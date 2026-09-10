México

¿Celos por Brianda? Memo Schutz queda en medio de las bromas de Masad en La Casa de los Famosos

Las bromas y reacciones del conductor junto al creador de contenido desataron comentarios entre los seguidores del reality

Memo Schutz reacciona al comentario de Karina Torres en La Casa de los Famosos México
Memo Schutz reacciona al comentario de Karina Torres en La Casa de los Famosos México
Guardar

Dentro de La Casa de los Famosos México comenzaron a circular especulaciones alrededor de la cercanía entre el conductor deportivo Memo Schutz y Brianda Deyanara. El tema tomó fuerza luego de una conversación en la que Masad Altamimi señaló directamente la actitud de Memo y la relacionó, en tono de broma, con los celos.

Masad incluso cuestionó la forma en que Memo estaba pendiente de Brianda: “Como una esposa, no como papá”, soltó entre risas. La frase provocó carcajadas, pero también alimentó el shippeo entre algunos seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si detrás de la actitud del conductor existe algo más que una relación de protección.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Memo fue contundente al explicar su postura. Durante la misma conversación aseguró que estaba defendiendo a Brianda porque la considera “como mi hija”. Incluso añadió, entre bromas, que ahora tiene “cuatro y medio” hijos, contando a la joven.

Masad pone los celos de Memo sobre la mesa

La creadora de contenido narró uno de los episodios más oscuros de su vida durante el reality.
La creadora de contenido narró uno de los episodios más oscuros de su vida durante el reality. (IG Brianda Deyanara-LCDLFM)

La conversación subió de tono cuando Masad insistió en que Memo estaba demasiado pendiente de lo que ocurría con Brianda. “Todo el día que chequear esto”, comentó, mientras Memo respondía entre risas y preguntaba qué era exactamente lo que supuestamente hacía.

El señalamiento continuó con una frase todavía más provocadora: “Una hombre casado tienes, eh, como celoso con otro chico soltero”. Memo reaccionó con un “¡Oh!”, mientras la conversación avanzaba entre bromas sobre su matrimonio y la cercanía que mantiene con Brianda.

PUBLICIDAD

Lejos de confirmar cualquier interés romántico, Memo respondió defendiendo su comportamiento desde una postura paternal. “Yo estoy defendiendo los derechos, es como mi hija, Bri”, afirmó. Después remató: “Como mi hija”. Esa declaración es la referencia más directa que aparece en el diálogo sobre cómo él define su vínculo con la joven.

Yahir también habló sobre la intensidad de Masad

Hombre con ghutra y thobe blanco, brazos cruzados, frente a un fondo azul con texto "La Casa de los Famosos México" y dos micrófonos.
El influencer Masad Altamimi se presenta con los brazos cruzados ante un fondo azul brillante que lleva el nombre del programa La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otra conversación, Yahir habló con Masad sobre la dinámica que estaba viviendo con Brianda. Aunque el tema central era Masad y sus sentimientos hacia ella, la charla refleja el ambiente emocional que se había generado alrededor de la joven dentro del reality.

Yahir le recomendó mantener la calma: “Dale su espacio”, le dijo, además de aconsejarle que actuara como un caballero y que dejara que Brianda se acercara cuando ella quisiera. “No estés tú ahí, güey, de aferrado”, agregó, planteando que lo mejor era permitir que las cosas avanzaran naturalmente.

La recomendación también estuvo relacionada con lo que podría ocurrir fuera del programa. Yahir señaló que, si Masad realmente quería algo serio, debía esperar a salir y conocerse en otro contexto: “Salimos, nos conocemos y vemos qué show”. Masad aceptó el consejo y respondió: “Sí, sí, está bien”.

Memo Schutz tiene familia y asegura que Brianda es “como mi hija”

Memo Schutz defendió a sus compañeros tras las críticas
Memo Schutz defendió a sus compañeros tras las críticas de Yahir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Memo Schutz también dejó clara su posición durante la conversación, especialmente cuando Masad insistía en señalar sus supuestos celos hacia Brianda. En medio de las bromas, el conductor explicó que su manera de estar pendiente de la joven tiene, según sus propias palabras, un sentido paternal. “Yo estoy defendiendo los derechos, es como mi hija, Bri”, afirmó frente a sus compañeros.

La declaración tomó todavía más fuerza cuando Memo habló de su propia familia y explicó la manera en que percibe a Brianda dentro de la casa. “Yo tengo cuatro hijos, tengo cuatro y medio ahora con Bri”, dijo entre risas. Cuando le preguntaron por qué hablaba de “medio”, explicó que era una forma de expresarlo, mientras continuaban las bromas entre los habitantes del reality.

Así, aunque las escenas con Brianda han provocado comentarios y teorías entre los seguidores de La Casa de los Famosos México, Memo sostiene otra versión: él la considera “como mi hija”. Además, tiene una familia fuera del reality, por lo que las interpretaciones sobre un supuesto enamoramiento no pasan, de especulaciones generadas por las bromas y la dinámica que se vive dentro de la casa.

Temas Relacionados

Masad AltamimiMemo SchutzLa Casa de los Famosos México 4Brianda DeyanaraLa Casa de los Famosos 2026mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Pati Chapoy ignoró a Miguel ‘Piojo’ Herrera durante una comida juntos? El video que desató polémica

Internautas sostienen que la conductora de Ventaneando no volteaba a ver al ex entrenador de la Selección Mexicana

¿Pati Chapoy ignoró a Miguel ‘Piojo’ Herrera durante una comida juntos? El video que desató polémica

¿Ya no lo esconden? Gala Montes y Emiliano Aguilar desatan rumores de romance con una inesperada publicación

La actriz compartió un video junto al hijo de Pepe Aguilar y una frase que volvió a ponerlos bajo los reflectores

¿Ya no lo esconden? Gala Montes y Emiliano Aguilar desatan rumores de romance con una inesperada publicación

Pizza Pasta Fest 2026 llegará gratis con lo mejor de la gastronomía italiana a la CDMX: lugar, días y horarios

Chefs compiten en categorías de receta clásica, propuesta original y dominio de la masa, mientras los asistentes eligen durante los tres días a la pizzería más querida del encuentro

Pizza Pasta Fest 2026 llegará gratis con lo mejor de la gastronomía italiana a la CDMX: lugar, días y horarios

Sismo de 4.5 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor aconteció a las 07:29 horas, a una distancia de 154 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km

Sismo de 4.5 de magnitud se registra en Chiapas

Rodrigo Huescas cerca de volver a las canchas con el Copenhague: “Está completamente recuperado”

El mexicano ya entrena con el plantel y no presenta restricciones físicas

Rodrigo Huescas cerca de volver a las canchas con el Copenhague: “Está completamente recuperado”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guerra del narco en CDMX: asesinan a líder de Los Fortis en Tepito

Guerra del narco en CDMX: asesinan a líder de Los Fortis en Tepito

Capturan a cinco mexicanos en Inglaterra en un narcolaboratorio de metanfeminas: son de Michoacán y Sinaloa

Huyeron para resguardarse: así vivieron una balacera alumnos de escuela secundaría en Mazatlán, epicentro de la violencia en Sinaloa

La mujer detrás del fraude millonario del CJNG: así trabajaba Griselda Margarita antes de que EEUU pusiera precio a su cabeza

Anabel Hernández narra el crimen de su padre y por qué eligió el periodismo antes que su sueño de ser chef

ENTRETENIMIENTO

La canción de Panteón Rococó que siempre tuvo alemán y nadie lo notó

La canción de Panteón Rococó que siempre tuvo alemán y nadie lo notó

¿Pati Chapoy ignoró a Miguel ‘Piojo’ Herrera durante una comida juntos? El video que desató polémica

¿Ya no lo esconden? Gala Montes y Emiliano Aguilar desatan rumores de romance con una inesperada publicación

Pizza Pasta Fest 2026 llegará gratis con lo mejor de la gastronomía italiana a la CDMX: lugar, días y horarios

La Granja VIP 2 : ¿quiénes son todos los nominados de la primera semana?

DEPORTES

Julian Love, jugador de raíces mexicanas, brilla con una intercepción en el debut de la NFL con los Seattle Seahawks

Julian Love, jugador de raíces mexicanas, brilla con una intercepción en el debut de la NFL con los Seattle Seahawks

Guadalajara vuelve a vibrar con WWE tras 13 años: CM Punk, Cody Rhodes y Rey Fénix triunfan en una noche histórica

Rodrigo Huescas cerca de volver a las canchas con el Copenhague: “Está completamente recuperado”

Manchester United vs Sabah FK: cuándo y dónde ver la UEFA Champions League EN VIVO desde México

Tigres anuncia el fichaje de Guillermo “Memote” Martínez y refuerza su ataque