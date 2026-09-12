Se quedaron esperando a Carin León: los famosos que sufrieron la cancelación de su show en Las Vegas

Carín León suspendió su concierto en Las Vegas el 10 de septiembre de 2026. (Instagram: spherevegas)

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Carín León suspendió su concierto en Las Vegas el 10 de septiembre de 2026, la decisión ocurrió minutos antes del espectáculo mientras miles de fanáticos y decenas de celebridades ocupaban las instalaciones.

El espectáculo se suspendió debido a que dos aeronaves privadas sufrieron desperfectos mecánicos consecutivos en el aeropuerto de Sonora, impidiendo el vuelo del cantante.

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La reprogramación del evento se fijó para el 15 de septiembre de 2027, lo cual generó reacciones desfavorables por parte del público que realizó gastos en transporte aéreo, hospedaje y boletos.

La producción del artista contemplaba una residencia de siete fechas con ocho tráileres de equipo y más de 70 integrantes de trabajo en Nevada.

Entre las personalidades presentes en la infraestructura de Nevada figuró un grupo numeroso de figuras de la televisión mexicana que compartió el trayecto previo al concierto.

Las actrices Yalitza Aparicio, Natasha Dupeyrón y Fabiola Guajardo ingresaron al espacio de espectáculos antes del anuncio de la suspensión.

Dupeyrón declaró en el aeropuerto su entusiasmo por escuchar las nuevas canciones del repertorio del cantante sonorense.

Aparicio y Dupeyrón debieron retirarse del inmueble entre los abucheos generalizados de la multitud presente hacia el cantante.

Carín León cancela de último momento show en Las Vegas. (Instagram)

Mariana Botas, Diana Bovio y Kim Shantal mostraron frustración en redes sociales

La actriz Mariana Botas documentó el proceso de preparación en su hotel antes de trasladarse hacia el recinto de entretenimiento.

“Créanme que estoy triste, enojada y tengo muchos sentimientos encontrados”, declaró Botas en sus plataformas digitales.

La integrante de producciones televisivas recriminó la ausencia del intérprete tras la cancelación formal en las pantallas del inmueble.

“Viene uno hasta Las Vegas a verte y lo cancelas. Muy mal amigo, muy mal”, afirmó Botas.

La actriz Diana Bovio y la creadora de contenido Kim Shantal registraron en video su llegada a la estructura de la ciudad estadounidense.

Ambas personalidades compartieron imágenes desde las butacas del inmueble instantes antes de que el sonido local confirmara la suspensión del show.

La creadora de contenido compartió la forma en que vivió el momento dentro del recinto. IG: kimshantal

Gustavo Adolfo Infante y el líder de Los Tucanes de Tijuana presenciaron el desalojo

El periodista Gustavo Adolfo Infante transmitió desde los pasillos del edificio mientras el público manifestaba molestia por los gastos de viaje.

“Se acaba de cancelar el show de Carín León. Tenía que salir rápido porque si no va a ser un desastre”, expresó el comunicador.

Infante señaló que advirtió la cancelación cuando notó la salida del personal técnico del escenario principal.

“A las ocho con cinco minutos me lo informaron a mí, pero yo quise esperar”, detalló el periodista.

El vocalista del grupo Los Tucanes de Tijuana Mario Quintero acudió al concierto junto a su esposa.

Quintero difundió material audiovisual previo a la salida hacia el recinto, en el que mostró su expectativa por presenciar la función.

Cobertura de Gustavo Adolfo Infante desde un evento masivo al aire libre. El video muestra a un hombre grabando la congregación de personas en un ambiente que transita del atardecer a la noche. Se observan numerosos asistentes en el lugar y una edificación con patrones de luz. Las tomas documentan la situación posterior a la cancelación del concierto de Carín León. Este es un reportaje de evento.

Fallas mecánicas consecutivas en Hermosillo impidieron el vuelo del artista

El equipo de logística del cantante detalló que la primera aeronave registró un desperfecto en los frenos a las 14:00 horas en el aeropuerto de Sonora.

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Un segundo avión conseguido por la producción presentó problemas en el sistema de dirección pasadas las 17:00 horas, impidiendo la salida.

“Los pilotos no nos dejaron volar, las autoridades correspondientes no nos dejaron volar”, declaró León en una grabación.

El intérprete ofreció disculpas a los seguidores que viajaron desde diversos estados de México y puntos de Estados Unidos.

“No les devuelvo su tiempo perdido, no les devuelvo tanta ilusión”, manifestó el músico en el mensaje difundido.

La esposa del cantante publicó capturas de pantalla con las horas de los intentos de abordaje para respaldar la versión del equipo. (Instagram)

La esposa del cantante Meylin Zúñiga publicó capturas de pantalla con las horas de los intentos de abordaje para respaldar la versión del equipo.

“¿Qué es lo peor de esto? ¿Haberlos dejado plantados con la posibilidad de volver a cantar todos juntos? ¿O la noticia de que se cayó el avión?”, escribió Zúñiga.

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Los poseedores de entradas podrán mantener sus boletos para la presentación del 15 de septiembre de 2027 o solicitar el reembolso durante un periodo de 30 días.