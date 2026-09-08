Abogado de la familia de Miguel Uribe desmintió a Petro y reveló los motivos de su inclusión en la Lista Ofac: “No fue por defender a los niños de Gaza”

El abogado Víctor Mosquera le salió al paso al reciente mensaje del expresidente Gustavo Petro sobre su presencia en la Lista Ofac - crédito Presidencia - REUTERS

Guardar

El abogado penalista Víctor Mosquera, representante de la familia del asesinado exsenador Miguel Uribe Turbay, rechazó la explicación del expresidente Gustavo Petro sobre su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac) que volvió a salir a flote tras el fallido intento del exmandatario de tomar en arriendo un inmueble en un reconocido conjunto residencial en La Calera, municipio cercano a Bogotá.

El jurista sostuvo que la designación no estuvo relacionada con las críticas del exmandatario por la muerte de niños en Gaza, como lo expresó en un mensaje el líder del Pacto Histórico, sino con los argumentos incluidos en la sanción estadounidense: emitida el 24 de octubre de 2025 y que también cobija a la exesposa del exmandatario Verónica Alcocer; a su hijo mayor, Nicolás Petro, y al exministro Armando Benedetti.

PUBLICIDAD

“Expresidente Gustavo Petro, eso es falso. Usted no fue incluido en la lista Ofac por defender a los niños de Gaza”, afirmó Mosquera, que acto seguido señaló que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos adoptó la medida bajo la Orden Ejecutiva 14059, vinculada a la lucha contra el narcotráfico internacional, en la que involucró al exjefe de Estado por conceptos que el letrado se encargó de explicar a continuación.

El abogado Víctor Mosquera reaccionó a publicación de Gustavo Petro sobre su inclusión en la Lista Ofac y reveló los que serían los verdaderos motivos - crédito @VictorMosqueraM/X

Según el penalista, la resolución estadounidense consideró que las actuaciones de Petro “contribuyeron materialmente, o generaron un riesgo significativo de contribuir, a la proliferación internacional de drogas ilícitas”. Con esta declaración, Mosquera respondió al mensaje en el que el exmandatario atribuyó su presencia en la lista a su postura frente al conflicto que se registra en el Medio Oriente.

PUBLICIDAD

Esta fue la explicación de Petro sobre la inclusión en la lista Ofac

Es válido destacar que Petro publicó un extenso texto después de que se conociera que intentó arrendar una vivienda, en un trámite que no prosperó. En esa comunicación, en respuesta al periodista Felipe Zuleta, que fue el que dio a conocer la información, el exjefe de Estado afirmó que la cobertura periodística sobre este asunto buscaba afectar su imagen y dificultar sus planes personales tras dejar la presidencia.

A su vez, Petro planteó que un expresidente debería poder vivir de su pensión y buscar una residencia acorde con sus posibilidades y sostuvo que tenerlo como vecino podría convertirse en una oportunidad para que otras personas conocieran aspectos de su trayectoria y del país. “A mí me gusta caminar entre los árboles y oír a los pájaros”, escribió Petro, en relación con su idea de tomar en arriendo un bien en la sabana.

PUBLICIDAD

En su publicación en la red social X, el expresidente Gustavo Petro le respondió al periodista Felipe Zuleta e insistió en los motivos por los que, según él, fue incluido en la Lista Ofac - crédito @petrogustavo/X

En el mismo mensaje, que como era de esperarse generó toda clase de reacciones en las redes sociales, el expresidente cuestionó las versiones sobre su vida personal y calificó de “vampirismo” las publicaciones que, a su juicio, buscan alimentar rumores. “La vida íntima no es periodismo, no destruyan personas con las palabras”, expresó el exgobernante, que buscaría un espacio para la reflexión tras estar en el poder.

Gustavo Petro vinculó la lista Ofac con su defensa de Gaza

Uno de los apartados centrales de la publicación del expresidente se concentró en la sanción financiera de Estados Unidos. Petro aseguró que fue incluido “arbitrariamente” en la lista Ofac por haber defendido que no mataran a 22.000 niños en Gaza. “El que me hayan metido arbitrariamente a la lista Ofac (...) no me hace mala persona”, afirmó el expresidente, que con ello buscó desestimar la decisión de EE. UU.

PUBLICIDAD

En respuesta a este asunto, como se mencionaba, Mosquera hizo énfasis en la Orden Ejecutiva 1405: norma que permite designar a personas que hayan participado o intentado participar en actividades que contribuyan de forma material a la proliferación internacional de drogas ilícitas, o que impliquen un riesgo significativo en ese sentido, como según el abogado, con experiencia en litigios en suelo americano, sería el caso de Petro.

Este es el registro de Lista Ofac en la que aparece el expresidente Gustavo Petro - crédito Infoabe Colombia

La inclusión de Petro en esta lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida de forma popular como Lista Clinton, se produjo el 24 de octubre de 2025, cuando todavía ejercía la presidencia. La inclusión de su círculo cercano obedece a que, según el expediente, habrían proporcionado, o intentado proporcionar apoyo financiero, material, tecnológico, bienes o servicios al entonces presidente.

PUBLICIDAD

La sanción implica el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales que los designados posean bajo jurisdicción estadounidense. Además, impide que ciudadanos, compañías y entidades sujetas a las regulaciones de Estados Unidos lleven a cabo operaciones con las personas incluidas en la lista; a lo que Petro señaló que esas restricciones no impedirían que se hicieran negocios con él, siempre que no sean de ese país.

También negó que la medida le prohibiera viajar o arrendar una vivienda fuera de Estados Unidos, por lo que Indicó que estudia la construcción de una nueva casa tras su divorcio de Alcocer y sostuvo que prevé financiarla con regalías de libros, su pensión, conferencias y posibles iniciativas empresariales relacionadas, según dijo, con “la vida y la belleza”, en afirmaciones que causaron fuerte controversia.

PUBLICIDAD