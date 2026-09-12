Mexicanos felicitan a Lady Gaga por convertirse en mamá junto a Michael Polansky

Lady Gaga ahora es mamá. REUTERS/Mina Kim

Guardar

Lady Gaga se convirtió en madre por primera vez junto a su prometido Michael Polansky, y en México usuarios de redes sociales celebraron la noticia con mensajes de felicitación dirigidos a la cantante, quien mantiene una fanbase numerosa en el país desde hace más de una década.

La noticia trascendió el 11 de septiembre de 2026 a través de Page Six y fue confirmada después por diversos medios. Hasta el momento no se conoce el nombre, el sexo ni la fecha exacta del nacimiento del bebé, datos que el entorno de la artista mantiene en reserva.

PUBLICIDAD

El retiro de Gaga de la vida pública ocurrió después del cierre de The Mayhem Ball, gira que concluyó en abril de 2026 tras ocho meses y 86 presentaciones. Desde entonces la cantante evitó exponer su vida familiar, lo que explica el sigilo con el que se manejó el embarazo.

Quién es Michael Polansky, el prometido de la cantante

Gaga y Michael se convirtieron en padres (Photo by Franco Origlia/Getty Images)

Michael Polansky nació el 27 de octubre de 1978 en San Francisco, California. Se graduó en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación en la Universidad de Harvard y construyó su carrera en los sectores de tecnología y medicina.

Actualmente ocupa el cargo de CEO de The Parker Group, firma que gestiona los intereses empresariales, de inversión y benéficos del empresario Sean Parker. También dirige el Instituto Parker de Inmunoterapia contra el Cáncer y participa en Haus Labs, la marca de cosméticos de Gaga.

PUBLICIDAD

Gaga y Polansky comenzaron su relación en 2019 y la hicieron pública en febrero de 2020, con una fotografía compartida durante la semana del Super Bowl. Se conocieron gracias a Cynthia Germanotta, madre de la cantante y directora de la Fundación Born This Way.

La pareja formalizó su compromiso en julio de 2024, durante los Juegos Olímpicos de París, cuando Gaga presentó a Polansky como su prometido ante el entonces primer ministro francés, Gabriel Attal. El nacimiento del bebé ocurre siete años después del inicio de la relación y dos años después del compromiso.

Gaga habló durante meses de su deseo de ser madre

Lady Gaga expresó desde 2025 su deseo de ser mamá. REUTERS/Caitlin Ochs

La cantante expresó en distintas entrevistas su intención de formar una familia. En marzo de 2025, durante una conversación con The New York Times, dijo: “Estoy emocionada por ser madre. Antes tenía mucha aprensión al respecto”.

PUBLICIDAD

En esa misma entrevista añadió: “Lo más importante para mí es no obligar a mis hijos a vivir una vida que no eligen. Por eso, cuanto más espacio les demos para que descubran quiénes son por sí mismos, mejor”.

Meses antes, en una plática con Access Hollywood, había sido más directa: “Realmente quiero ser mamá. Ese es el mayor plan que tengo”. También reconoció conflictos internos frente a la maternidad: “A veces también estoy en una especie de guerra conmigo misma mientras me preparo para, con suerte, convertirme en madre pronto”.

Durante una aparición en The Late Show with Stephen Colbert, definió la maternidad como el que esperaba fuera su próximo “papel protagonista” en la vida.

PUBLICIDAD

La relación de Gaga con México y sus fans

MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 26: (Exclusive Coverage) Lady Gaga durante su show en el Estadio GNP Seguros (Photo by Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Gaga pisó suelo mexicano por primera vez en 2008 como telonera de New Kids on the Block. Regresó en 2011 para cerrar The Monster Ball Tour y en octubre de 2012 se presentó en el Foro Sol con The Born This Way Ball Tour, show al que asistieron más de 45,700 personas.

Después de trece años de ausencia, volvió a la Ciudad de México el 26 de abril de 2025 para inaugurar la etapa de estadios de Mayhem ante más de 60,000 espectadores en el Estadio GNP Seguros. Ofreció un segundo show al día siguiente y dio un mensaje en español a sus seguidores, a quienes llama “little monsters”.

PUBLICIDAD

En ese concierto declaró: “Es un honor estar aquí esta noche en su hermoso país. Han pasado 13 años desde la última vez que estuve en México, y regresar ha sido tan especial”. También recordó que fue en la capital mexicana donde cerró su primera gira de estadios, el Monster Ball, en 2011.

La historia de amores de la cantante antes de Polansky

Christan Carino y Lady Gaga Foto: Broadimage/Shutterstock

Antes de Polansky, Gaga sostuvo relaciones documentadas con varios hombres. La primera fue con Lüc Carl, dueño de un bar en Nueva York, entre 2005 y 2011, romance que inspiró la canción “Yoü and I”. También estuvo vinculada con el productor Rob Fusari, coautor de éxitos de su álbum The Fame, relación que terminó en una disputa legal.

PUBLICIDAD

En 2009 salió brevemente con el diseñador Matthew “Dada” Williams, primer director creativo de Haus of Gaga. Entre 2011 y 2016 mantuvo un noviazgo de cinco años con el actor Taylor Kinney, quien le propuso matrimonio en 2015 con un anillo en forma de corazón, compromiso que terminó un año después.

De 2017 a 2019 estuvo comprometida con el representante Christian Carino, relación que concluyó semanas antes de que Gaga ganara el Oscar por “Shallow”. Tras un breve vínculo con el ingeniero de sonido Dan Horton en 2019, comenzó su historia con Polansky.

Reacciones en redes sociales mexicanas

MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 26: (Exclusive Coverage) Lady Gaga durante el Mayhem Ball en México (Photo by Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Usuarios en plataformas como X e Instagram compartieron mensajes de felicitación hacia Gaga tras conocerse la noticia de su maternidad. La reacción se replicó entre cuentas mexicanas dedicadas a la cantante, que la acompañaron durante sus visitas a la Ciudad de México en 2025.

PUBLICIDAD

La comunidad de “little monsters” en México, consolidada desde los conciertos de 2012 y reforzada con los shows de 2025 en el Estadio GNP Seguros, forma parte de los públicos más numerosos de la artista en Latinoamérica, junto con Brasil, donde protagonizó el concierto de Copacabana ante más de 2.5 millones de personas en 2025.

Ni Gaga ni Polansky se pronunciaron de manera oficial sobre el nacimiento a través de sus redes sociales al cierre de esta nota. Sus representantes tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios de los medios estadounidenses que dieron a conocer la información.