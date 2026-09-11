Cancillería confirmó nuevos beneficios para colombianos que viajen a Israel: a partir de septiembre de 2026 no necesitan visa

Los viajes de colombianos a Israel antes del 1 de septiembre de 2026 seguirán sujetos a la visa B/2 de visitante, con un costo de 107.000 pesos colombianos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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Colombia restableció la exención de visa recíproca con Israel para viajes de turismo y formalizó la decisión, señalando que el objetivo es “recuperar y profundizar los vínculos bilaterales entre ambos Estados”, según informó la Cancillería el 11 de septiembre de 2026 en Bogotá.

“Colombia fortalece sus relaciones bilaterales con Israel con el restablecimiento de la exención recíproca de visado para los titulares de pasaportes ordinarios de ambos países que viajen con fines turísticos”, puntualiza el comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en sus canales oficiales.

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A partir de septiembre de 2026, los titulares de pasaportes ordinarios de ambos países podrán entrar como turistas “sin necesidad de visa, por periodos de hasta 90 días”, conforme a los procedimientos internos de cada Estado.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 12189 de 2026, expedida “en el marco del proceso de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y el Estado de Israel, basado en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Omar Bula, señaló que la medida se enmarca en decisiones tomadas con el propósito de recuperar y profundizar los vínculos bilaterales - crédito Cancilleria

La Cancillería precisó que el beneficio para los colombianos consistirá en que podrán ingresar a Israel usando el pasaporte, por un periodo no superior a 90 días dentro de un lapso de un año.

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El restablecimiento se enmarca en decisiones tomadas semanas antes. El 11 de agosto de 2026, Colombia anunció que decidió “restablecer y fortalecer sus relaciones diplomáticas con Israel”, con el propósito de “recuperar y profundizar los vínculos bilaterales”.

En respuesta, el 16 de agosto de 2026, la División Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Israel propuso a Colombia “restablecer plenamente la exención mutua de visado” para turismo “bajo las condiciones existentes antes del 12 de mayo de 2025”.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella reactivó las relaciones diplomáticas con Israel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 19 de agosto de 2026, el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Augusto Roa Arboleda, manifestó su conformidad con la propuesta “en consideración al renovado impulso de la relación bilateral y al fortalecimiento de los lazos de amistad entre Colombia e Israel”.

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El diplomático agregó: “Con esta decisión, Colombia avanza en la consolidación de una relación bilateral orientada a facilitar los intercambios entre los pueblos, fortalecer la cooperación y generar nuevas oportunidades de relacionamiento internacional en beneficio de los ciudadanos de ambos países”.

Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán

Cancillería de Colombia - crédito @CancilleriaCol/X

En un contexto de inestabilidad regional en Oriente Medio, el Gobierno de Colombia anunció que reconoce “la soberanía israelí sobre” los Altos del Golán, considerando la “importancia estratégica” de ese territorio para la seguridad de Israel.

En el mismo comunicado, publicado el 10 de agosto de 2026, la administración del presidente Abelardo de la Espriella sostuvo que también reconoce “el derecho de ese Estado a protegerse frente a amenazas externas”.

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El texto oficial contextualizó la decisión en los problemas de seguridad que enfrenta Israel “a lo largo de sus fronteras” desde hace décadas y afirmó que esas amenazas “se han intensificado de manera significativa en los últimos años”.

Al referirse a ese deterioro, el Gobierno nacional mencionó que la escalada “culminó en los horribles atentados terroristas del 7 de octubre”, que, según el comunicado, “pusieron de manifiesto la gravedad y la naturaleza cambiante de los peligros que enfrenta el pueblo israelí”.

Colombia agregó que, dentro de ese escenario, “el mantenimiento del control y la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán constituye un componente esencial de su defensa nacional y de su capacidad para proteger y salvaguardar a sus ciudadanos”.

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El pronunciamiento cerró con una referencia al objetivo diplomático de su política exterior en la zona: “Con esta decisión, Colombia reafirma su compromiso con la búsqueda de una paz estable y duradera en Oriente Medio”.

La acción diplomática de Colombia fue cuestionada por Siria. El país de Medio Oriente señaló que “el Golán es una parte inseparable de su territorio”. Además, sostuvo que constituye una “flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas”.