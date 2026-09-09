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La Unión Europea se enfrenta a una revuelta por la prohibición de las redes sociales para niños

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto exponer cómo el bloque de 27 naciones planea limitar el uso de las redes sociales por parte de los niños durante un discurso muy esperado ante el Parlamento Europeo la próxima semana

La Unión Europea se enfrenta a una revuelta por la prohibición de las redes sociales para niños (REUTERS)
La Unión Europea se enfrenta a una revuelta por la prohibición de las redes sociales para niños (REUTERS)
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La Unión Europea está a punto de revelar sus planes para mantener a los menores seguros en línea, pero las propuestas para restringir su acceso a las redes sociales y exigir controles de edad han provocado críticas tanto de grupos de defensa de los derechos de la infancia como de defensores de la privacidad.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto exponer cómo el bloque de 27 naciones planea limitar el uso de las redes sociales por parte de los niños durante un discurso muy esperado ante el Parlamento Europeo la próxima semana.

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Von der Leyen está sopesando la posibilidad de imponer restricciones a las redes sociales a los menores de 13 años, tal como lo ha recomendado un panel de expertos, o a los menores de 15 años, como desea Francia.

Su anuncio se produce tras más de un año de presión por parte de muchos estados de la UE, incluidos Dinamarca y Grecia, y llega después de la prohibición pionera a nivel mundial impuesta por Australia en diciembre de 2025. Países como Gran Bretaña siguieron el ejemplo de Canberra.

Los críticos de las redes sociales han señalado un creciente número de pruebas que demuestran los efectos negativos de estas plataformas en la salud mental y física de los niños.

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Independientemente de lo que decida hacer la UE, estas medidas irán acompañadas de la puesta en marcha de un sistema de control de edad a finales de este año para garantizar que las restricciones funcionen realmente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS)
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS)

Sin embargo, Bruselas se enfrenta a críticas de todos los sectores por estos planes: los grupos de defensa de los derechos de la infancia temen que las limitaciones en las redes sociales infrinjan las libertades de los menores, mientras que los grupos de defensa de los derechos digitales expresan su preocupación por la verificación de edad.

“Para proteger los derechos fundamentales de los niños , las plataformas deben ser el foco de la regulación, no el acceso de los niños a la participación en línea”, afirmó Christian Cirhigiri, del Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT) Europa.

“Las plataformas deberían cambiar”

Grupos de la sociedad civil, incluidos activistas por los derechos de la infancia, están preocupados por las consecuencias de limitar el acceso, argumentando que podría privar a los jóvenes de conexiones sociales y recursos que benefician su desarrollo.

Según declaró Cirhigiri a la AFP, las restricciones “violarían sus derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información, que son derechos fundamentales contemplados incluso en la Carta de las Naciones Unidas”.

Unas 132 organizaciones y expertos en derechos humanos y salud mental también se oponen a una prohibición generalizada y, en una carta dirigida a von der Leyen y compartida con la AFP, instaron a la UE a obligar a las grandes empresas tecnológicas a hacer que sus plataformas sean más seguras.

Una posible prohibición cuenta con un amplio apoyo entre los 27 Estados miembros, pero no es unánime.

Grupos de la sociedad civil, incluidos activistas por los derechos de la infancia, están preocupados por las consecuencias de limitar el acceso, argumentando que podría privar a los jóvenes de conexiones sociales y recursos que benefician su desarrollo (REUTERS)
Grupos de la sociedad civil, incluidos activistas por los derechos de la infancia, están preocupados por las consecuencias de limitar el acceso, argumentando que podría privar a los jóvenes de conexiones sociales y recursos que benefician su desarrollo (REUTERS)

“Es muy difícil comprender moralmente por qué debería prohibirse el acceso a la información”, declaró a la AFP la ministra digital de Estonia, Liisa-Ly Pakosta, argumentando que, en cambio, “las plataformas deberían cambiar”.

La UE ya ha desplegado su arma legal más potente, una ley de contenido en línea denominada Ley de Servicios Digitales, para ordenar a Facebook, Instagram y TikTok este año que cambien su diseño “adictivo”.

Simeon de Brouwer, del grupo de defensa de los derechos digitales EDRi, cree que el problema fundamental no es el uso que hacen los jóvenes de internet en sí, sino la falta de garantías para que el entorno sea seguro.

“El problema es que los espacios en línea hacen que los jóvenes sean fácilmente accesibles a depredadores, estafadores y otros, y pueden volverse adictos con facilidad”, dijo.

Preocupación por los controles de edad

La prohibición en Australia demostró cómo los adolescentes podían eludirla mediante el uso de VPN o ocultando su edad.

La UE espera que su aplicación de verificación de edad ponga fin a esto, permitiendo a los usuarios comprobar su edad con su pasaporte, documento nacional de identidad, a través de proveedores fiables como un banco o en persona, por ejemplo, en una oficina de correos.

Los críticos afirman que una aplicación de este tipo pondría en peligro la privacidad de los europeos y también restringiría la libertad de las personas en línea, ya que todos los usuarios tendrían que demostrar su edad.

“Nos preocupa el efecto disuasorio que la verificación de edad tendrá en la libertad de expresión de los usuarios en línea”, declaró Cirhigiri a la AFP, ya que algunas personas podrían carecer de la documentación adecuada, mientras que otras podrían mostrarse reacias a proporcionar su documento de identidad.

Bruselas insiste en que la aplicación, “fácil de usar”, preserva la privacidad de las personas, ya que solo guarda información sobre la edad y ningún detalle como nombres o fechas de nacimiento.

La prohibición en Australia demostró cómo los adolescentes podían eludirla mediante el uso de VPN o ocultando su edad (REUTERS/Hollie Adams)
La prohibición en Australia demostró cómo los adolescentes podían eludirla mediante el uso de VPN o ocultando su edad (REUTERS/Hollie Adams)

La UE afirma que la aplicación no compartiría ningún dato con las plataformas digitales y que las herramientas solo se comunicarían para comprobar que un usuario es mayor de cierta edad. La aplicación se basa en la “prueba de conocimiento cero”, mediante la cual se proporciona una respuesta de “sí” o “no” de forma criptográfica sin aportar ningún dato personal.

Sin embargo, los problemas empezaron a hacerse evidentes tan pronto como la UE presentó el prototipo de la aplicación en abril, y los expertos detectaron fallos tanto en materia de privacidad como de seguridad.

Paul Moore, quien se autodenomina consultor de seguridad, demostró cómo podía “hackear” la aplicación en “dos minutos”. En julio, afirmó en X que había logrado burlar la aplicación nuevamente.

Las plataformas no están obligadas a utilizar la aplicación de verificación de edad de la UE, pero se considera el referente y, de no ser así, tendrán que utilizar una alternativa que satisfaga a Bruselas.

(AFP)

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