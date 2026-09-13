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Hermanos Chávez salen con la mano en alto en Puebla tras ganar por nocauts

La Dinastía Chávez vivió una gran noche Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla

La Dinastía Chávez vivió una gran noche en Puebla el sábado pasado. Julio César Chávez Jr. ganó por nocaut técnico en el primer asalto ante el colombiano Jeison Troncoso (Captura de pantalla | TV Azteca)
La Dinastía Chávez vivió una gran noche en Puebla el sábado pasado. Julio César Chávez Jr. ganó por nocaut técnico en el primer asalto ante el colombiano Jeison Troncoso (Captura de pantalla | TV Azteca)
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La Dinastía Chávez vivió una gran noche en Puebla el sábado pasado. Julio César Chávez Jr. ganó por nocaut técnico en el primer asalto ante el colombiano Jeison Troncoso, en una cartelera en la que también triunfó Omar Chávez y Roberto Chávez empató por decisión mayoritaria.

El Junior terminó el combate a los 2 minutos y 59 segundos del primer round en el Gimnasio Miguel Hidalgo. El resultado representó su tercera victoria consecutiva como profesional, una racha que no lograba desde el periodo comprendido entre 2010 y 2012. El sinaloense llegó a 56 triunfos en su carrera, con 36 victorias antes del límite.

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La expectativa por el regreso de los hijos de la leyenda Julio César Chávez acompaña la cartelera que protagonizan en Puebla. (Facebook/ Secretaria Deporte y Juventud)
La expectativa por el regreso de los hijos de la leyenda Julio César Chávez acompaña la cartelera que protagonizan en Puebla. (Facebook/ Secretaria Deporte y Juventud)

Chávez Jr. presionó desde el inicio en Puebla

El excampeón mundial tomó la iniciativa desde el comienzo del pleito. Troncoso intentó mantenerse a distancia con una guardia alta, pero Chávez Jr. lo llevó contra las cuerdas con golpes al cuerpo y combinaciones al rostro.

El mexicano conectó un volado de izquierda que hizo tambalear al colombiano. Después mantuvo el ataque hasta que el árbitro detuvo la contienda en el último segundo del episodio inicial. La pelea estuvo programada dentro de una función realizada en Puebla y concentró la atención en el estado físico y deportivo de Chávez Jr. El púgil buscó mantener actividad y sumar triunfos para aspirar a combates de mayor exigencia.

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El resultado permitió a Julio César Junior mantener una racha de tres victorias. La marca adquirió peso en su trayectoria por tratarse de una seguidilla que no conseguía desde antes de la derrota que sufrió ante Sergio “Maravilla” Martínez.

Omar confesó que compartir ring y cartelera con su hermano le otorga un significado especial al enfrentamiento contra Santander. (Crédito esoecial: Facebook/ Grind Hard Promotions)
Omar confesó que compartir ring y cartelera con su hermano le otorga un significado especial al enfrentamiento contra Santander. (Crédito esoecial: Facebook/ Grind Hard Promotions)

Omar Chávez también terminó su pelea antes del límite

Por su parte, la jornada de la familia Chávez incluyó el triunfo de Omar Chávez, quien ganó por nocaut en el segundo asalto de su combate.

El Businessman consiguió la definición en el segundo round. Su triunfo dejó dos victorias antes del límite para integrantes de la familia durante la cartelera poblana. Los resultados de Chávez Jr. y Omar colocaron a los hermanos en el centro de la función. Ambos resolvieron sus respectivos compromisos por la vía rápida, aunque en episodios distintos.

“Me siento bien contento. Las cosas salieron como quería”, comentó Omar Chávez para TV Azteca.

Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez pelearán este fin de semana en Puebla (Captura de pantalla | redes sociales)
Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez pelearán este fin de semana en Puebla (Captura de pantalla | redes sociales)

Ricardo Chávez empató por decisión mayoritaria

Roberto Chávez, sobrino de Julio César Chávez, empató por decisión mayoritaria en su participación dentro de la misma función. Su resultado contrastó con los nocauts que consiguieron Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez.

La decisión mayoritaria indicó que dos de los jueces entregaron tarjetas iguales, mientras el tercero se inclinó por uno de los peleadores. El resultado evitó una derrota para Ricardo Chávez, aunque tampoco le permitió sumar una victoria en su registro.

La cartelera reunió a tres integrantes de la familia Chávez con desenlaces distintos. Julio César Chávez Jr. impuso condiciones desde el primer asalto; Omar Chávez definió en el segundo y Roberto Chávez completó su combate hasta las tarjetas.

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