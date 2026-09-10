La canción de Panteón Rococó que siempre tuvo alemán y nadie lo notó

Un guitarrista de la banda Panteón Rococó toca con pasión bajo luces rojas durante un enérgico concierto de rock. (Selene Miranda/ Infobae México )

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Panteón Rococó y La carencia volvieron a circular entre los seguidores de la banda por un video que propone escuchar uno de sus pasajes más coreados con otros oídos. El hallazgo despertó sorpresa, bromas y una revisión colectiva de una canción que muchos creían conocer de memoria.

La discusión nació en redes, donde una pareja mexicano-alemana puso el foco sobre una parte del tema que suele sonar en el tramo final. La publicación llevó a miles de usuarios a preguntarse si durante años habían repetido una letra distinta de la original.

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El registro fue compartido por la cuenta @lostiosmayko, administrada por un matrimonio que crea contenidos sobre experiencias vinculadas al choque cultural. En su video, ambos explicaron que varias expresiones del coro no están en español, sino en alemán.

La canción de Panteón Rococó que escondía frases en alemán

El detalle está ubicado después de uno de los momentos más reconocibles de La carencia. Allí, cuando el público suele cantar a toda voz, aparecen palabras que gran parte de la audiencia mexicana habría interpretado de forma fonética.

Panteón Rococó Nezahualcóyotl Edomex (Adolfo Cerqueda Rebollo﻿/FB)

La explicación difundida en redes indica que la frase inicial es “Mexiko Stadt”, que significa Ciudad de México. A continuación, la canción incluye “Nach unten”, una expresión alemana cuya traducción es “hacia abajo”.

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La secuencia continúa con “Nach oben”, que quiere decir “hacia arriba”, y culmina con “Springen”, que se traduce como “saltar”. La revelación modificó la forma en que numerosos fanáticos entendían ese segmento del clásico de Panteón Rococó.

La explicación es simple: una parte del coro contiene indicaciones en alemán que fueron incorporadas por Panteón Rococó y permanecieron en la versión grabada. Muchos oyentes las sustituyeron durante años por sonidos parecidos en español, sin advertir que se trataba de palabras de otro idioma.

En la interpretación popular, “Nach unten” solía convertirse en “la gente”, mientras que “Nach oben” era escuchado como “la joven”. El cierre también tenía su propia versión inventada por el público, que replicaba una frase muy diferente a la que figura en alemán.

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Panteón Rococó Nezahualcóyotl Edomex (Adolfo Cerqueda Rebollo﻿/FB)

El dato no surgió de una modificación reciente ni de una nueva grabación. La presencia de esas palabras forma parte de la canción conocida por varias generaciones de seguidores, aunque el video volvió visible un aspecto que había pasado inadvertido para buena parte de la audiencia..

Los comentarios convirtieron el hallazgo en una broma colectiva

La publicación no tardó en atraer respuestas de personas que reconocieron haber cantado otra cosa durante años. El tono predominante fue humorístico: muchos usuarios asumieron que habían construido una letra propia sin saber que estaban ante un fragmento en alemán.

La propia Panteón Rococó intervino entre los comentarios del video, un gesto que amplificó la conversación y validó el tema entre los seguidores. La reacción del grupo convirtió una curiosidad lingüística en una escena compartida por fanáticos de distintas edades.

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El incidente derivó en la cancelación de la presentación de Panteón Rococó en la Feria de San Juan, prevista para la noche del sábado. (Foto: Adultos Raros Pódcast, YouTube)

Otros usuarios llevaron la situación hacia una comparación musical. Una de las reflexiones que se repitió planteó que el primer contacto de muchos mexicanos con el alemán quizá no había llegado a través de Rammstein, sino mediante una canción de ska.

El fenómeno también mostró cómo funcionan los clásicos populares: una letra puede ser conocida de forma masiva y, al mismo tiempo, conservar detalles que el público transforma con el paso del tiempo. En este caso, el malentendido se sostuvo por el ritmo, la velocidad del canto y la pronunciación de las palabras.

La próxima vez que ese coro suene en vivo, una parte del público probablemente dejará atrás las palabras que había improvisado. El cambio no estará en la canción, sino en la manera de acompañarla.

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