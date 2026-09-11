Colombia extraditó a Chile a un venezolano acusado por el crimen del “Rey de Meiggs”: tendría nexos con el Tren de Aragua

El venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, de 18 años, arribó desde Bogotá en un vuelo comercial bajo custodia de la PDI, tras más de un año detenido en Colombia y una alerta roja - crédito Policía Nacional

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La Policía Nacional de Colombia extraditó a Chile a Alberto Carlos Mejía Hernández, ciudadano venezolano de 18 años señalado por el homicidio del comerciante José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, ocurrido en junio de 2025 en Santiago.

La entrega se concretó el 10 de septiembre, después de más de un año de detención en Colombia. Mejía Hernández, que habría utilizado la identidad falsa de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, llegó a Santiago en un vuelo comercial procedente de Bogotá bajo custodia de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

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El acusado deberá comparecer ante la justicia chilena por la investigación del asesinato de Reyes Ossa, comerciante y prestamista informal que murió tras recibir varios disparos frente a un edificio de la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana.

Colombia extraditó a Chile a Alberto Carlos Mejía Hernández por el homicidio de José Felipe Reyes Ossa, el “Rey de Meiggs”, ocurrido en Santiago en junio de 2025 - crédito Policía Nacional

El acusado fue detenido en Santander tras salir de Chile

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia informó que ubicó a Mejía Hernández el 16 de agosto de 2025 en Barrancabermeja, departamento de Santander. Sobre él pesaba una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), solicitada por las autoridades chilenas.

La captura fue el resultado de una coordinación entre la Dijín-Interpol, Carabineros de Chile, la PDI y la agregaduría policial chilena. El proceso incluyó análisis de información de inteligencia, rastreo en plataformas digitales, revisión de metadatos, verificaciones en terreno y datos aportados por fuentes humanas, según el comunicado colombiano.

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El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, sostuvo que la identificación del sospechoso fue posible a partir de un intercambio de información entre los organismos de ambos países. La detención se produjo casi un mes después de que el imputado saliera de Chile, de acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades.

Mejía Hernández llegó a Santiago desde Bogotá bajo custodia de la PDI, tras más de un año detenido en Colombia y luego de usar la identidad falsa de Osmar Alexander Ferrer Ramírez - crédito Policía Nacional

Mejía Hernández figura como presunto integrante del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano que ha extendido sus actividades a otros países de América Latina. Esa vinculación forma parte de la información difundida por la Policía colombiana y deberá ser establecida en el desarrollo de las investigaciones judiciales correspondientes.

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El crimen de el ‘Rey de Meiggs’

De acuerdo con la investigación descrita por la Policía de Colombia, el ataque respondió a una modalidad de sicariato. Los integrantes del grupo habrían realizado tareas de vigilancia y seguimiento sobre la víctima desde un vehículo antes de interceptarla con armas de fuego.

Los agresores también habrían despojado de sus pertenencias a una persona que acompañaba a Reyes Ossa. Después, el comerciante recibió múltiples disparos. La justicia chilena atribuye a Mejía Hernández participación en esos hechos, aunque su responsabilidad penal deberá ser determinada en el proceso.

La investigación sobre el crimen del “Rey de Meiggs” sostiene que el ataque respondió a una modalidad de sicariato con vigilancia previa, interceptación armada y robo a un acompañante de la víctima - crédito Policía de Chile

Reyes Ossa era conocido públicamente como el “Rey de Meiggs”, en referencia al sector comercial del centro de Santiago. Su asesinato tuvo amplia repercusión en Chile, tanto por el perfil de la víctima como por la fuga posterior de uno de los imputados.

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Una confusión en la identificación derivó en su liberación

Mejía Hernández fue formalizado el 9 de julio de 2025 bajo el nombre de Osmar Ferrer Ramírez, identidad que luego fue establecida como falsa. Durante esa audiencia, la jueza Irene Rodríguez decretó su prisión preventiva.

La resolución inicial se emitió a las 8:17 p. m. Ocho minutos más tarde, el tribunal dejó sin efecto ese documento para corregir los datos de identificación del detenido. A las 8:28 p. m. se emitió una nueva orden que mantuvo la prisión preventiva, esta vez con la información rectificada.

La Policía de Colombia detuvo a Mejía Hernández en Barrancabermeja, Santander, el 16 de agosto de 2025, cuando pesaba sobre él una notificación roja de Interpol pedida por Chile - crédito Policía Nacional

El problema surgió porque Gendarmería habría recibido el documento que anulaba la primera resolución, sin contar con la orden posterior que ratificaba la cautelar. El imputado quedó en libertad menos de 24 horas después de que un tribunal había ordenado su ingreso a prisión preventiva.

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El Poder Judicial chileno indicó que remitió por correo electrónico las comunicaciones sobre las resoluciones posteriores. Sin embargo, esa información no evitó que el acusado recuperara la libertad y abandonara el país dos días después.

La liberación abrió una investigación administrativa dentro del sistema judicial. Según los antecedentes difundidos en Chile, la magistrada Rodríguez recibió una sanción en enero de 2026 por una infracción a sus deberes funcionarios vinculada al caso.

El extraditado quedará nuevamente a disposición de la justicia chilena

La captura de Alberto Carlos Mejía Hernández fue coordinada entre la Dijín-Interpol, Carabineros de Chile, la PDI y la agregaduría policial chilena, con apoyo de inteligencia, rastreo digital y verificación de metadatos - crédito Policía Nacional

Tras su aterrizaje en el aeropuerto de Santiago, pasadas las 3:00 p. m. del 10 de septiembre, Mejía Hernández fue trasladado a dependencias de Interpol. Allí permanecerá hasta que se cumplan las diligencias para su reingreso formal al sistema penal chileno.

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El acusado deberá ser presentado ante el tribunal competente para el control de su detención. Luego, la justicia deberá disponer su traslado al penal Santiago 1, donde deberá cumplir la prisión preventiva que se había decretado en julio de 2025.