientos de sus normas.

Coral ha usado X como uno de sus principales canales para comentar asuntos políticos y responder a figuras públicas.

Beto Coral alertó por la suspensión de su cuenta con más de 461 mil seguidores en X - crédito @BetoReaccion/X
Beto Coral alertó por la suspensión de su cuenta con más de 461 mil seguidores en X - crédito @BetoReaccion/X

Las reacciones a la suspensión de la cuenta de X de Beto Coral incluyeron críticas y cuestionamientos dirigidos al gobierno de Abelardo de la Espriella, aunque los mensajes difundidos no aportaron pruebas sobre una eventual relación entre la medida de la plataforma y las autoridades.

Uno de los usuarios afirmó que la administración de De la Espriella representa “un hongo de corrupción” y expresó preocupación por eventuales decisiones sobre territorios, recursos naturales y derechos ciudadanos. También vinculó el caso con la libertad de expresión.

“Quieren reducir todos los derechos”, escribió el internauta, quien sostuvo que ese proceso comenzaría por las posibilidades de opinión en redes sociales.

Otro comentario aludió al caso conocido como el “apartamento en el norte”. “Están asustados”, señaló el usuario, sin entregar mayores detalles sobre los hechos a los que se refería ni sobre su conexión con la suspensión del perfil del activista.

Una tercera persona aseguró que la suspensión de la cuenta principal de Coral constituía un acto de censura contra la oposición. El mensaje utilizó expresiones descalificadoras contra el presidente y pidió mantener atención sobre el caso.

“Debemos estar atentos”, indicó el usuario al reaccionar a la denuncia del activista sobre un presunto hackeo de su perfil.

Usuarios atribuyeron el caso a un supuesto intento de censura - crédito X
Usuarios atribuyeron el caso a un supuesto intento de censura - crédito X

Beto Coral arremetió contra Vicky Dávila por la periodista tirarle a Claudia López

Beto Coral difundió un video en X para cuestionar el cambio de tono de Vicky Dávila frente al presidente Abelardo de la Espriella. El activista contrastó dos entrevistas atribuidas a la periodista, quien antes criticó al abogado y luego destacó aspectos de su gestión.

El creador de contenido publicó el montaje después de que Dávila llamara “politiquera y camaleona” a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, por una fotografía junto al expresidente Gustavo Petro.

“Miremos a ver quién es la camaleona”, expresó Coral antes de reproducir el primer fragmento. En esa intervención, Dávila cuestionó a De la Espriella por su ejercicio profesional y por una afirmación sobre la separación entre el derecho y la ética.

“¿Piensa gobernar sin ética?”, planteó la comunicadora en el registro difundido por el activista.

Beto Coral afirmó que la verdadera “camaleona” es Vicky Dávila tras la periodista atacar a Claudia López por aparecer en foto con Gustavo Petro - crédito betocoralg/Instagram

La pieza audiovisual insertó la frase “346 minutos más tarde” antes de exhibir otra declaración. En ella, Dávila valoró la puntualidad del mandatario y su presencia en emergencias, incendios y consejos de seguridad posteriores al terremoto del 10 de agosto de 2026.

Coral reaccionó al contraste con una crítica: “Qué descaro”. También cuestionó el paso de Dávila entre el periodismo y la actividad electoral.

El activista aprovechó el video para fijar su posición sobre una eventual alianza entre Petro y López. Afirmó que el progresismo puede ampliar sus acuerdos políticos, aunque señaló que estos deben basarse en condiciones programáticas. “Ampliar no significa olvidar”, concluyó.

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