Récords, hazañas y una muerte trágica, la vida extrema de Felix Baumgartner

En 2012, Felix Baumgartner realizó el salto Red Bull Stratos desde casi 39 kilómetros de altura y superó la velocidad del sonido en caída libre

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Felix Baumgartner nació el 20 de abril de 1969 en Salzburgo, Austria, en el seno de una familia trabajadora. Desde su infancia mostró una fascinación particular por las alturas y la velocidad. Sus primeros años transcurrieron en un entorno marcado por la curiosidad y el deseo constante de superarse, dibujando paracaídas y soñando con volar aún antes de comprender el peligro que implicaba. Esa inclinación lo llevó, siendo adolescente, a realizar su primer salto en paracaídas y a perfeccionar sus habilidades como parte del equipo de exhibición del ejército austríaco.

Felix Baumgartner orientó su carrera al paracaidismo y al salto BASE, con desafíos desde edificios, puentes y acantilados (AP foto/Ross D. Franklin)

El deseo de buscar nuevos límites definió la vida del deportista. Se volcó a los deportes extremos y al salto BASE, disciplinas en las que no existía margen para el error y donde la concentración y la destreza resultaban vitales. Con el tiempo, se convirtió en pionero de hazañas que incluyeron saltos desde edificios emblemáticos, acantilados y puentes. Su nombre quedó asociado a retos cada vez más audaces, hasta alcanzar notoriedad internacional al romper varios récords.

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Sin embargo, su vida cambió de un momento para otro. El 17 de julio de 2025, mientras participaba en una nueva prueba extrema, Felix Baumgartner perdió la vida en un accidente. Su historia quedó marcada por la constante búsqueda de desafíos y por una carrera dedicada a transformar el vértigo en conquista.

Felix Baumgartner nació en Salzburgo en 1969 y se inició en el paracaidismo dentro del equipo de exhibición del ejército austríaco

La vida extrema de Felix Baumgartner

En sus comienzos, entró al ejército austríaco, donde integró el equipo de exhibición y competición, perfeccionando sus técnicas de salto y aprendiendo a aterrizar en zonas de alta precisión. Esta etapa le brindó el rigor técnico y el temple necesarios para enfrentarse a desafíos cada vez más complejos. Según relató National Geographic, la planificación meticulosa y la capacidad de trabajo en equipo fueron dos pilares en los que basó su desarrollo como deportista extremo.

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Al concluir su servicio militar, se dedicó de lleno al paracaidismo y, poco después, al salto BASE, una disciplina que implica lanzarse desde objetos fijos como edificios, puentes o acantilados, con un margen de error mínimo. Sus primeros retos profesionales lo llevaron a explorar nuevas fronteras en el deporte, participando en saltos donde la destreza y la concentración eran vitales para la supervivencia. La BBC destaca su proeza de 1999 al saltar desde la mano de la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, considerada una de las maniobras más peligrosas por la escasa altura disponible para desplegar el paracaídas. Ese mismo año, estableció el récord mundial al lanzarse desde las Torres Petronas en Kuala Lumpur, Malasia, en ese momento los edificios más altos del mundo.

En 1999, Felix Baumgartner saltó desde la mano del Cristo Redentor y también batió un récord al lanzarse desde las Torres Petronas (REUTERS)

La carrera se caracterizó por una escalada de desafíos cada vez más exigentes. En 2003, cruzó el Canal de la Mancha utilizando un traje de alas de fibra de carbono, demostrando no solo valentía, sino también una capacidad técnica excepcional. Luego, en 2004, se convirtió en el primer hombre en saltar desde el Viaducto de Millau, el puente más alto del mundo por aquel entonces. Tres años después, sumó a su lista el salto desde el Taipei 101, el rascacielos más alto en ese momento. Cada uno de estos retos suponía una preparación exhaustiva y una evaluación precisa de los riesgos, elementos que, según Guinness World Records, formaron parte de su sello personal.

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El punto culminante de su carrera llegó en 2012, cuando, tras años de preparación y en colaboración con el equipo Red Bull Stratos, realizó el salto en caída libre desde mayor altitud registrado hasta ese momento. Ascendió en un globo de helio hasta los 39 kilómetros sobre la superficie terrestre y, equipado con un traje presurizado, se lanzó a la atmósfera. Durante la caída superó la velocidad del sonido, alcanzando más de 1.350 km/h, y estableció varios récords mundiales.

Los récords de Felix Baumgartner incluyeron la mayor altitud en caída libre, el salto en paracaídas desde mayor altura y ocho millones de vistas simultáneas en YouTube (Reuters)

A lo largo de su vida, se mantuvo fiel a su filosofía de buscar siempre el siguiente desafío. Tras su salto desde la estratósfera, diversificó su actividad en el mundo del deporte extremo, el pilotaje de helicópteros y la participación en proyectos humanitarios. Su legado quedó ligado a la audacia, la disciplina y una inquebrantable voluntad de superación personal.

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Los récords que consiguió Felix Baumgartner

Según Guinness World Records, dejó una huella inigualable en la historia de los deportes extremos al establecer varias marcas mundiales que redefinieron los límites del paracaidismo y el salto BASE.

Tras el salto desde la estratósfera, Felix Baumgartner diversificó su actividad entre los deportes extremos, el pilotaje de helicópteros y proyectos humanitarios (Reuters)

Primer ser humano en romper la barrera del sonido en caída libre , alcanzando una velocidad máxima de 1.357,6 km/h en 2012.

Récord mundial de la caída libre desde mayor altitud , saltando desde 38.969,4 metros sobre la superficie terrestre.

Salto en paracaídas desde mayor altitud en la historia, realizado desde una cápsula presurizada suspendida por un globo de helio.

Vuelo en globo tripulado a mayor altitud , logrando ascender a 39 kilómetros sobre la Tierra.

Primer cruce del Canal de la Mancha en traje de alas de fibra de carbono, completado en 2003.

Récord del salto BASE más bajo registrado , lanzándose desde la mano de la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, a solo 29-30 metros de altura.

Salto en paracaídas desde el edificio más alto del mundo en ese momento, las Torres Petronas en Kuala Lumpur, en 1999.

Mayor número de vistas simultáneas para un evento en vivo en YouTube, con ocho millones de espectadores durante el salto estratosférico.

Felix Baumgartner cruzó el Canal de la Mancha en 2003 con un traje de alas y un tubo de oxígeno en su espalda (REUTERS/Ulrich Grill)

La trágica muerte de Felix Baumgartner

Ocurrió el 17 de julio de 2025 durante una prueba de parapente motorizado en la localidad de Porto Sant’Elpidio, en la costa adriática de Italia. Baumgartner, conocido por asumir desafíos de alto riesgo a lo largo de su vida, se encontraba realizando un vuelo extremo cuando perdió el control del parapente poco después del despegue. Según reportes de la BBC y National Geographic, el aparato cayó en picada y terminó estrellándose contra la pileta de un complejo turístico cercano.

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Testigos presenciales y las autoridades locales señalaron que Baumgartner no logró recuperar el control del parapente antes del impacto. Murió en el acto a los 56 años. El fiscal encargado del caso declaró que el equipamiento se encontraba en perfecto estado, y que la causa del accidente fue atribuida a un error humano o, según algunas fuentes, a un posible malestar repentino durante el vuelo. El suceso generó conmoción en la comunidad de deportes extremos, que lo despidió como un símbolo de valentía y superación.

La noticia de su muerte provocó una ola de homenajes en redes sociales y mensajes de condolencias de figuras del deporte, recordando el legado de un hombre que llevó su pasión por los retos hasta el final.

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