México

Came mantiene contingencia ambiental en la CDMX y Edomex: estos son los vehículos que no pueden cirular

Las autoridades ambientales piden a la población evitar realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas de este domingo

Foto de la Ciudad de México contaminada
Cuando los niveles de contaminación son altos, la recomendación es limitar las actividades al aire libre. Foto: X/@AztecaNoticias
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La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) informa que este domingo 13 de septiembre de 2026 continúa la Fase I de la Contingencia Ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. La medida aplica en la Ciudad de México y el Estado de México, donde la calidad del aire será de mala a muy mala durante el día.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, afirma que “continúa la influencia de un sistema de alta presión sobre los estados del centro del país, que ocasionará estabilidad atmosférica moderada y nubosidad limitada hasta la mitad de la tarde”.

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El organismo advierte que un sistema de alta presión permanece sobre los estados del centro del país. Esta condición genera estabilidad atmosférica moderada, poca nubosidad, viento débil y temperaturas máximas cercanas a 26 grados Celsius, elementos que favorecen la concentración de contaminantes y la formación de ozono.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis establece restricciones vehiculares de 5:00 a 22:00 horas para disminuir la emisión de contaminantes. Entre las unidades que no pueden transitar se encuentran autos con holograma 2, parte de los vehículos con holograma 1 y unidades con determinadas placas y engomados.

Autos con holograma 2, 1 y algunos 0 y 00 tienen restricciones

Los vehículos particulares con holograma de verificación 2 deben suspender sus recorridos durante la jornada. La misma disposición aplica para automóviles con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.

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También dejan de circular los vehículos con holograma 0 y 00 que tengan engomado rosa y placas terminadas en 7 u 8. La restricción se extiende a unidades sin holograma, entre ellas autos antiguos, nuevos, de demostración o traslado.

Los permisos de circulación, los vehículos con pase turístico, las unidades con placas foráneas y aquellos que porten matrículas formadas por letras reciben el mismo trato que los automóviles con holograma 2 durante esta contingencia.

La medida incluye al 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no tengan válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en NON. Los vehículos de carga local y federal tampoco pueden transitar entre las 6:00 y las 10:00 horas.

Esta última limitación no aplica a las unidades inscritas en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex. Los taxis con hologramas 00, 0, 1 o 2 que entren en las restricciones para autos particulares suspenden el servicio de 10:00 a 22:00 horas.

Vehículos eléctricos, híbridos, motocicletas y servicios de emergencia quedan exentos

Los vehículos eléctricos e híbridos pueden circular, al igual que los que tengan matrícula ecológica u holograma exento. Las unidades con holograma 0 o 00 vigente también están libres de la medida cuando su engomado sea distinto al rosa y su placa no termine en 7 u 8.

Las motocicletas están exentas de las disposiciones de la Fase I. También pueden transitar los vehículos particulares que deban atender una emergencia médica y las unidades destinadas a servicios urbanos, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Los taxis tienen permiso para circular entre las 5:00 y las 10:00 horas cuando les corresponda descanso por el Programa Hoy No Circula. La disposición busca mantener opciones de movilidad para la población durante la mañana.

Las vagonetas, microbuses y camiones de pasajeros y turismo con placas locales o federales quedan fuera de la restricción si cumplen con la verificación vehicular. También se permite el paso de unidades refrigeradas que transporten productos perecederos y de camiones revolvedores de concreto.

La CAMe recomienda evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, en especial para infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. En ese lapso pide suspender actividades organizadas por instituciones públicas o privadas y posponer eventos deportivos, culturales y espectáculos masivos.

El organismo sugiere realizar trabajo a distancia, hacer compras y trámites en línea, evitar el uso de aerosoles, pinturas y productos con solventes. También recomienda cargar gasolina después de las 18:00 horas o antes de las 10:00 horas. La CAMe emitirá un nuevo boletín sobre la calidad del aire este domingo a las 15:00 horas.

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