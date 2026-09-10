Cómo saber qué carrera estudiar: 6 factores para tomar una decisión informada en tiempos de IA

Un joven y una joven de aproximadamente 17 años adoptan posturas de reflexión y duda ante un fondo anaranjado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Elegir una carrera exige revisar intereses, habilidades, ingresos y las condiciones del mercado laboral antes de entrar a la universidad. La decisión suele llegar a los 17 o 18 años, cuando la experiencia profesional es limitada y el rumbo académico también puede modificar los planes de una familia.

La Inteligencia Artificial (IA) amplía las herramientas disponibles para buscar información, aunque no reemplaza el análisis personal. Un algoritmo o un prompt pueden ordenar opciones, pero no determinan la afinidad de un estudiante con una profesión ni las oportunidades que tendrá al terminar sus estudios, apunta Natalia Campos, coordinadora de Sociedad en IMCO.

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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sostiene que la elección suele hacerse con pocos datos sobre empleo, informalidad e ingresos. Su plataforma Compara Carreras reúne indicadores para conocer el panorama de la educación superior y orientar la decisión con información disponible.

Las aptitudes y el mercado laboral definen el primer filtro

El primer factor consiste en identificar qué materias resultan más accesibles, qué actividades generan interés y en qué tipo de trabajo se visualiza una persona. La afinidad no se limita a una vocación: también abarca capacidades concretas para resolver problemas, comunicarse, crear o trabajar con datos.

La pregunta sobre qué se haría si el futuro económico estuviera resuelto puede servir para detectar intereses de largo plazo. A esa respuesta debe sumarse una revisión de las habilidades que se exigen en cada área, desde matemáticas y ciencias hasta pensamiento computacional.

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El segundo elemento es revisar cuáles son las licenciaturas con mayor número de estudiantes. En México, 50% de los egresados se concentra en Ciencias sociales, Administración y Derecho. Esa distribución no impide estudiar esas áreas, pero obliga a valorar la competencia y la demanda futura.

Estudiantes universitarios utilizan computadoras portátiles en una biblioteca, una práctica común en la educación superior peruana que se apoya en el acompañamiento académico y la tecnología. (Agencia Andina)

Quien considera una profesión debe revisar si el plan de estudios permite desarrollar capacidades solicitadas rumbo a 2030. La competencia ya no se limita al entorno local. Los profesionistas compiten con perfiles formados en otros países y con trabajadores que dominan herramientas tecnológicas.

El tercer punto es el ingreso esperado. La distancia entre las carreras con mejores salarios y aquellas con menores percepciones puede alcanzar 14,000 pesos mensuales. El dato permite calcular si las expectativas económicas coinciden con el campo de estudio elegido.

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También conviene identificar qué perfiles buscan las empresas, cuáles son los sectores que contratan egresados y qué especializaciones pueden elevar el salario. Un título universitario no garantiza una remuneración determinada, pero ofrece una referencia para evaluar opciones.

La vinculación, la informalidad y la oferta universitaria completan la decisión

El cuarto factor es la vinculación entre la formación y el empleo. En México, 54% de los profesionistas trabaja fuera de su campo de estudio. La cifra plantea una pregunta directa: qué tan probable es conseguir un puesto relacionado con la carrera cursada.

Este criterio adquiere mayor peso en áreas de alta especialización, como medicina. Quienes eligen una profesión con formación específica deben considerar si cuentan con alternativas laborales en otros sectores o si dependerán de un mercado más limitado.

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La informalidad representa el quinto elemento. Tener un empleo formal implica acceso a prestaciones, estabilidad y, en muchos casos, mayores ingresos. Las diferencias entre disciplinas son amplias: terapia y rehabilitación registra una informalidad de 52%, mientras desarrollo de software llega a 11%.

Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura concentran el 56% de las preferencias vocacionales de los estudiantes consultados en la encuesta de PLASMA. (Imagen ilustrativa Infobae)

La tasa de desempleo también ayuda a medir las condiciones de cada profesión. Finanzas y mercadotecnia presentan una reducción en este indicador, de acuerdo con los datos citados por el IMCO. Revisar las vacantes, los empleadores y la búsqueda de trabajo permite anticipar obstáculos.

El sexto aspecto se ubica en la oferta educativa. Antes de solicitar ingreso, los aspirantes pueden comparar universidades, costos de matrícula, becas, requisitos de inscripción y características del programa. La elección incluye la carrera, pero también la institución donde se cursará.

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La información no elimina las dudas, aunque permite reducir decisiones tomadas solo por presión familiar, recomendaciones aisladas o expectativas salariales. La plataforma Compara Carreras ofrece datos para contrastar afinidad, remuneración, empleo, formalidad y opciones de estudio antes de definir una ruta profesional.