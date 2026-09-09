Así operan las bandas de extorsión en el Valle del Cauca: llamadas, WhatsApp y cobros de hasta $50 millones

Las extorsión en el Valle del Cauca llegan por llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y redes sociales a las víctimas. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La extorsión en el Valle del Cauca registra 612 denuncias en lo corrido de 2026, de acuerdo con cifras del Departamento de Policía del Valle del Cauca citadas por El País. Aunque el número representa una reducción del 6% frente al mismo periodo de 2025, habitantes de diferentes municipios han reportado intimidaciones dirigidas tanto a personas del común como a comerciantes y empresarios.

Según la información publicada por el medio, el fenómeno ha sido reportado principalmente en municipios del norte y centro del departamento, entre ellos La Unión, Zarzal, La Victoria y Roldanillo. Uno de los habitantes consultados, quien solicitó mantener su identidad en reserva, aseguró que las exigencias económicas llegan mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp.

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El ciudadano también relató al periódico que conoció el caso de una persona que murió después de, según la información que recibió de los propietarios del establecimiento donde trabajaba, negarse a pagar una extorsión.

Las llamadas concentran la mayoría de los casos

Los datos del Departamento de Policía del Valle del Cauca muestran que 370 de las denuncias registradas durante 2026 corresponden a extorsiones realizadas mediante llamadas telefónicas. Otros 77 casos fueron ejecutados de manera directa y 77 a través de redes sociales.

El mayor Fabián Triana, comandante del Gaula del Valle del Cauca, explicó al medio que la modalidad digital representa la mayor parte de los casos investigados por esa unidad, seguida de la extorsión clásica.

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Las autoridades han identificado que algunas de estas comunicaciones son realizadas desde establecimientos penitenciarios ubicados fuera del Valle del Cauca. De acuerdo con Triana, entre los centros carcelarios desde los cuales se han originado casos están Cómbita, en Boyacá; Picaleña, en Ibagué, y La Dorada, en Caldas.

El oficial explicó que los responsables recopilan información sobre las posibles víctimas antes de establecer contacto. “Normalmente la cárcel es como una universidad para estos criminales que están privados de la libertad”, afirmó, al referirse al aprendizaje de prácticas relacionadas con llamadas extorsivas y estafas dentro de los centros penitenciarios.

370 casos fueron realizados mediante llamadas telefónicas, según la Policía del Valle. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así realizan el seguimiento las autoridades

Según explicó el comandante, las investigaciones incluyen el seguimiento de las líneas utilizadas para realizar las llamadas. Con esta información, las autoridades buscan establecer el origen de las comunicaciones y ubicar a los responsables dentro de los centros penitenciarios.

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Cuando se logra establecer la responsabilidad de una persona, se adelantan las actuaciones judiciales correspondientes. Triana señaló que, una vez se confirma el delito, se imputan cargos y normalmente se adicionan entre ocho y 16 años a la condena del implicado.

Dentro de las acciones contra este tipo de delitos, en abril de 2026 se realizaron operativos simultáneos en varios establecimientos penitenciarios. De acuerdo con la información entregada por el Gaula, las intervenciones alcanzaron a 270 personas privadas de la libertad.

Entre los centros visitados estuvieron los establecimientos de Buga, Girón, Tramacúa, La Dorada y Picaleña.

En La Dorada fue registrada la celda de alias Kawasaki, donde las autoridades encontraron dos teléfonos celulares, dos cargadores y cuatro tarjetas SIM. En Picaleña, la revisión se concentró en la celda de alias Luis Cuevas, en la que fueron hallados dos celulares y un cargador.

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El balance general de los operativos dejó 46 teléfonos celulares, 34 cargadores, 15 tarjetas SIM, 15 elementos cortopunzantes, una memoria USB, 200 gramos de base de coca y dos libras de marihuana incautados.

El Gaula rastrea las comunicaciones para identificar el origen de las llamadas y a los responsables. - crédito Colprensa

Palmira concentra el mayor número de denuncias en el registro departamental

La información del Departamento de Policía del Valle también permite identificar los municipios con más denuncias durante 2026. Palmira encabeza el listado con 62 casos, seguida por Buenaventura, con 55; Tuluá, con 49, y Buga, con 27.

Los datos de Cali no hacen parte de este consolidado porque la ciudad tiene la categoría de distrito y sus cifras son manejadas por una estructura policial diferente.

En el caso de la capital del Valle del Cauca, el Observatorio de Seguridad registra 264 hechos de extorsión durante 2026. Ese registro ubica a Cali como el territorio con mayor número de casos entre los datos disponibles para el departamento.

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El Gaula del Valle reporta más de 80 capturas relacionadas con estos delitos de extorsión durante 2026. - crédito Policía Nacional

Más de 80 capturas durante 2026

Las investigaciones adelantadas por el Gaula del Valle del Cauca han permitido realizar más de 80 capturas relacionadas con delitos de extorsión durante lo corrido del año, según informó el mayor Triana.

El comandante explicó que las investigaciones también alcanzan a personas que cumplen funciones dentro de las estructuras, como quienes reciben los giros, facilitan sus cuentas bancarias o tienen vínculos familiares con otros integrantes.

Entre las organizaciones que, según el Gaula del Valle, fueron desarticuladas durante 2026 están ‘Los Chandas’, con injerencia en Guacarí, y ‘Los Culebros’, que operaba en Riofrío.

De acuerdo con la información entregada por la autoridad, las actividades de extorsión permitían a estructuras de este tipo obtener hasta $150 millones mensuales.

Los montos exigidos a las víctimas varían según su perfil económico. Triana explicó que algunas personas reciben exigencias de $500.000, mientras que en otros casos las sumas solicitadas están entre $30 millones y $50 millones.

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