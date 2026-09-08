Beber leche de soya durante la infancia lo hizo parecer como mujer mexicana, sostiene el hijo de John Lennon

Sean Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, recordó su infancia cuando sus padres creían que ese alimento era benéfico para la salud

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Sean Ono Lennon provoca reacciones en redes sociales tras publicar en X un mensaje sobre su infancia con leche de soja en el que se describe a sí mismo con el aspecto de “una mujer mexicana”.

El músico, hijo de John Lennon y Yoko Ono, escribió: “Mis padres me criaron con leche de soja en los 70. Pensaban que era súper saludable. Creo que por eso parezco una mujer mexicana. No es que haya nada malo en eso. Yo le saco provecho”.

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Sean Lennon vincula la leche de soya con su apariencia física

El mensaje conecta dos elementos que a primera vista no guardan relación: el consumo de leche de soja durante su niñez en la década de los setenta y una supuesta transformación en su fisonomía. Lennon atribuye a ese hábito alimenticio el hecho de “parecer una mujer mexicana”, una afirmación que no ofrece ninguna base médica o científica.

(Captura de video: YouTube)

El músico, de 50 años, matiza de inmediato su comentario. Aclara que “no hay nada malo” en parecer una mujer mexicana y remata la publicación con un giro de autoironía: “Yo le saco provecho”. El tono jocoso busca despojar de intención ofensiva a la frase, aunque la mención específica a una nacionalidad y un género es lo que capta la atención de sus seguidores.

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El comentario surge en medio de la actividad reciente de Lennon en X

La publicación se suma a un patrón de intervenciones provocadoras que Lennon mantiene en su cuenta de X, antes Twitter. El hijo menor de John Lennon tiene historial de choques verbales con usuarios de la plataforma, incluidos intercambios donde ha respondido con sarcasmo a críticas sobre su estilo de vida vegetariano y sus posturas políticas.

El músico atraviesa además un momento personal distinto: a inicios de septiembre anunció en Instagram el nacimiento de su primer hijo, Aurelius, fruto de su relación con Charlotte Kemp Muhl. El bebé es el primer nieto de John Lennon, fallecido en 1980, y de Yoko Ono.

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ARCHIVO - Sean Lennon aparece en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

La leche de soya y su consumo en Estados Unidos durante los setenta

La leche de soya se popularizó en Estados Unidos durante esa década como alternativa a los lácteos, impulsada por corrientes de alimentación considerada más saludable en ese momento. Sean Lennon crece en ese contexto dentro de un hogar donde sus padres, figuras públicas del movimiento contracultural, adoptan hábitos alimenticios alternativos para la época.

No existe evidencia médica que vincule el consumo de leche de soya en la infancia con cambios en los rasgos étnicos o de género de una persona en la adultez. La afirmación de Lennon se sostiene únicamente como un comentario humorístico sin respaldo clínico, lo que refuerza el carácter provocador y deliberadamente absurdo de la publicación.

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¿Quién Sean Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono?

Sean Taro Ono Lennon es un músico, compositor, productor y actor estadounidense de ascendencia británica y japonesa. Nace el 9 de octubre de 1975 en Nueva York, el mismo día en que su padre cumplía 35 años.

Sean Ono Lennon sintió que su padre le envió un mensaje durante unas vacaciones en Jamaica (Créditos: Instagram/Sean Ono Lennon)

Es el segundo hijo de John Lennon, integrante de The Beatles, y de la artista Yoko Ono. Es medio hermano de Julian Lennon, hijo mayor de John Lennon con su primera esposa, Cynthia Lennon.

Sean Lennon desarrolla una carrera propia en la música desde joven, con proyectos como solista y en bandas como Cibo Matto y The Ghost of a Saber Tooth Tiger, esta última junto a su pareja Charlotte Kemp Muhl. También dirige el sello discográfico Chimera Music, donde ha producido a artistas como Lana Del Rey y Lady Gaga.

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Es conocido además por sus intervenciones frecuentes en redes sociales, donde suele generar controversia con comentarios sobre política y temas personales. A inicios de septiembre de 2026 anunció el nacimiento de su primer hijo, Aurelius, junto con Charlotte Kemp Muhl, convirtiéndose así en el primer nieto de John Lennon y Yoko Ono.