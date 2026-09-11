El acto Omar Murillo, ‘Bola 8′, compartió una foto con un hombre y despertó rumores de una nueva relación

Omar Murillo compartió una imagen con un hombre: qué se sabe de los rumores - crédito @bola8actor/ Instagram

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Omar Murillo compartió una fotografía en la que aparece tomado de la mano de un hombre y reavivó las especulaciones sobre su vida sentimental.

La imagen, publicada en su cuenta de Instagram, no incluyó la identidad de la otra persona ni una confirmación sobre la naturaleza del vínculo, pero generó una amplia reacción entre sus seguidores.

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El actor colombiano eligió una postal cerrada, centrada únicamente en las manos de ambos, y la acompañó con un texto que dejó abierta la interpretación. “No voy a explicar esta foto. Mejor díganme ustedes qué creen que significa”, escribió Murillo en la publicación.

El mensaje dio lugar a comentarios de usuarios que interpretaron la escena como una posible presentación de pareja. Otros señalaron que la imagen no permite establecer quién es el hombre que aparece en la fotografía ni confirmar si existe una relación amorosa entre ambos.

Omar Murillo compartió una imagen que reavivó las especulaciones sobre su vida sentimental - crédito @bola8actor/ Instagram

La publicación de Omar Murillo se difundió en una cuenta que supera los 708 mil seguidores, por lo que el contenido tuvo rápida circulación en redes sociales. Las reacciones se concentraron en el gesto de las manos entrelazadas y en la decisión del actor de no brindar explicaciones sobre el contexto de la foto.

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Hasta ahora, Murillo no confirmó que el hombre que aparece junto a él sea su novio. Tampoco reveló su identidad ni compartió nuevas imágenes que permitan precisar si se trató de una publicación relacionada con una relación sentimental o de una foto tomada en otro contexto.

La falta de información concreta alimentó las versiones entre los usuarios. En las últimas horas, varios seguidores asociaron la imagen con los rumores que desde hace meses circulan en redes sociales sobre la posibilidad de que el actor mantenga una relación con un hombre. Sin embargo, no hay declaraciones públicas de Murillo que confirmen esos comentarios ni datos que permitan establecer cuándo habrían comenzado esas versiones.

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Por otro lado, algunos usuarios empezaron a notar que la publicación de la imagen sale con la alerta de inteligencia artificial de Instagram, por lo que algunos usuarios aseguran que la imagen fue generada por el actor para generar polémica. Sin embargo, esa teoría se mantiene en el terreno de la especulación.

Algunos internautas señalaron que la publicación incluye una alerta de inteligencia artificial de Instagram - crédito @bola8actor/ Instagram

La vida privada del intérprete volvió a ocupar el centro de la conversación digital después de la imagen. Algunos usuarios celebraron que pudiera compartir un momento personal en sus redes, mientras que otros le solicitaron una aclaración sobre la persona que aparece a su lado.

La conversación también incluyó referencias a Koral Costa, con quien Murillo mantuvo una relación en el pasado. La ruptura ocurrió hace varios meses. A partir de esa separación, los seguidores de ambos siguieron con atención sus publicaciones en busca de señales sobre sus respectivas situaciones sentimentales.

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Costa, creadora de contenido y expareja del actor, cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram. Tras la difusión de la foto de Murillo, algunos internautas revisaron sus historias y publicaciones recientes para determinar si se había referido a la situación.

La imagen volvió a poner la vida privada del intérprete en el centro de la conversación digital - crédito cortesía Canal RCN

La relación entre Murillo y Costa había sido seguida por sus comunidades digitales, por lo que cualquier publicación asociada a su vida afectiva suele generar comentarios. En este caso, la fotografía compartida por el actor volvió a poner en discusión su presente personal y reactivó las versiones sobre una posible pareja.

Más allá de las interpretaciones, el único elemento público es la imagen difundida por Murillo y el mensaje con el que decidió acompañarla. El actor no confirmó una nueva relación ni identificó al hombre que aparece en la foto.

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Tampoco se conoce si planea referirse nuevamente al tema o si mantendrá en reserva los detalles de su vida sentimental. Mientras no exista una declaración directa, las versiones que surgieron en redes sociales permanecen en el terreno de la especulación.

Koral Costa no se refirió de forma directa a la fotografía compartida por su expareja - crédito @bola8actor/Instagram

El posteo, de todos modos, permitió que sus seguidores volvieran a hablar de los rumores que lo vinculan sentimentalmente con un hombre desde hace meses y recordaran su relación anterior con Koral Costa. La publicación de una imagen sin explicaciones alcanzó para instalar nuevas preguntas, aunque no aportó confirmaciones sobre su actual situación afectiva.