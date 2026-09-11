Centro Democrático defendió a Álvaro Uribe tras señalamientos de Enrique Gómez sobre un “crecimiento desaforado del Estado”: “Es difícil conciliar”

El congresista aseguró que sus diferencias con el expresidente son ideológicas y serias. Negó que sean personales - crédito @Enrique_GomezM/Me Vale

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El Centro Democrático rechazó las afirmaciones que hizo Enrique Gómez Martínez, presidente del movimiento Salvación Nacional, en relación con una política de crecimiento desaforado del Estado que, a su juicio, se habría presentado durante el gobierno del exmandatario Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y su administración como gobernador de Antioquia (1995-1998).

El ahora presidente de la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República hizo los señalamientos en una entrevista con la periodista Eva Rey, donde cuestionó la concepción de Estado del expresidente y el manejo que hizo de los impuestos.

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“El (ex)presidente Uribe es un socialdemócrata que ha conquistado con sus hechos, con su compromiso con el país, el voto de derecha. Pero creo que hay diferencias de fondo en el rol del Estado, en el crecimiento desaforado del Estado, los impuestos y en visiones de país. Y esas diferencias son ideológicas y son serias, y no son personales de ninguna manera”, precisó el senador en el espacio de entrevistas Me Vale.

Enrique Gómez señaló al expresidente Álvaro Uribe de haber incrementado el Estado durante su mandato. El Centro Democrático recordó que tomó medidas de austeridad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

La colectividad uribista respondió a la lectura que hizo Enrique Gómez de las dos administraciones del exmandatario y aseguró que dejó de lado las medidas de austeridad aplicadas durante su mandato departamental y nacional.

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La reducción de burocracia y gastos en Antioquia

Por un lado, la colectividad explicó que, bajo la dirección de Uribe Vélez, la planta burocrática de la Gobernación de Antioquia pasó de aproximadamente 17.000 a 5.000 personas. También se adelantaron contrataciones con el sector privado, logrando 103.000 cupos escolares.

La reducción de vehículos oficiales fue otra de las medidas adoptadas por el exgobernador. En 1995, el departamento tenía 409 vehículos livianos, cuyo costo anual ascendía a $12.432 millones, los cuales se redujeron a 75 vehículos de propiedad del departamento y 70 alquilados. Eso quiere decir que quedaron 145 unidades en total y su costo anual bajó a $5.112 millones. El Centro Democrático aseguró que el ahorro fue de $7.320 millones.

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Gastos de funcionamiento: política de austeridad

El Centro Democrático aseguró que los gastos de combustible, seguros, viáticos, aseo y vigilancia descendieron de $7.839 millones en 1995 a $5.061 millones en 1997 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Por otro lado, el partido de derecha afirmó que las compras de elementos de oficina, cafetería y otros implementos también registraron una disminución durante la administración de Uribe Vélez en Antioquia. Según detalló, pasaron de $10.000 millones en 1994 a $7.991 millones en 1995, a $2.461 millones en 1996 y a $1.580 millones en 1997.

Las cuentas del movimiento político indican que, entre 1995 y 1997, el ahorro acumulado en esos rubros fue de $8.240 millones. Adicionalmente, los gastos de combustible, seguros, viáticos, aseo y vigilancia descendieron de $7.839 millones en 1995 a $5.061 millones en 1997.

“La Gobernación también adelantó procesos de liquidación y reestructuración de entidades como Turantioquia, Corforestal, Provica, Rentas Departamentales y Acuantioquia. Es difícil conciliar estos resultados con la caracterización de Álvaro Uribe como un dirigente partidario del crecimiento desaforado del Estado”, precisó el Centro Democrático en la comunicación oficial.

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Presidencia: 13 ministerios y 514 entidades intervenidas

Durante el mandato de Álvaro Uribe quedaron establecidos 13 ministerios - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Ahora bien, durante los ocho años en los que Álvaro Uribe ejerció como presidente de la República, el número de ministerios pasó de 16 a 13, según precisó el partido. Además, el exmandatario puso en marcha el programa de Renovación de la Administración Pública, por medio del cual suprimió, reorganizó, liquidó o reestructuró 514 entidades gubernamentales. Según el Centro Democrático, estos cambios derivaron en un ahorro fiscal equivalente a 5,4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Entre las entidades intervenidas hubo 243 hospitales, que fueron modernizados, y 39 empresas de servicios públicos. También fueron objeto de reformas Telecom, Etesa, Inravisión y el Seguro Social.

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Las transformaciones que se hicieron a nivel administrativo generaron ahorros e ingresos por $25,4 billones. Por otro lado, las modificaciones a las normas de contratación permitieron ahorros cercanos a $146.000 millones para entidades estatales.

Inversión privada e incentivos empresariales

Durante el Gobierno Uribe hubo alivios tributarios para las pequeñas y medianas empresas - crédito Luisa González/Reuters

La colectividad también recordó las decisiones que tomó Álvaro Uribe en materia tributaria siendo presidente. Según detalló, la política tributaria que impulsó incluyó deducciones de entre 30% y 40% para nuevas inversiones. También estableció exenciones por 30 años para nuevos hoteles y para las partes remodeladas de establecimientos existentes.

A la par, las micro, pequeñas y medianas empresas del país tuvieron una reducción gradual de los parafiscales: 25% durante el primer año, 50% en el segundo, 75% en el tercero y 100% a partir del cuarto.

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