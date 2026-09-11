Emboscada en tierra de cárteles: asesinan a agente de la Guardia Nacional en los límites de Michoacán y Jalisco

Un agente de la Guardia Nacional murió y otro resultó gravemente herido tras la emboscada registrada en los límites de Michoacán y Jalisco. (Imagen Ilustrativa | Infobae México)

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Un agente de la Guardia Nacional murió y otro resultó gravemente herido después de que un grupo de elementos de seguridad fuera emboscado por civiles armados en una zona marcada por la violencia y la disputa entre organizaciones criminales, en los límites de Michoacán y Jalisco.

El ataque ocurrió este jueves cuando los agentes se dirigían hacia la zona de la presa de Chilatán, luego de recibir el reporte de un supuesto enfrentamiento a balazos entre grupos criminales antagónicos.

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Sin embargo, el despliegue de seguridad terminó en una emboscada.

De acuerdo con la información disponible, los elementos de la Guardia Nacional fueron atacados por civiles armados mientras avanzaban por la región ubicada entre el municipio michoacano de Tepalcatepec y el poblado jalisciense de Jilotlán.

La agresión dejó como saldo la muerte del agente Humberto Meza, quien recibió varios impactos de arma de fuego.

Otro integrante de la corporación, el sargento primero Germán Fuentes, resultó gravemente herido durante el ataque.

Los elementos se dirigían hacia la presa de Chilatán por el reporte de una balacera cuando fueron atacados por civiles armados. (Imagen ilustrativa | Crédito: redes sociales)

Acudieron por el reporte de una balacera y fueron atacados

El grupo de agentes se movilizó hacia la presa de Chilatán después de recibir información sobre un supuesto enfrentamiento armado entre células criminales que operan en esta región.

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La zona se encuentra en uno de los corredores más complejos de la frontera entre Michoacán y Jalisco, donde durante años se han registrado enfrentamientos, bloqueos, ataques contra autoridades y disputas por el control territorial.

Cuando los elementos de la Guardia Nacional se dirigían al sitio, fueron sorprendidos por hombres armados que abrieron fuego contra ellos.

Humberto Meza perdió la vida durante la agresión, mientras que el sargento primero Germán Fuentes tuvo que ser trasladado de emergencia debido a la gravedad de sus lesiones.

El militar fue evacuado a bordo de un helicóptero del Ejército Mexicano y trasladado al Hospital de la 43 Zona Militar, ubicado en el municipio de Apatzingán, donde recibió atención médica.

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Tras consumar el ataque, los presuntos agresores escaparon de la zona a bordo de varios vehículos.

El sargento primero Germán Fuentes fue trasladado en helicóptero del Ejército al Hospital de la 43 Zona Militar, en Apatzingán. Foto: Gabinete de seguridad

La agresión provocó una nueva movilización de fuerzas federales en esta región de Tierra Caliente.

Operativo militar tras la emboscada en territorio disputado

Luego del ataque, grupos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano desplegaron operativos para localizar a los responsables de la emboscada.

Las corporaciones se desplegaron en distintos puntos de la región mientras continúan las labores de búsqueda de los civiles armados que participaron en la agresión.

Cerca del lugar donde ocurrió la emboscada, fue localizado un vehículo completamente calcinado.

De manera preliminar, se considera que la unidad pudo haber estado relacionada con los enfrentamientos registrados entre grupos criminales antagónicos que disputan el control de esta zona.

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El ataque ocurrió en una región donde operan organizaciones criminales y células armadas que mantienen una disputa por territorios estratégicos entre Michoacán y Jalisco.

Tras la emboscada, fuerzas de la Guardia Nacional y del Ejército desplegaron operativos para localizar a los agresores. (Foto AP/Jose Luis Magana)

Entre los grupos señalados por su presencia en esta zona se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país, así como estructuras criminales con presencia histórica en Tepalcatepec.

La franja que conecta municipios de Tierra Caliente con comunidades del sur de Jalisco ha sido escenario de múltiples episodios de violencia debido a su importancia para las organizaciones criminales y las rutas que atraviesan ambos estados.

La muerte del agente Humberto Meza representa un nuevo ataque contra fuerzas federales en una región donde las autoridades mantienen operativos permanentes para contener la actividad de grupos armados.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por la emboscada.

Los operativos de la Guardia Nacional y del Ejército se llevaron a cabo en los límites de Michoacán y Jalisco, mientras se busca a los responsables del ataque que dejó a un agente muerto y a otro gravemente herido después de acudir al reporte de un supuesto enfrentamiento armado.