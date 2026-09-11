Ricardo “Tuca” Ferreti crítica duramente a Carlo Ancelotti, actual técnico de Brasil: “Es un muerto”

El estratega multicampeón con el Real Madrid enfrenta una ola de críticas de voces del gremio futbolísitico tras anunciar su convocatoria para el siguiente proceso de la Verde Amarela. (Especial)

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Ricardo “Tuca” Ferretti volvió a encender la polémica en el debate futbolístico internacional.

El exentrenador de Tigres UANL y Pumas lanzó una crítica feroz contra Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, calificándolo de “muerto” y acusando a la Confederación Brasileña de cometer un grave error al renovarlo hasta 2030.

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Tras el fracaso de Brasil en el Mundial 2026, Ricardo Ferretti cuestionó la renovación de contrato de Ancelotti hasta 2030. REUTERS/Phil Noble

El contexto es clave: la Verde Amarela viene de una dolorosa e histórica eliminación en octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega, y Ancelotti ha iniciado una profunda renovación que ha generado tanto apoyo como críticas.

Ferretti explota en vivo contra Carletto

El momento de mayor tensión se dio en la mesa de Futbol Picante, cuando José Ramón Fernández lo llevó a hablar de Brasil.

El Tuca no dudó en explotar con frases demoledoras que rápidamente se viralizaron: “¡Ancelotti es un muerto! Una burrada de la Federación Brasileña. Ni sangre, ni entrega ni nada. Logró lo peor y lo firman hasta el año 2030”.

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El Tuca destacó la contundencia de Erling Haaland en la eliminación de Brasil en octavos de final ante Noruega, resultado que acelera la discusión sobre el rumbo de la Verde Amarela. Reuters/Vincent Carchietta

Ricardo recordó el partido contra Noruega, donde Erling Haaland marcó dos goles en apenas 11 minutos, como símbolo de la falta de intensidad: “No es posible que un jugador domine, se peine, acomode la pelota, tire y meta gol sin que nadie lo presione”.

Para él, Brasil jugó como el Real Madrid del último año de Ancelotti, un equipo sin carácter ni entrega.

La revolución de Ancelotti en Brasil

Tras el fracaso mundialista, Carlo presentó una lista con 17 novedades, apostando por un recambio generacional que sacudió a la opinión pública.

Sólo 9 jugadores del Mundial 2026 repitieron convocatoria: Vinícius Jr., Raphinha, Marquinhos, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Danilo Santos, Endrick y Rayan.

Quedaron fuera referentes como Alisson , Casemiro , Lucas Paquetá , Matheus Cunha y Neymar , quien anunció su retiro.

Entre los debutantes destacan Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho, Mauro Júnior, Vitor Reis, Breno Bidon y Gabriel Bontempo.

Carletto Ancelotti presentó una convocatoria en la que apuesta por un recambio generacional brasileño tras el fracaso en el Mundial 2026. REUTERS/Paul Childs

La gira de septiembre incluye partidos contra Australia (25 y 29) y un histórico duelo contra India (3 de octubre en Calcuta).

Para Ancelotti, estos amistosos son pruebas de valor para su proyecto, pero para críticos como Ferretti, son evidencia de un proyecto que carece de identidad y fortaleza.

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El choque contra Thiago Silva

El veterano defensor de 41 años, Thiago Silva, se sumó a la polémica al cuestionar la magnitud del recambio. Sus palabras reflejaron la tensión interna en la Canarinha: “No se puede sacar a todo el mundo. En la selección las cosas tienen que hacerse paso a paso”.

Señaló que Ancelotti “viene del futbol europeo, donde es más fácil hacer cambios”, y que en Brasil se necesita más gradualidad.

La respuesta del técnico fue tajante: “Un jugador de 34 o 35 años no es para el futuro, sino el presente. Ahora la prioridad es darle lugar a los jóvenes. Si alguien de esa edad está listo para un torneo importante, estará”.

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Thiago Silva cuestiona la magnitud del recambio en la Canarinha y Ancelotti defendió dar prioridad a los jóvenes rumbo a futuros torneos. REUTERS/Kai Pfaffenbach

En medio de esa tensión, la intervención del Tuca no fue sólo un ataque personal, sino un mensaje sobre lo que considera un error estructural: confiar en técnicos extranjeros que, según él, no entienden la esencia del futbolista nacional.

La crítica de Ferretti a Carletto no sólo fue un ataque personal, sino un símbolo del debate sobre la dirección del fútbol de selecciones.

Mientras Brasil intenta reconstruirse con una nueva generación liderada por Vinícius, Raphinha y Endrick, voces críticas de referentes futbolísticos cuestionan la forma en que se está llevando a cabo el proceso.

Su frase resume la frustración hacia un técnico que, pese a su prestigio, no ha logrado convencer en el plano internacional con la Verde Amarela. El choque entre tradición y modernidad sigue abierto, y Brasil es hoy el epicentro de esa discusión.

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