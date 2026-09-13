De Arizona a Sonora: la ruta que seguía Yanet “N”, estadounidense detenida con más de 5 mil cartuchos y su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa

Yanet “N” fue detenida en San Luis Río Colorado, Sonora, a pocos metros del puente fronterizo con Arizona, donde fueron asegurados 5 mil 445 cartuchos calibre 7.62 × 39 milímetros. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

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Cinco mil 445 cartuchos calibre 7.62 × 39 milímetros —utilizados para fusiles AK-47 y variantes— estaban ocultos debajo del asiento de una Jeep Wrangler cuando Yanet “N” fue detenida el viernes pasado en San Luis Río Colorado, Sonora, a pocos metros del puente fronterizo con Arizona.

La mujer, de nacionalidad estadounidense, es señalada como presunta operadora logística de Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”. La captura ocurrió durante recorridos de vigilancia en las inmediaciones del puente que conecta a San Luis Río Colorado con San Luis, Arizona.

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El New York Post identificó a la detenida como Yanet Dowden, de 22 años, y reportó que, además de los cartuchos, durante la revisión fueron localizadas armas de fuego, entre ellas un AK-47. El medio estadounidense atribuyó a las autoridades mexicanas la versión de que Dowden habría desempeñado funciones de logística para Los Mayos.

Entre sus pertenencias también apareció una identificación aparentemente expedida por el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona, a nombre de Yanet Dowden, con la denominación de “Level II correctional officer”. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota informativa, ese documento no permite establecer por sí mismo que mantuviera un cargo vigente en la institución.

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La ubicación de la captura y la cantidad de municiones aseguradas colocan el caso sobre un corredor fronterizo en el que ya existen antecedentes de intentos para sacar armas y cartuchos desde Arizona hacia México.

San Luis, Arizona, acumula decomisos de municiones rumbo a México

El puerto fronterizo de San Luis, del lado estadounidense, ha registrado distintos aseguramientos de armamento y municiones en vehículos que pretendían salir de Estados Unidos hacia México.

La ciudadana estadounidense, identificada como Yanet "N", es señalada como presunta operadora logística de Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

El 24 de enero de 2025, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) localizaron 2 mil cartuchos calibre 7.62 × 39 milímetros en un vehículo que intentaba cruzar hacia México. Las municiones estaban distribuidas en 100 cajas de 20 proyectiles cada una y ocultas en espacios debajo de los asientos.

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El calibre coincide con el de los 5 mil 445 cartuchos asegurados en el caso de Yanet “N”. La coincidencia no permite establecer una relación entre ambos decomisos, pero muestra que el traslado de este tipo de munición por ese corredor ya había sido detectado por las autoridades estadounidenses.

Los registros federales muestran que los aseguramientos continuaron durante 2026. El 5 de febrero, CBP decomisó en el puerto de San Luis 6 mil cartuchos calibre 7.62 × 39 milímetros que estaban asociados con una camioneta Dodge Caravan. Veinte días después, el 25 de febrero, fueron asegurados otros 7 mil cartuchos del mismo calibre junto con una Chevrolet Silverado. Ambos casos quedaron sujetos a procedimientos federales de decomiso.

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En otro registro publicado en marzo de este año aparecen además cargadores para munición 7.62 × 39 y una culata de AK-47 asegurados en el puerto de San Luis.

Los antecedentes no significan que todos los decomisos correspondan a una misma organización ni que exista una sola forma de operar. Lo que sí muestran es la recurrencia de intentos para sacar desde Arizona hacia México municiones y componentes compatibles con armas de alto poder.

El corredor de Arizona también aparece en los rastreos de armas recuperadas en México

El flujo no se limita a los decomisos realizados en la línea fronteriza. Los registros de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) muestran que Arizona forma parte de la cadena de abastecimiento de armas que posteriormente aparecen en México.

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Entre 2020 y 2025, la ATF registró 131 mil 960 armas de fuego recuperadas en México y sometidas a solicitudes de rastreo. En 2025 fueron 25 mil 471, aunque la propia agencia advierte que sus cifras no representan el universo total de armas utilizadas en delitos y que un rastreo no demuestra por sí mismo cómo llegaron las armas a manos de grupos criminales.

El Gabinete de Seguridad informó que con esta acción se afectó la estructura de los grupos delictivos por aproximadamente un millón 655 mil 19 pesos. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

En el caso específico de Arizona, la ATF registró 14 mil 19 armas recuperadas y rastreadas durante 2022. Yuma, una ciudad ubicada al oeste del estado y cercana al corredor fronterizo con Sonora, apareció entre los principales puntos de recuperación de armas dentro de Arizona, con 296 registros ese año.

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Otros análisis basados en información de la ATF han encontrado que armas vendidas en ciudades de Arizona terminaron posteriormente en México. Esos registros sirven para dimensionar el vínculo entre ambos territorios, pero no permiten atribuir cada arma a un cruce fronterizo específico ni relacionarlas automáticamente con una organización criminal determinada.

De adquisiciones legales a cadenas de tráfico de EEUU a México

Las investigaciones estadounidenses también han documentado esquemas en los que las armas son adquiridas legalmente en territorio estadounidense antes de ser incorporadas a cadenas de tráfico hacia México.

La ATF ha señalado que los rastreos de armas recuperadas en México permiten identificar al primer comprador minorista en Estados Unidos, pero la propia agencia advierte que ese dato no necesariamente representa el origen real del arma ni la forma en que posteriormente fue adquirida por una organización criminal.

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Ese mecanismo resulta relevante para entender la ruta: el trayecto no necesariamente comienza en el momento en que un vehículo se acerca o cruza la frontera. Puede incluir compras previas, almacenamiento, ocultamiento y traslado dentro de Estados Unidos antes de llegar a alguno de los puertos de entrada hacia México.

En San Luis, esa cadena termina por encontrarse con el control fronterizo. En los últimos años, los agentes estadounidenses han detectado desde cargamentos de miles de cartuchos hasta rifles y cargadores ocultos en vehículos que pretendían continuar hacia territorio mexicano.

Los cartuchos estaban ocultos debajo del asiento de la Jeep Wrangler en la que viajaba Yanet “N” cuando fue detenida en San Luis Río Colorado. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

La ruta exacta que seguía Yanet todavía no ha sido revelada

El caso de Yanet “N” permite ubicar un punto concreto: la detención ocurrió en San Luis Río Colorado, junto al corredor que comunica Sonora con Arizona, y el vehículo transportaba más de cinco mil cartuchos calibre 7.62 × 39 milímetros.

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Pero todavía no se ha informado públicamente dónde fueron cargadas las municiones, quién se las entregó, por qué punto exacto pretendían ingresar a México ni cuál era su destino.

Los antecedentes del puerto de San Luis muestran que el traslado de armas y municiones desde Arizona hacia México no es un fenómeno aislado. Los decomisos registrados en 2025 y 2026 documentan intentos similares en el mismo corredor fronterizo.

La investigación sobre Yanet “N” tendrá que establecer si el cargamento formaba parte de una cadena de abastecimiento más amplia atribuida a Los Mayos y cuál era el lugar que ocupaba dentro de ella.