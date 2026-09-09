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En imágenes: último adiós al rey Harald V de Noruega en la catedral de Oslo

El monarca noruego recibe el último adiós en una emotiva ceremonia en la catedral de Oslo rodeado de su familia y miembros de otras casas reales europeas

Los miembros de la Guardia del Rey permanecen en la plaza del Palacio antes del traslado del féretro de Harald V a la catedral de Oslo, donde se celebra su funeral.
Los miembros de la Guardia del Rey permanecen en la plaza del Palacio antes del traslado del féretro de Harald V a la catedral de Oslo, donde se celebra su funeral.
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Este miércoles, 9 de septiembre, Oslo se viste de luto para despedir al rey Harald V de Noruega. El monarca falleció el pasado 28 de agosto a los 89 años tras varios días ingresado en el hospital, dejando atrás un reinado marcado por su cercanía y por el enorme cariño de los noruegos, que durante generaciones lo han considerado el “abuelo de la nación”. La catedral de Oslo acoge el funeral de Estado, una ceremonia histórica en la que la emoción y la solemnidad son las grandes protagonistas.

Hasta la capital noruega se han desplazado numerosos miembros de la realeza internacional para acompañar a la familia real en este último adiós. Entre ellos se encuentran los reyes Felipe y Letizia, además de representantes de las casas reales de Grecia, Jordania, Liechtenstein, Reino Unido, Suecia y Dinamarca. Desde este martes, muchos de ellos ya pudieron verse en Oslo con motivo de los actos previos a la despedida.

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La jornada está marcada además por un impresionante dispositivo de seguridad y ceremonial. Cerca de 1.900 soldados de las Fuerzas Armadas noruegas acompañarán el recorrido del féretro por las calles de Oslo, mientras miles de ciudadanos siguen los actos desde el centro de la capital, donde se han instalado pantallas gigantes. Una despedida multitudinaria para un rey que deja una profunda huella en la historia reciente de Noruega.

Alberto de Mónaco subiendo al autobús que les llevará a la Catedral de Oslo para acudir al funeral de Estado de Harald
Alberto de Mónaco subiendo al autobús que les llevará a la Catedral de Oslo para acudir al funeral de Estado de Harald
Charlene de Mónaco subiendo al autobús que les llevará a la Catedral de Oslo para acudir al funeral de Estado de Harald
Charlene de Mónaco subiendo al autobús que les llevará a la Catedral de Oslo para acudir al funeral de Estado de Harald
Rania de Jordania subiendo al autobús que les llevará a la Catedral de Oslo para acudir al funeral de Estado de Harald
Rania de Jordania subiendo al autobús que les llevará a la Catedral de Oslo para acudir al funeral de Estado de Harald
El príncipe heredero Christian de Dinamarca.
El príncipe heredero Christian de Dinamarca.
La reina Mary de Dinamarca.
La reina Mary de Dinamarca.
La princesa Benedikte seguida por su hija Alexandra de Sayn-Wittgenstein-Berleburg.
La princesa Benedikte seguida por su hija Alexandra de Sayn-Wittgenstein-Berleburg.
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, junto con el príncipe Carlos Felipe y la princesa de Suecia.
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, junto con el príncipe Carlos Felipe y la princesa de Suecia.
La princesa heredera Victoria de Suecia llega al aeropuerto de Oslo-Gardermoen para asistir al funeral del rey Harald V de Noruega
La princesa heredera Victoria de Suecia llega al aeropuerto de Oslo-Gardermoen para asistir al funeral del rey Harald V de Noruega
Felipe y Matilde de Bélgica llegan en autobús a la terminal de aviación general del aeropuerto de Oslo para asistir al funeral de Harald V.
Felipe y Matilde de Bélgica llegan en autobús a la terminal de aviación general del aeropuerto de Oslo para asistir al funeral de Harald V.
Carlos Gustavo y Silvia de Suecia llegan en autobús a la terminal de aviación general del aeropuerto de Oslo con motivo del funeral del rey Harald V.
Carlos Gustavo y Silvia de Suecia llegan en autobús a la terminal de aviación general del aeropuerto de Oslo con motivo del funeral del rey Harald V.
Miembros de la Guardia Real desfilan hacia el Palacio Real de Oslo con motivo del funeral del rey Harald V de Noruega
Miembros de la Guardia Real desfilan hacia el Palacio Real de Oslo con motivo del funeral del rey Harald V de Noruega
Miembros de las Fuerzas Armadas desfilan hacia el Palacio Real de Oslo con motivo del funeral del rey Harald V de Noruega
Miembros de las Fuerzas Armadas desfilan hacia el Palacio Real de Oslo con motivo del funeral del rey Harald V de Noruega
Un agente de policía vigila la zona mientras numerosas personas se reúnen en el centro de Oslo antes del traslado del féretro del rey Harald V a la catedral
Un agente de policía vigila la zona mientras numerosas personas se reúnen en el centro de Oslo antes del traslado del féretro del rey Harald V a la catedral
Personas llegan a la catedral de Oslo antes del funeral de Estado del rey Harald V de Noruega, este 9 de septiembre de 2026.
Personas llegan a la catedral de Oslo antes del funeral de Estado del rey Harald V de Noruega, este 9 de septiembre de 2026.

Créditos: Reuters, Grosby Group, NTB, TV 2

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