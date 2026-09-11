México

Santa Fe Klan hará retumbar Tlalnepantla con mega concierto gratuito este fin de semana: lugar, hora y cómo llegar desde CDMX

El ayuntamiento movió la presentación del rapero guanajuatense para recibir a más personas, sin boleto ni registro previo para entrar, el músico también tendrá otra presentación en Naucalpan durante las fiestas patrias

El rapero guanajuatense comparte cartel con Candela Music y DJ Cerveza, dentro de una jornada que combina música urbana con actividades culturales gratuitas para toda la familia. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)
El rapero guanajuatense comparte cartel con Candela Music y DJ Cerveza, dentro de una jornada que combina música urbana con actividades culturales gratuitas para toda la familia. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)
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Santa Fe Klan ofrecerá un concierto gratuito en Tlalnepantla de Baz, como acto estelar de los festejos por el 78 aniversario del municipio mexiquense. El evento, enmarcado en el programa “Raíces que Transforman”, cambió de sede en las últimas semanas para recibir a un público más numeroso.

El rapero guanajuatense comparte cartel con Candela Music y DJ Cerveza, dentro de una jornada que combina música urbana con actividades culturales gratuitas para toda la familia.

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Gobierno de Tlalnepanta anuncia cambio de sede de concierto de Santa Fe Klan/Instagram

Sede confirmada y cambio de última hora

Primer plano parcial del rostro de un hombre con corte de pelo y cejas. Un logo blanco con letras SANTA FE KLAN y ondas cubre parte del rostro
El cantante Santa Fe Klan aparece en una imagen promocional con el logo de su nombre artístico sobreimpreso en la fotografía y en su indumentaria. (Gobierno de Tlanepantla/Redes Sociales)

El gobierno municipal de Tlalnepantla informó, a través de un comunicado oficial, que el concierto se trasladó de la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz Prada a un recinto más amplio: “El flow del 78 Aniversario de Tlalnepantla se mueve al Deportivo Edson Álvarez”, señaló el anuncio del ayuntamiento.

El nuevo escenario se ubica en avenida San Rafael esquina Amates S/N, colonia Santa Cecilia, Tlalnepantla de Baz. La fecha, el cartel de artistas y el acceso gratuito permanecen sin cambios respecto a la convocatoria original.

No se requiere boleto ni registro previo para ingresar al recinto. Las autoridades locales prevén una asistencia masiva dado el atractivo del cartel y la gratuidad del evento.

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Este video promocional anuncia un concierto gratuito de Santa Fe Klan en Tlalnepantla, México.

Repertorio y canciones más interpretadas

De acuerdo con registros de sus presentaciones recientes recopilados por setlist.fm, entre los temas que Santa Fe Klan interpreta con mayor frecuencia en sus conciertos se encuentran:

Por mi México, Así soy yo, Debo Entender, Todo va a estar bien y Soledad.

También suele incluir Te Iré a Buscar (con Nanpa Básico), Celoso, Tu y Tu, Mar y Tierra y Cumbia Callejera, entre otros de su catálogo. Su repertorio combina los sencillos que lo catapultaron a la fama con lanzamientos más recientes, como Gu3rr4, Atrévete y Perro Callejero.

Horarios del evento

Cartel con la imagen del cantante Santa Fe Klan con camiseta verde y gorra, junto con texto sobre la fecha y lugar de un evento en Tlalnepantla
Un cartel anuncia la presentación gratuita del músico Santa Fe Klan el 13 de septiembre en el Deportivo Edson Álvarez de Tlalnepantla, Estado de México. (Gobierno de Tlalnepantla)

Las actividades previas al show estelar arrancan desde las 16:00 horas en el Deportivo Edson Álvarez. Santa Fe Klan subirá al escenario a las 22:00 horas, como cierre de la jornada por el aniversario municipal.

La cita será este domingo 13 de septiembre.

Quién es Santa Fe Klan

El artista, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso, nació el 29 de noviembre de 1999 en la colonia Santa Fe de Guanajuato, en una zona conocida como “La Esquina del Dolor”. Ese barrio, marcado por carencias de servicios básicos, inspiró su nombre artístico.

Desde joven comenzó a escribir canciones y a compartir su música de forma independiente. Con el tiempo construyó una base sólida de seguidores gracias a un estilo que combina rap, hip hop, regional mexicano y sonidos urbanos.

Hoy es uno de los artistas más populares de México, con millones de reproducciones en plataformas digitales y colaboraciones con figuras nacionales e internacionales.

Próximas presentaciones en el Estado de México

(Especial Infobae: Jesús Aviles)
En esa presentación comparte escenario con Luis Alfredo Jiménez y Rafael Jorge Negrete, nietos del compositor José Alfredo Jiménez y del cantante Jorge Negrete, respectivamente. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

El concierto en Tlalnepantla no será la única aparición del rapero en la entidad durante septiembre. Dos días después, el martes 15 de septiembre, Santa Fe Klan encabezará los festejos del Grito de Independencia en Naucalpan, en la explanada del Palacio Municipal, ubicada en avenida Juárez, Naucalpan Centro.

En esa presentación comparte escenario con Luis Alfredo Jiménez y Rafael Jorge Negrete, nietos del compositor José Alfredo Jiménez y del cantante Jorge Negrete, respectivamente. El gobierno de Naucalpan aún no publicó el itinerario oficial con horarios exactos, aunque con base en la logística habitual de este tipo de eventos patrios, los accesos abrirían antes de las 20:00 horas y la ceremonia cívica del Grito se realizaría alrededor de las 23:00 horas.

Por protocolo de seguridad en Naucalpan, no se permitirá el ingreso con botellas de vidrio, sombrillas con punta metálica, hieleras, bebidas alcohólicas externas ni objetos punzocortantes.

Una tercera fecha en el Estado de México llegará en octubre. Santa Fe Klan se presentará el 22 de octubre en Toluca, como parte de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, con la explanada del Mercado Juárez como escenario y acceso también gratuito.

Momentos que lo volvieron viral

En marzo, durante el UFC Fight Night México en la Arena Ciudad de México, el rapero derramó accidentalmente su bebida en la zona VIP. Cuando una empleada de limpieza llegó con cubeta y mechudo, él mismo tomó el trapeador e insistió en limpiar el líquido (Captura de pantalla/Yordi Rosado)
En marzo, durante el UFC Fight Night México en la Arena Ciudad de México, el rapero derramó accidentalmente su bebida en la zona VIP. Cuando una empleada de limpieza llegó con cubeta y mechudo, él mismo tomó el trapeador e insistió en limpiar el líquido (Captura de pantalla/Yordi Rosado)

Más allá de su música, Santa Fe Klan ha protagonizado escenas que se volvieron tendencia en redes sociales durante el último año.

En marzo, durante el UFC Fight Night México en la Arena Ciudad de México, el rapero derramó accidentalmente su bebida en la zona VIP. Cuando una empleada de limpieza llegó con cubeta y mechudo, él mismo tomó el trapeador e insistió en limpiar el líquido, en un gesto que fue grabado por el conductor Yordi Rosado y superó miles de interacciones en Instagram y Facebook.

En junio, en un restaurante de Hermosillo, Sonora, sorprendió a los comensales al tomar el micrófono de forma espontánea para interpretar “Te juro que te amo”, de Los Terrícolas, un clásico romántico alejado de su repertorio habitual de rap y corridos urbanos.

Estas escenas se suman a una serie de encuentros espontáneos con seguidores a lo largo de su carrera, que incluyen convivencias en la calle, fotografías sin restricciones e improvisaciones en espacios públicos, comportamientos que han reforzado su imagen de cercanía con el público.

No todos sus momentos públicos han generado reacciones positivas. En noviembre de 2025, el artista publicó un extenso mensaje en redes sociales tras un conflicto con otros raperos, en el que relató una confrontación física ocurrida durante el Festival Dale Mixx en Monterrey, Nuevo León. El episodio fue relacionado por medios y usuarios con un encuentro tenso en backstage con el rapero MC Dharius.

Cómo llegar al Deportivo Edson Álvarez

Para quienes viajan desde la Ciudad de México, la opción de transporte público más directa es el Metro. La estación El Rosario (Líneas 6 y 7) es la más cercana al recinto, ubicado a unos 18 minutos a pie desde esa estación.

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