Aseguran 1.6 toneladas de presunta marihuana en camión en Santiago Niltepec, Oaxaca

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Detención Oaxaca Mariguana camión (especial)

Un cargamento de aproximadamente mil 600 kilogramos de hierba con características similares a la mariguana fue asegurado por autoridades federales durante una inspección a un camión de transporte privado que circulaba por la Carretera Panamericana 190, a la altura de Santiago Niltepec, Oaxaca.

El operativo se realizó en un punto de control instalado en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, donde elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en Oaxaca, adscritos a Matías Romero Avendaño, efectuaron una revisión de la unidad.

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Durante la inspección de la caja seca del vehículo, los agentes localizaron 71 tambos de plástico. En el interior de estos recipientes había bolsas transparentes que contenían una hierba verde y seca, cuyas características eran similares a las de la mariguana.

De manera preliminar, el material vegetal registró un peso aproximado de 1.6 toneladas, por lo que fue asegurado y quedó bajo resguardo de las autoridades federales para continuar con las investigaciones.

También localizan 18 recipientes con líquido

Detención Oaxaca Mariguana camión (especial)

Además del presunto narcótico, los agentes encontraron 18 recipientes que contenían líquido transparente.

De acuerdo con la información preliminar, algunos de los recipientes no presentaban olor, mientras que otros despedían un aroma similar al de productos o materiales utilizados para limpieza.

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Ante estas características, las autoridades determinaron que el contenido deberá ser sometido a análisis periciales para establecer de qué sustancias se trata y determinar si existe alguna relación con el resto del cargamento localizado en el camión.

Los dictámenes químicos serán parte de las investigaciones para establecer de manera oficial la naturaleza de los materiales asegurados.

Detienen a Óscar Andrés ‘N’

Autoridades detuvieron a un hombre identificado como Óscar Andrés ‘N’, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado de la intervención, las autoridades detuvieron a un hombre identificado como Óscar Andrés ‘N’, quien quedó a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

De manera preliminar, el caso es investigado por una posible violación a la Ley General de Salud, relacionada con el presunto transporte de narcóticos.

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La autoridad deberá determinar, con base en los dictámenes periciales y las investigaciones ministeriales, la naturaleza exacta de la hierba asegurada y la posible responsabilidad de la persona detenida.

Mientras continúan las diligencias, tanto el camión como los 71 tambos con el material vegetal y los 18 recipientes con líquido permanecen bajo resguardo de la autoridad federal.

Investigan origen y destino del cargamento

El aseguramiento ocurrió sobre la Carretera Federal 190, una de las principales vías de comunicación del Istmo de Tehuantepec y un corredor terrestre que conecta esta región de Oaxaca con el estado de Chiapas.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer de dónde provenía el cargamento y cuál era su destino, además de determinar si existen otras personas relacionadas con su traslado.

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La naturaleza de las sustancias localizadas será confirmada mediante los análisis correspondientes, por lo que los datos sobre el material asegurado permanecen, hasta el momento, en carácter preliminar.

El caso quedó en manos de las autoridades federales, que deberán integrar las investigaciones y determinar la situación jurídica de Óscar Andrés ‘N’, así como las posibles responsabilidades derivadas del traslado del cargamento.