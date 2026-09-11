Concejales cuestionaron las fotomultas tras el aumento del 29,6% en muertes viales en Bogotá durante el primer semestre del 2026

La ciudad pasó de 284 a 368 fallecidos en los primeros seis meses de 2026 - crédito Bomberos de Bogotá / X

Guardar

El reporte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) indica que las muertes por siniestros viales en Bogotá aumentaron 29,6% durante el primer semestre de 2026, frente al mismo período de 2025, con un incremento de 284 a 368 fallecidos.

Dicha información está generando malestar frente a las políticas distritales sobre la seguridad vial que incluye el aumento de cámaras de fotomulta para “salvar vidas”, luego de la firma de la Ley 1843 de 2017, que “regula la instalación y puesta en marcha de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones de tránsito”.

PUBLICIDAD

El modelo de fotodetección vial conocido como Cámaras Salvavidas no estaría ayudando a reducir siniestros viales - crédito Ansv/sitio web

El asunto es que, mientras en 2026 se han confirmado más instalaciones de dispositivos de monitoreo vial, la información divulgada por la Amsv indica que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, Bogotá fue una de las que más registró fallecimientos por siniestros en las vías. De hecho, ocupó el tercer lugar nacional, detrás de Antioquia, con 575 muertes, y Valle del Cauca, con 516.

Si el análisis se extiende a años anteriores como 2022, el reporte oficial es de 2.207 siniestros con fallecidos y 48.208 siniestros con lesionados en Bogotá, con incrementos proporcionales cada año.

PUBLICIDAD

Por ende, el concejal de Bogotá Emel Rojas cuestionó este sistema de vigilancia en los corredores vehiculares porque, según él, “cada día con más cámaras fotomultas se supone que ayudarían a disminuir estas cifras”.

Rojas no fue el único; el también cabildante de la capital Marco Acosta cuestionó el modelo que ha generado más de 2,1 millones de comparendos y cerca de $761.000 millones recaudados, sin que esto evidencie disminuciones en las muertes.

Los concejales Emel Rojas y Marco Acosta alegaron que la solución al problema de fatalidades por siniestros viales no son las "cámaras salvavidas" - crédito Concejo de Bogotá

“Si las cámaras son salvavidas, necesitamos demostrar con cifras cuántas vidas han salvado y qué cambió en cada punto después de su instalación. La tecnología no puede convertirse simplemente en una herramienta de recaudo. Primero hay que demostrar que las cámaras funcionan para salvar vidas y después ampliar el sistema. Bogotá necesita seguridad vial basada en resultados, no únicamente en cifras de comparendos y recaudo”, comentó en una sesión de la corporación el 9 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Este es el panorama nacional de muertes viales en 2026

En Colombia, los datos preliminares dan cuenta de 4.751 personas fallecidas en siniestros viales durante el primer semestre de 2026, frente a 3.959 casos registrados en el mismo período de 2025.

Esto representa 792 muertes más, equivalente a un aumento del 20% a escala nacional.

Por debajo de Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, los departamentos y ciudades con más fallecidos fueron Cundinamarca, con 352; Santander, con 258; Cesar, con 208; Córdoba, con 207; Meta, con 201; Tolima, con 190; Huila, con 188, y Bolívar, con 179.

368 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito entre enero y junio, 84 más que durante el mismo lapso de 2025 - crédito Ansv

Atlántico registró 164 muertes, Cauca 161, Norte de Santander 149, Magdalena 143, Boyacá 130, Nariño 110, Sucre 93 y Casanare 84, de acuerdo con el reporte.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, solo seis departamentos reportaron disminuciones: el Archipiélago de San Andrés y Providencia, Caldas, Guainía, Guaviare, Nariño y Quindío.

La comparación mensual incluida en la información oficial muestra aumentos en los primeros cuatro meses de 2026 frente a los mismos meses del año anterior.

En enero se registraron 758 muertes, frente a 686 de 2025. En febrero, la cifra pasó de 572 a 726 fallecidos; en marzo, de 732 a 888; y en abril, de 641 a 823. Marzo fue el mes con mayor número de muertes viales entre los períodos comparados, con 888 víctimas fatales en 2026.

Los hombres y los motociclistas son los actores viales con más reportes de muertes viales - crédito Ansv

En cuanto al perfil de las víctimas, en 2026, los datos muestran que el 81% de las víctimas fueron hombres y el 19% mujeres. Sobre el actor vial, los usuarios de motocicleta concentraron el 65,7% de los fallecimientos, seguidos por los peatones, con 20,6%; los usuarios de vehículos, con 9%; los usuarios de bicicleta, con 4,1%.

PUBLICIDAD

Al cruzar actor vial y sexo, los hombres representaron el 83,1% de las víctimas motociclistas, el 76,2% de los peatones, el 70,1% de los usuarios de vehículo, el 93,9% de los usuarios de bicicleta y el 84,2% de otros usuarios.