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Apertura 2026: así quedó la lista de plantillas más caras a días de que cierre el mercado de fichajes

El cierre del mercado para sumar futbolistas en este Apertura 2026 de la Liga MX será el próximo viernes 11 de septiembre

Por el momento, América es el equipo más caro de la Liga Mx (REUTERS)
Por el momento, América es el equipo más caro de la Liga Mx (REUTERS)
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El mercado de fichajes de la Liga MX está a punto de cerrar, y a continuación te damos la lista de plantillas más caras del futbol mexicano.

El cierre del mercado para sumar futbolistas en este Apertura 2026 de la Liga MX será el próximo viernes 11 de septiembre, y si no pasa nada extraño América se mantendrá como el equipo más valioso.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 6, 2026 Cruz Azul's Jesus Orozco in action with Santos Laguna's Kevin Palacios REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 6, 2026 Cruz Azul's Jesus Orozco in action with Santos Laguna's Kevin Palacios REUTERS/Raquel Cunha

Plantillas más caras de la Liga MX

De acuerdo con Transfermakt, Club América se posiciona como el equipo con la plantilla de mayor valor en el futbol mexicano, seguido por Monterrey y Tigres UANL. Las cifras de mercado reflejan la inversión en jugadores nacionales e internacionales en cada club, lo que influye en el precio total de las plantillas. Guadalajara y Cruz Azul también aparecen entre los equipos con mayor valor, aunque por debajo de los tres primeros. El cierre del mercado de fichajes determinará si estas posiciones cambian en función de posibles incorporaciones o salidas de jugadores.

  1. Club América — 104.85 millones de euros
  2. Chivas de Guadalajara — 93.33 millones de euros
  3. Toluca — 92.50 millones de euros
  4. Cruz Azul — 91.23 millones de euros
  5. Monterrey — 74.43 millones de euros
  6. Tigres UANL — 73.35 millones de euros
  7. Tijuana — 63.30 millones de euros
  8. Pumas UNAM — 59.38 millones de euros
  9. León — 50.60 millones de euros
  10. Pachuca — 45.20 millones de euros

¿Cómo va el Apertura 2026?

América mantiene el liderato del Apertura 2026 de la Liga MX con 16 puntos, pese a no disputar la séptima fecha por su participación en la Leagues Cup. El equipo suma cinco victorias y un empate, y llega a la jornada 8 con margen de dos unidades sobre Chivas, que ocupa el segundo sitio con 14. Toluca, Tijuana y Atlas comparten el tercer escalón con 13 puntos, mientras Cruz Azul asciende al sexto puesto tras su victoria más reciente y alcanza 12 unidades. Querétaro, León y Puebla aparecen después con 10 puntos. En la parte baja, Santos Laguna registra un punto, mientras FC Juárez permanece último sin unidades. Atlético de San Luis y Tigres tienen seis puntos cada uno, en una clasificación que aún tiene partidos pendientes.

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Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca's Oswaldo Virgen in action with Juarez's Jesus Murillo REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca's Oswaldo Virgen in action with Juarez's Jesus Murillo REUTERS/Eloisa Sanchez

La séptima jornada deja cuatro encuentros sin disputar: Pumas contra León, Puebla ante Toluca, Querétaro frente a Monterrey y América contra Tijuana. Esa condición mantiene abierta la pelea por los puestos de la zona alta y puede modificar la clasificación cuando se repongan los duelos. Chivas tiene la posibilidad de presionar a las Águilas si consigue un resultado ante Pumas, mientras Toluca, Atlas y Tijuana buscan separarse del grupo que tiene 13 unidades. Cruz Azul enfrenta una prueba directa contra América en el calendario de la fecha 8, con la opción de acercarse a la cima o permitir que el líder amplíe su ventaja. Para Juárez, el partido contra Santos Laguna representa una oportunidad de conseguir sus primeros puntos del torneo.

¿Dónde ver la próxima jornada?

La jornada 8 inicia este viernes 11 de septiembre con Necaxa ante Puebla a las 19:00 horas, con transmisión de FOX One. Más tarde, Atlante recibe a Pachuca a las 21:00 horas por Azteca 7, y Tijuana enfrenta a Querétaro en el mismo horario por FOX One. El sábado 12, Toluca juega contra Atlas a las 17:00 horas por Azteca 7 y FOX One.

Monterrey se mide ante Tigres a las 19:00 horas por ViX. El cierre de actividades de ese día queda a cargo del clásico entre Cruz Azul y América, programado a las 21:00 horas en Canal 5, TUDN y ViX. El duelo reúne a dos equipos ubicados entre los primeros seis lugares.

Soccer Football - Liga MX - America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 29, 2026 America's Brian Rodriguez in action with Puebla's Daniel Gutierrez REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 29, 2026 America's Brian Rodriguez in action with Puebla's Daniel Gutierrez REUTERS/Eloisa Sanchez

El domingo 13 de septiembre, Santos Laguna recibe a FC Juárez a las 18:00 horas por TUDN y ViX, en un partido entre los dos últimos lugares de la tabla. Chivas enfrenta a Pumas a las 19:07 horas mediante Prime Video, con el objetivo de sostener su persecución sobre América.

La jornada concluye el lunes 14 con León contra Atlético de San Luis a las 19:00 horas por FOX One. Los resultados de la fecha pueden mover la zona de clasificación, pues los equipos entre el segundo y el noveno puesto están separados por 4 puntos, mientras América conserva la cima con 16 unidades y aún tiene pendiente su encuentro ante Tijuana.

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