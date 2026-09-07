La nueva escalada de tensiones sobre la navegación comercial en Ormuz provocó un nuevo repunte de los precios del petróleo. (AP/ARCHIVO)

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Omán evacuó a 16 tripulantes del petrolero saudí Sidr, atacado el 31 de agosto en el estrecho de Ormuz, mientras persisten las tensiones sobre la navegación comercial y las exportaciones energéticas en la zona que hicieron escalar nuevamente los precios del petróleo.

El Centro de Seguridad Marítima de Omán informó este lunes que un buque de la Marina Real omaní prestó apoyo logístico a los 25 miembros de la tripulación y trasladó a 16 de ellos para que recibieran atención médica. El organismo confirmó la muerte de dos marineros, sin precisar la situación de los demás tripulantes.

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Según el Centro de Seguridad Marítima, “un buque de la Marina Real de Omán brindó apoyo logístico a la tripulación de 25 miembros del petrolero y evacuó a 16 tripulantes”, además de garantizar la asistencia sanitaria requerida.

La naviera estatal saudí Bahri había señalado el miércoles que dos marineros filipinos murieron durante el ataque contra el Sidr, ocurrido mientras el buque cruzaba el estrecho de Ormuz. La empresa indicó que el incidente de seguridad se produjo durante la noche del 31 de agosto.

La UKMTO indicó que un petrolero recibió el impacto de tres proyectiles desconocidos cerca de Khasab, en Omán.

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudita atribuyó la agresión a Irán y condenó “el ataque iraní contra el buque saudí SIDR mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, que provocó la muerte de miembros de la tripulación”.

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El Sidr, perteneciente a la flota de Bahri, puede transportar cerca de dos millones de barriles de crudo. Tiene 336 metros de eslora y 60 metros de manga, según los registros marítimos citados en los reportes sobre el incidente.

Menos tránsito y ataques contra instalaciones saudíes

La firma Kpler reportó este lunes que los cruces marítimos por el estrecho de Ormuz cayeron 28%, hasta 77 durante la semana pasada. Los viajes con carga descendieron de 45 a 33, mientras aumentó la utilización de los corredores administrados unilateralmente por Irán.

Entre el 4 y el 6 de septiembre, 21 de 28 cruces utilizaron ese esquema de navegación, incluidos siete de los ocho registrados durante la última jornada del período. Kpler sostuvo que la reducción de viajes cargados y la concentración de rutas muestran un impacto sobre el comercio del Golfo, más allá de las decisiones individuales de los buques.

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La United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) había informado que un petrolero recibió el impacto de “tres proyectiles desconocidos” a unos 31 kilómetros al este de Khasab, en Omán. El organismo no confirmó entonces que ese reporte correspondiera al Sidr.

El Centro de Seguridad Marítima de Omán confirmó la muerte de dos marineros y brindó apoyo a la tripulación del Sidr. (Bahri)

Financial Times informó que instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Jizan, ciudad saudí próxima a la frontera con Yemen, fueron atacadas un mes después de otro golpe que afectó temporalmente la producción de su refinería. Dos personas con conocimiento del asunto dijeron al diario que los daños estaban bajo evaluación.

Los precios del petróleo cotizaban este lunes cerca de máximos de seis semanas, acercándose a los 100 dólares por barril. Los futuros del crudo Brent LCOc1 subían 1,19 dólares, o un 1,2%, a 97,47 dólares por barril a las 1214 GMT, tras haber alcanzado anteriormente su nivel más alto desde el 24 de julio, a 97,93 dólares. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos CLc1 también operaba cerca de un máximo de seis semanas, en 92,26 dólares el barril, con una subida de 78 centavos.

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Jizan y la ofensiva hutí en Yemen

Jizan alberga una refinería con capacidad para procesar 400.000 barriles diarios, además de plantas asociadas e infraestructura energética. Financial Times indicó que el ataque tuvo una escala similar a la agresión ocurrida el mes anterior.

Los hutíes reanudaron su ofensiva contra Arabia Saudita y Yemen con ataques a infraestructura petrolera y combates en la costa del mar Rojo.

El director ejecutivo de Saudi Aramco, Amin Nasser, afirmó el mes pasado que los ataques habían provocado algunas interrupciones en la producción, aunque sin un impacto operativo o financiero material para la compañía, según el diario británico.

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán según Arabia Saudita, no reivindicaron un nuevo ataque contra territorio saudí. El grupo reanudó su conflicto con Riad tras declarar en julio un bloqueo sobre los puertos saudíes del mar Rojo y lanzó drones y misiles contra infraestructura petrolera en las semanas posteriores.

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No salieron productos petroleros desde Jizan durante agosto, de acuerdo con datos de Kpler citados por Financial Times, después de que los hutíes retomaran sus ataques. Durante el fin de semana, el grupo lanzó una ofensiva terrestre en la costa yemení del mar Rojo, mientras se registraban combates cerca del puerto de Mocha y de la ciudad de Taiz.