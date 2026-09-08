Colombia

Fiscalía llamó a conciliar al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por muerte de Kevin Acosta: lo acusan de revelar información reservada

La diligencia quedó fijada para el lunes 14 de septiembre a las 9:30 a. m. y hace parte de una indagación preliminar por el presunto delito de revelación de secreto que interpuso la familia del menor de siete años con diagnostico de hemofilia

Guillermo Alfonso Jaramillo y Gustavo Petro
La Fiscalía citó a Guillermo Alfonso Jaramillo a una audiencia de conciliación por la presunta revelación de información reservada sobre Kevin Acosta - crédito Colprensa
Guardar

La Fiscalía General de la Nación citó al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo a una audiencia de conciliación por la presunta divulgación de información reservada sobre Kevin Acosta, el niño de siete años con diagnóstico de hemofilia que habría fallecido después de que inconsistencias en la entrega de sus medicamentos.

Según se conoció en la mañana del martes 8 de septiembre, el diligencia quedó programada para el lunes 14 de septiembre desde las 9:30 a. m., y hace parte de una indagación por el delito de revelación de secreto contra el exministro del gobierno Petro.

PUBLICIDAD

Hasta donde se conoce, el ente acusador programó el encuentro para que Jaramillo comparezca ante los representantes de las víctimas en una etapa previa a una eventual acción penal.

La citación se relaciona con las declaraciones públicas que Jaramillo hizo cuatro días después de la muerte de Kevin Acosta. El entonces ministro habló sobre la condición médica del menor y sobre aspectos de su fallecimiento.

La madre de Kevin Arley Acosta Pico responsabiliza al sistema de salud colombiano por la muerte de su hijo debido a la demora en la entrega de Emicizumab - crédito Ministerio de Salud/Redes sociales
La madre de Kevin Arley Acosta Pico responsabiliza al sistema de salud colombiano por la muerte de su hijo debido a la demora en la entrega de Emicizumab - crédito Ministerio de Salud/Redes sociales

La familia consideró que esa información pertenecía a la historia clínica del niño y que no debía difundirse. A partir de esa postura, los representantes de Kevin presentaron una denuncia por una posible vulneración de datos reservados.

PUBLICIDAD

Por su parte, la representación de la familia ya anunció que no pretendía conciliar con Jaramillo. Manuel Villanueva, abogado de los familiares de Kevin, sostuvo ante Noticias RCN que la diligencia será la primera ocasión en la que el exministro deberá comparecer ante la justicia por este caso y frente a los representantes de las víctimas.

Es la primera vez que Guillermo Alfonso Jaramillo le da la cara a la justicia y especialmente a las víctimas dentro del proceso de la muerte de Kevin Arley”, dijo Villanueva al medio. El abogado vinculó esa comparecencia con el proceso que rodea la muerte de Kevin Arley.

La posición de la familia es que el caso no puede resolverse mediante una conciliación, en medio de las fuertes críticas al sistema de salud que, entre otras, no dio atención oportuna al diagnóstico del menor. “La vida de un niño no se puede conciliar”, concluyó el representante.

Denuncia ante la Fiscalía al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo
Esta es la denuncia ante la Fiscalía del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el caso de la muerte de Kevin Acosta - crédito suministrada a Infobae Colombia

Si no se produce un acuerdo, la Fiscalía podrá continuar con las etapas previstas en la indagación. El organismo deberá establecer si existen elementos suficientes para determinar responsabilidades por la conducta investigada.

La citación no implica que Jaramillo haya sido declarado responsable. La diligencia tiene carácter preliminar y se limita a la investigación sobre la presunta revelación de secreto.

La muerte de Kevin Acosta mantiene abiertas las preguntas por su tratamiento

La denuncia por la información médica se desarrolla mientras la familia reclama respuestas sobre las circunstancias que rodearon la muerte del niño. El caso generó repercusión nacional por las dificultades que, según sus allegados, enfrentó para acceder al tratamiento que requería.

Kevin padecía hemofilia, una enfermedad que afecta la capacidad de coagulación de la sangre. Su condición exigía un manejo médico permanente y la aplicación periódica de un medicamento.

Kevin Acosta y la Fiscalía General de la Nación en una ilustración de estilo acuarela - crédito
La familia sostuvo que no conciliará con Jaramillo y vinculó el caso con las críticas al sistema de salud por la falta de atención oportuna al diagnóstico del menor - crédito imagen Ilustrativa Infobae

La madre del menor denunció que su hijo tuvo problemas para recibir ese tratamiento a tiempo. Según su relato, el 9 de febrero Kevin sufrió una caída mientras montaba bicicleta. Para entonces, el niño acumulaba 57 días sin recibir el medicamento, pese a que el tratamiento debía aplicarse cada 28 días.

El estado de salud del menor se agravó después de ese episodio y Kevin murió a los siete años. La familia sostiene que las dificultades para obtener el fármaco de manera oportuna fueron determinantes en el desenlace.

Temas Relacionados

Guillermo Alfonso JaramilloKevin Arley AcostaFiscalía General de la NaciónMurió paciente hemofiliaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dorado Mañana resultados de hoy martes 8 de septiembre: ganadores del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy martes 8 de septiembre: ganadores del último sorteo

Abelardo de la Espriella firmó decreto que levanta la suspensión para el porte de armas de fuego en Colombia

El presidente colombiano indicó “las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales”

Abelardo de la Espriella firmó decreto que levanta la suspensión para el porte de armas de fuego en Colombia

Gustavo Petro aseguró que alias Naín era un delincuente menor y presidente del Concejo de Bogotá le respondió fuerte: “Del lado de los bandidos”

El cabildante por el Centro Democrático Humberto ‘Papo’ Amín afirmó que para el exmandatario, el líder criminal Naín Andrés Pérez Toncel era un “delincuente de poca monta”

Gustavo Petro aseguró que alias Naín era un delincuente menor y presidente del Concejo de Bogotá le respondió fuerte: “Del lado de los bandidos”

ONU rechazó ataque armado contra cabildo indígena en Colombia: “Deben tomarse medidas para proteger a las autoridades”

La entidad pidió a las instituciones competentes prevenir nuevos ataques y adoptar medidas que garanticen la seguridad, la autonomía y el sistema de justicia de las comunidades indígenas

ONU rechazó ataque armado contra cabildo indígena en Colombia: “Deben tomarse medidas para proteger a las autoridades”

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

El “Cardenal” quiere dar el primer golpe en la “Gran Conquista” ante el cuadro de Río de Janeiro que tendrá un equipo mixto para jugar ante el cuadro bogotano

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

‘Influencer’ español se peleó con un vendedor ambulante en Cali: habrían insultado a su pareja

‘Influencer’ español se peleó con un vendedor ambulante en Cali: habrían insultado a su pareja

Emmanuel Restrepo reveló por qué lloró en ‘MasterChef Celebrity’ y aseguró que le da vergüenza: “Estaba muy estresado”

El ‘influencer’ surcoreano Zion Hwang fue recibido por la Cancillería como instrucción del presidente De la Espriella: después de diez años tendrá la nacionalidad colombiana

Susto en la familia de Falcao García: su hijo Jedidiah sufrió un accidente doméstico

En video, así baila Jorge Barón el ‘Bby wow’ de Karol G: “Mi pupila, la rompiste”

Deportes

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Dos organizaciones colombianas están entre las primeras beneficiarias del fondo de FIFA y Global Citizen: en qué consiste

El colombiano Christian González será uno de los jugadores mejores pagados de la NFL del fútbol americano: esta es la millonaria cifra

El Bayern Múnich de Luis Díaz fue nominado como mejor equipo del 2026: estos son los clubes con los que compite la escuadra del colombiano

Luis Díaz nominado al Balón de Oro 2026: el otro colombiano y las estrellas contra las que compite el jugador de la selección Colombia y el Bayern Munich