Farmacias del Bienestar llegarán a 24 estados: dónde estarán y qué medicamentos ofrecerán

Este mes comenzará la apertura gradual y las personas atendidas por Salud Casa por Casa podrán obtener gratuitamente 22 tipos de medicamentos recetados

Guardar

El Gobierno de México pondrá en operación 6 mil 567 Farmacias del Bienestar en los 24 estados donde funciona el IMSS-Bienestar, como parte del fortalecimiento del programa Salud Casa por Casa. La apertura de estos puntos de distribución comenzará de manera gradual a partir de septiembre.

El anuncio fue realizado por Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, durante una conferencia matutina presidencial.

PUBLICIDAD

El objetivo es acercar medicamentos gratuitos a las personas adultas mayores y con discapacidad que reciben atención médica directamente en sus domicilios.

De acuerdo con la información oficial, las Farmacias del Bienestar no operarán únicamente como establecimientos convencionales. El modelo combinará puntos ubicados en tiendas de Alimentación para el Bienestar con máquinas automáticas de despacho instaladas en centros de salud.

¿Dónde estarán ubicadas las Farmacias del Bienestar?

Del total de unidades previstas, 5 mil 567 Farmacias del Bienestar estarán dentro de las tiendas de Alimentación para el Bienestar. Estos establecimientos se localizarán principalmente en comunidades y zonas rurales del país, donde las distancias y las condiciones de movilidad pueden dificultar el acceso a servicios médicos y medicamentos.

PUBLICIDAD

Las otras mil unidades funcionarán mediante máquinas de despacho automático, las cuales serán instaladas en centros de salud situados en zonas metropolitanas. Con este esquema, el Gobierno federal busca adaptar la distribución de los medicamentos a las necesidades de cada región.

Las Farmacias del Bienestar entregarán gratuitamente 22 tipos de medicamentos a las personas atendidas por el programa Salud Casa por Casa que cuenten con una receta médica

Las personas incorporadas a Salud Casa por Casa no tendrán que buscar por cuenta propia el establecimiento correspondiente. Las y los servidores de la Salud que realizan las consultas domiciliarias les indicarán cuál es el punto más cercano para recoger los fármacos incluidos en su receta.

Asimismo, la ubicación de las Farmacias del Bienestar podrá consultarse en la plataforma oficial serviciouniversaldesalud.gob.mx, conforme avance la instalación de los puntos de entrega.

PUBLICIDAD

¿Quiénes podrán recibir medicamentos gratuitos?

El acceso estará dirigido a las y los derechohabientes de Salud Casa por Casa que cuenten con una receta emitida por el personal médico del programa.

Esta estrategia atiende principalmente a personas beneficiarias de dos programas sociales: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Salud Casa por Casa ofrece atención médica domiciliaria a estos sectores de la población mediante visitas realizadas por personal de salud. Durante las consultas se revisa el estado general del paciente y, cuando se requiere tratamiento, se expide la receta correspondiente.

PUBLICIDAD

Con ese documento, la persona beneficiaria podrá acudir a la Farmacia del Bienestar indicada para recibir los medicamentos sin costo. Por lo tanto, la entrega estará vinculada con la valoración previa realizada por el personal autorizado del programa.

¿Qué medicamentos ofrecerán las Farmacias del Bienestar?

Las Farmacias del Bienestar entregarán 22 tipos de medicamentos de manera totalmente gratuita a quienes presenten una receta expedida por las y los servidores de la Salud.

La información difundida no detalla los nombres ni los principios activos que integrarán este catálogo. En consecuencia, será necesario esperar la publicación del listado oficial para conocer qué padecimientos y tratamientos estarán cubiertos.

La cifra anunciada se refiere a tipos de medicamentos y no necesariamente al número total de presentaciones, dosis o marcas disponibles. La prescripción dependerá de la valoración efectuada durante las visitas domiciliarias.

PUBLICIDAD

Las Farmacias del Bienestar entregarán gratuitamente 22 tipos de medicamentos a las personas atendidas por el programa Salud Casa por Casa que cuenten con una receta médica

La apertura será gradual a partir de septiembre

Las 6 mil 567 Farmacias del Bienestar no comenzarán operaciones simultáneamente. Su apertura se realizará de forma progresiva desde septiembre en las 24 entidades incorporadas al IMSS-Bienestar.

Con la instalación de puntos en áreas rurales y máquinas automáticas en centros urbanos, el programa pretende facilitar la continuidad de los tratamientos y reducir los traslados de adultos mayores y personas con discapacidad.

Las autoridades recomendaron consultar los canales oficiales para conocer las ubicaciones habilitadas y la información relacionada con los medicamentos disponibles. El acceso gratuito dependerá de contar con una receta de Salud Casa por Casa y acudir al punto asignado por el personal del programa.

PUBLICIDAD