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Julio César Chávez Jr. expuesto más allá de la sombra de su padre, la historia que “hará entender al Junior”

A días de que Chávez Jr. regrese al cuadrilátero, su padre estrenará serie documental que podría cambiar la perspectiva de cómo los fans ver al primogénito de la dinastía

Julio César Chávez Jr. recayó en sus adicciones
El gran campeón mexicano aceptó que su hijo no se ha recuperado del todo de sus adicciones Foto: Cuartoscuro
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Desde que Julio César Chávez acompañó a su hijo Junior en el inicio de su carrera en el boxeo, los reflectores y expectativas se centraron en el primogénito del gran campeón mexicano. Con el paso de los años, los problemas y decisiones de vida cambiaron el rumbo de Julio César Chávez Jr., el pugilista vive un presente en rehabilitación para afrontar su problema de adicciones, así como ocurrió con su padre en el pasado.

La vida expuesta de Chávez Jr. desde muy pequeño ha provocado una serie de comparaciones con los éxitos que tuvo su padre arriba del ring, ahora, en retrospectiva, Chávez González mostrará episodios personales y claves que lo llevaron a ser la persona que es hoy en día, así como el presente de sus hijos.

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Diego Enrique Osorno, productor de la serie Chávez vs Chávez de ViX, conversó con Infobae sobre la serie documental que están por estrenar. Dentro del trabajo de investigación sobre la vida de Julio César Chávez, la familia fue una parte importante en la construcción de este testimonio, y desde la perspectiva del periodista, esta historia permitirá entender al Junior.

Diego Enrique Osorno explicó que la serie de Julio César Chávez no es una cinta biográfica, sino que participan figuras como Salinas de Gortari, ex miembro de los Arellano Félix que influyeron en el ex boxeador y los retos que implicó esta producción, desde su charla con Julio hasta la construcción del personaje real del "gran campeón mexicano"

La otra cara de Julio César Chávez Jr. en el documental de su padre

De acuerdo con el escritor, retratar los testimonios de Julio, Omar, Cristian y Nicole —todos hijos de Julio César Chávez— fue de lo más complejo para el desarrollo de la historia, en especial del Junior pues su presencia está desde su nacimiento hasta este momento de su vida.

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“Obviamente en el documental sale Junior, sale Omar, sale Cristian, sale Nicole. Junior sale desde el primer episodio. No quiero spoilear mucho, pero Junior sale desde que es bebé, y lo vamos a ver desde que es bebé y lo tenemos obviamente en el presente”, explicó.

Y, uno de los objetivos secundarios de esta serie no solo es contar la vida del César del boxeo, sino que abrirá una oportunidad para entender el crecimiento de Chávez Jr. Diego Enrique insistió que esta versión fiel a los hechos vividos permitirá que el público de Chávez comprenda por lo que ha pasado Julio César Chávez Jr., desde sus triunfos hasta los problemas que vive actualmente.

“Creo que va a cambiar la serie también la perspectiva sobre Junior. Vamos a entender a Junior más allá del meme que algunos lo quieren convertir, y más allá también de la satanización que luego hacen las redes sociales. La serie creo que también va a revisar la figura de Junior de manera más compleja”.

Actualmente, Chávez Carrasco se prepara para volver al ring en una pelea benéfica para ayudar a jóvenes contra las adicciones. La pelea será el sábado 12 de septiembre en Puebla, el señor Chávez ha seguido de cerca la preparación de su hijo y expresó la felicidad que le genera verlo recuperado, lo mismo pasa con su hijo Omar.

Muy contentos de que aparezca otra vez Julio y Omar, ahí van poco a poquito, echándole ganas”, expresó. También enfatizó que la recuperación contra las adicciones que llevan sus hijos, por lo que agregó lo siguiente: “Contento porque esto es solo por hoy”, finalizó.

Julio César Chávez narró que su esposa Miriam y su hijo Chávez Jr. fueron quienes lo internaron, describió que no recuerda detalles de esos momentos oscuros, pero dejó en claro que "sentía que me moría" (Luz Coello/ Infobae México)

Julio César Chávez Jr. de ser campeón mundial a pasar por varios anexos

Chávez Jr. se convirtió en campeón mundial de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 4 de junio de 2011. Ganó el título al vencer por decisión mayoritaria al alemán Sebastian Zbik en Los Ángeles. Acompañado de Nacho Beristáin empezó el camino en el ring, pero la falta de disciplina y los excesos lo llevaron a repetir el destino de su padre.

Mantuvo el cinturón hasta el 15 de septiembre de 2012, cuando perdió ante Sergio “Maravilla” Martínez. A partir de entonces su carrera vino en declive.

Julio César admitió que su adicción a fármacos y drogas lo puso al borde de la muerte tras sufrir dos sobredosis. La crisis se prolongó durante ocho años y afectó su carrera, su salud y la relación con su familia.

El boxeador relató en el podcast de Aldo de Nigris que la dependencia comenzó con medicamentos para bajar de peso y mejorar el rendimiento en el gimnasio. Después, el consumo escaló a otras sustancias.

ARCHIVO - Julio César Chávez Jr. llega para su combate de boxeo contra Jake Paul, en Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo )e)
Julio César Chávez Jr. regresará al boxeo, peleará en diciembre (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo)

Chávez Jr. explicó que utilizó medicamentos vinculados con el deporte de alto rendimiento, productos para adelgazar, anfetaminas, pastillas para dormir y analgésicos. Más tarde incorporó sustancias ilegales como marihuana y ketamina.

Durante ese periodo, permaneció tres años y medio entre internamientos y salidas intermitentes. Dijo que su vida quedó reducida a dos escenarios: consumir drogas o permanecer encerrado en anexos, sin una rutina normal fuera de esos extremos.

“Viví ocho años de una adicción... entre esos ocho años estuve tres años y medio entre encierros y salía”, contó. También resumió cómo percibía entonces su vida cotidiana: “Yo pensaba que lo único que había era andar high para andar contento y la otra era estar encerrado”.

Julio César Chávez confesó que su hijo Junior fue quien tomó la iniciativa de anexarlo para superar adicciones

Julio César Chávez recordó el proceso de recuperación que atravesó por sus adicciones y reconoció el papel que tuvieron su familia y su entorno para que aceptara internarse. El excampeón mundial afirmó que, si la decisión hubiera dependido de él, habría continuado consumiendo drogas: “Si por mí fuera, todavía seguiría drogando en ese entonces”.

Julio César Chávez sentado de espaldas ante un espejo que muestra su rostro reflejado, junto a un guante de boxeo sobre la mesa
El exboxeador mexicano Julio César Chávez se afronta a si mismo en nueva serie documental (Cortesía Vix)

Chávez relató que, en ese momento, rechazó la decisión de su familia y reaccionó con enojo contra su esposa, Miriam, y su hijo, Julio César Chávez Jr. “Esa fue una jugada que en su momento quise matar, con todo respeto, le menté a la madr*… aborrecí tanto a ella como a mi esposa Miriam y a mi hijo Julio”, declaró.

El exboxeador explicó que ambos tuvieron el valor de internarlo, aunque inicialmente los responsabilizó por haberle quitado la sustancia. “Ellos tuvieron el valor para internarme. Lógicamente en ese momento, pues yo los quería matar, no los quería ver porque me habían quitado la sustancia”, afirmó.

Con el paso del tiempo, Chávez dijo que reconoció que su esposa y su hijo habían actuado correctamente. “Con el tiempo, pues fui reconociendo que ellos estaban en lo correcto”, señaló. El exboxeador añadió que la forma en que ha correspondido a esa decisión ha sido agradecerles: “La verdad, lo único que les he pagado es darle las gracias”.

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