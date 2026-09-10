México

Cómo saber qué carrera estudiar: 6 factores para tomar una decisión informada en tiempos de IA

Los jóvenes de 17 o 18 años se enfrentan a una decisión que no solo impactará en su vida sino en todo su entorno

Un joven con camiseta morada y una joven con chal bordado se tocan el mentón mientras miran hacia un lado sobre un fondo anaranjado.
Un joven y una joven de aproximadamente 17 años adoptan posturas de reflexión y duda ante un fondo anaranjado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Elegir una carrera exige revisar intereses, habilidades, ingresos y las condiciones del mercado laboral antes de entrar a la universidad. La decisión suele llegar a los 17 o 18 años, cuando la experiencia profesional es limitada y el rumbo académico también puede modificar los planes de una familia.

La Inteligencia Artificial (IA) amplía las herramientas disponibles para buscar información, aunque no reemplaza el análisis personal. Un algoritmo o un prompt pueden ordenar opciones, pero no determinan la afinidad de un estudiante con una profesión ni las oportunidades que tendrá al terminar sus estudios, apunta Natalia Campos, coordinadora de Sociedad en IMCO.

PUBLICIDAD

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sostiene que la elección suele hacerse con pocos datos sobre empleo, informalidad e ingresos. Su plataforma Compara Carreras reúne indicadores para conocer el panorama de la educación superior y orientar la decisión con información disponible.

Las aptitudes y el mercado laboral definen el primer filtro

El primer factor consiste en identificar qué materias resultan más accesibles, qué actividades generan interés y en qué tipo de trabajo se visualiza una persona. La afinidad no se limita a una vocación: también abarca capacidades concretas para resolver problemas, comunicarse, crear o trabajar con datos.

La pregunta sobre qué se haría si el futuro económico estuviera resuelto puede servir para detectar intereses de largo plazo. A esa respuesta debe sumarse una revisión de las habilidades que se exigen en cada área, desde matemáticas y ciencias hasta pensamiento computacional.

PUBLICIDAD

El segundo elemento es revisar cuáles son las licenciaturas con mayor número de estudiantes. En México, 50% de los egresados se concentra en Ciencias sociales, Administración y Derecho. Esa distribución no impide estudiar esas áreas, pero obliga a valorar la competencia y la demanda futura.

Una mujer joven con cabello largo y oscuro teclea en una computadora portátil plateada sentada en un escritorio en una biblioteca con otros estudiantes al fondo
Estudiantes universitarios utilizan computadoras portátiles en una biblioteca, una práctica común en la educación superior peruana que se apoya en el acompañamiento académico y la tecnología. (Agencia Andina)

Quien considera una profesión debe revisar si el plan de estudios permite desarrollar capacidades solicitadas rumbo a 2030. La competencia ya no se limita al entorno local. Los profesionistas compiten con perfiles formados en otros países y con trabajadores que dominan herramientas tecnológicas.

El tercer punto es el ingreso esperado. La distancia entre las carreras con mejores salarios y aquellas con menores percepciones puede alcanzar 14,000 pesos mensuales. El dato permite calcular si las expectativas económicas coinciden con el campo de estudio elegido.

También conviene identificar qué perfiles buscan las empresas, cuáles son los sectores que contratan egresados y qué especializaciones pueden elevar el salario. Un título universitario no garantiza una remuneración determinada, pero ofrece una referencia para evaluar opciones.

La vinculación, la informalidad y la oferta universitaria completan la decisión

El cuarto factor es la vinculación entre la formación y el empleo. En México, 54% de los profesionistas trabaja fuera de su campo de estudio. La cifra plantea una pregunta directa: qué tan probable es conseguir un puesto relacionado con la carrera cursada.

Este criterio adquiere mayor peso en áreas de alta especialización, como medicina. Quienes eligen una profesión con formación específica deben considerar si cuentan con alternativas laborales en otros sectores o si dependerán de un mercado más limitado.

La informalidad representa el quinto elemento. Tener un empleo formal implica acceso a prestaciones, estabilidad y, en muchos casos, mayores ingresos. Las diferencias entre disciplinas son amplias: terapia y rehabilitación registra una informalidad de 52%, mientras desarrollo de software llega a 11%.

Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura concentran el 56% de las preferencias vocacionales de los estudiantes consultados en la encuesta de PLASMA. (Imagen ilustrativa Infobae)
Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura concentran el 56% de las preferencias vocacionales de los estudiantes consultados en la encuesta de PLASMA. (Imagen ilustrativa Infobae)

La tasa de desempleo también ayuda a medir las condiciones de cada profesión. Finanzas y mercadotecnia presentan una reducción en este indicador, de acuerdo con los datos citados por el IMCO. Revisar las vacantes, los empleadores y la búsqueda de trabajo permite anticipar obstáculos.

El sexto aspecto se ubica en la oferta educativa. Antes de solicitar ingreso, los aspirantes pueden comparar universidades, costos de matrícula, becas, requisitos de inscripción y características del programa. La elección incluye la carrera, pero también la institución donde se cursará.

La información no elimina las dudas, aunque permite reducir decisiones tomadas solo por presión familiar, recomendaciones aisladas o expectativas salariales. La plataforma Compara Carreras ofrece datos para contrastar afinidad, remuneración, empleo, formalidad y opciones de estudio antes de definir una ruta profesional.

Temas Relacionados

ImcoEducaciónPrueba Pisamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tormenta tropical Norbert se origina en el Océano Pacífico: autoridades informan su trayectoria y si afectará en México

El sistema se ubica a mil 105 kilómetros de Cabo San Lucas, con vientos de 65 km/h; podría alcanzar categoría 1 durante el próximo lunes

Tormenta tropical Norbert se origina en el Océano Pacífico: autoridades informan su trayectoria y si afectará en México

Trailero comete imprudencia al levantarse para buscar un objeto mientras manejaba y termina volcado en la Xalapa-Perote

Las imágenes muestran cómo el operador abandonó su asiento antes de que el tráiler se desviara y volcara

Trailero comete imprudencia al levantarse para buscar un objeto mientras manejaba y termina volcado en la Xalapa-Perote

México recupera 1.1 millones de toneladas de exportación azucarera a Estados Unidos tras cuatro años de recorte

El cupo se había recortado en cuatro años de un millón de toneladas a 150 mil y ahora se amplía tras mesas de trabajo con cañeros, ingenios y gobiernos estatales productores

México recupera 1.1 millones de toneladas de exportación azucarera a Estados Unidos tras cuatro años de recorte

Una mochila, una caja de galletas y un millón 56 mil pesos: la historia de las dos mujeres detenidas por la FGR en Linares, Nuevo León

Lizzeth María Guadalupe Narváez Pérez y Beatriz Angélica Meraz Rincón viajaban en un vehículo sobre la carretera Monterrey-Ciudad Victoria cuando elementos federales las interceptaron en Linares. Los agentes aseguraron una mochila con dinero efectivo que ninguna de las dos pudo justificar

Una mochila, una caja de galletas y un millón 56 mil pesos: la historia de las dos mujeres detenidas por la FGR en Linares, Nuevo León

El musical “La pequeña tienda de los horrores” basado en una popular película de terror de los 80’s, llega gratis a la CDMX

La trama sigue a Seymour Krelborn, empleado de una floristería que encuentra una planta extraña llamada Audrey II, descubre que se alimenta de sangre y enfrenta sus exigencias mientras el negocio prospera y crecen las consecuencias

El musical “La pequeña tienda de los horrores” basado en una popular película de terror de los 80’s, llega gratis a la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Wixárikas denuncian amenazas del CJNG en la sierra de Jalisco: presencia de criminales afecta movilidad, educación y servicios médicos

Wixárikas denuncian amenazas del CJNG en la sierra de Jalisco: presencia de criminales afecta movilidad, educación y servicios médicos

Una mochila, una caja de galletas y un millón 56 mil pesos: la historia de las dos mujeres detenidas por la FGR en Linares, Nuevo León

Guerra del narco en CDMX: asesinan a líder de Los Fortis en Tepito

Capturan a cinco mexicanos en Inglaterra en un narcolaboratorio de metanfeminas: son de Michoacán y Sinaloa

Huyeron para resguardarse: así vivieron una balacera alumnos de escuela secundaría en Mazatlán, epicentro de la violencia en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Sofía Niño de Rivera deja ‘Netas Divinas’ y revela la razón de su salida

Sofía Niño de Rivera deja ‘Netas Divinas’ y revela la razón de su salida

El musical “La pequeña tienda de los horrores” basado en una popular película de terror de los 80’s, llega gratis a la CDMX

Chumel Torres y Azucena Uresti se declaran fans de Belinda: le recuerdan al conductor cómo se burlaba de ella

¿Celos por Brianda? Memo Schutz queda en medio de las bromas de Masad en La Casa de los Famosos

La canción de Panteón Rococó que siempre tuvo alemán y nadie lo notó

DEPORTES

¿Los Yankees regresan a México? El manager Aaron Boone responde a la petición de los fanáticos aztecas

¿Los Yankees regresan a México? El manager Aaron Boone responde a la petición de los fanáticos aztecas

Julian Love, jugador de raíces mexicanas, brilla con una intercepción en el debut de la NFL con los Seattle Seahawks

Guadalajara vuelve a vibrar con WWE tras 13 años: CM Punk, Cody Rhodes y Rey Fénix triunfan en una noche histórica

Rodrigo Huescas cerca de volver a las canchas con el Copenhague: “Está completamente recuperado”

Manchester United vs Sabah FK: cuándo y dónde ver la UEFA Champions League EN VIVO desde México