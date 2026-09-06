Colombia

Presidente Abelardo de la Espriella habló con familiares de los militares asesinados en Norte de Santander: “Sus muertes no quedarán impunes”

El mandatario aseguró que los autores enfrentarán la fuerza legítima del Estado y las leyes, luego de la ofensiva en Ocaña

Ellos son los tres soldados fallecidos en el ataque del ELN en Norte de Santander - crédito Ejército Nacional
Ellos son los tres soldados fallecidos en el ataque del ELN en Norte de Santander - crédito Ejército Nacional
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El ataque contra el cantón militar Trapiche en Ocaña, Norte de Santander, dejó tres militares muertos después de que el soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez falleciera durante la atención médica por las heridas que sufrió.

La Segunda División del Ejército Nacional informó que el balance final incluyó cuatro uniformados heridos. La institución había comunicado inicialmente la muerte de dos militares y la afectación de otros cinco.

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El hecho ocurrió durante la noche del viernes 4 de septiembre, cuando aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos impactaron dentro de la instalación militar. Luego, soldados de una unidad motorizada desplegaron tareas de seguridad en el perímetro y sostuvieron un combate de encuentro con presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo fueron los primeros militares cuya muerte confirmó el Ejército. Marrugo Manjarrez permanecía bajo cuidados especializados, pero murió pese a la atención que recibió.

Golpe al ELN en Cesar: autoridades capturaron cuatro integrantes del frente Camilo Torres - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Soldados de la motorizada sostuvieron un combate de encuentro en el perímetro con presuntos integrantes del ELN - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El Ejército Nacional atribuyó el ataque al uso de drones con explosivos dentro del cantón militar y señaló que, tras las detonaciones, hubo combates con presuntos miembros del ELN. La actualización oficial elevó a tres el número de fallecidos y redujo a cuatro el de heridos, tras la muerte del soldado que estaba hospitalizado.

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El presidente Abelardo de la Espriella aseguró el domingo 6 de septiembre que habló con los allegados de Pirajón Montezuma, Jiménez Jaramillo y Marrugo Manjarrez. En su publicación en X, calificó el hecho como un ataque del ELN contra el cantón militar El Trapiche.

“A sus familias les expresé personalmente mi solidaridad, mis condolencias y la gratitud de toda Colombia por el sacrificio de sus seres queridos”, afirmó De La Espriella. El jefe de Estado añadió: “Sus muertes no quedarán impunes”.

El mandatario sostuvo que los responsables serán localizados y juzgados. “Vamos a encontrar a los responsables y haremos caer sobre ellos todo el peso de la fuerza legítima del Estado y de las leyes de la República”, escribió.

El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que los responsables del ataque en Norte de Santander no quedarán impunes - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que los responsables del ataque en Norte de Santander no quedarán impunes - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En la misma publicación, De la Espriella afirmó que “cada gota de sangre de nuestros héroes y ciudadanos, será cobrada con creces”. También señaló que Colombia no olvidará a los militares muertos y que “su sacrificio no será en vano”.

Detalles del ataque

El Ejército reportó dos militares muertos tras un ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar Trapiche, en Ocaña. Las víctimas fueron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo.

El ataque comenzó cerca de las 7:20 p. m., según el comunicado de la Segunda División del Ejército. El secretario de Gobierno de Ocaña informó que durante el hostigamiento se habrían utilizado más de 16 drones.

El hecho incluyó dos acciones diferenciadas. Primero, las aeronaves no tripuladas impactaron dentro de la instalación militar. Después, un pelotón de la unidad motorizada salió para asegurar el perímetro y revisar posibles riesgos contra las instalaciones y el personal.

En el consejo de seguridad se ordenó fortalecer el bloqueo de los corredores empleados por los grupos armados ilegales para movilizar integrantes y armas - crédito Ministerio de Defensa
En el consejo de seguridad se ordenó fortalecer el bloqueo de los corredores empleados por los grupos armados ilegales para movilizar integrantes y armas - crédito Ministerio de Defensa

Durante esa operación exterior, los soldados tuvieron un combate de encuentro con presuntos integrantes del grupo armado organizado Eln. El Ejército indicó que allí murieron los dos uniformados. Horas después se confirmó la muerte de un tercer

La institución precisó que el ataque aéreo y el enfrentamiento posterior fueron hechos distintos dentro de la respuesta militar desplegada en la zona.

El presidente Abelardo de la Espriella expresó su solidaridad con las familias de los militares fallecidos y con los integrantes de la Fuerza Pública que resultaron heridos.

“A las familias de nuestros dos héroes asesinados, toda mi solidaridad, mis oraciones y la gratitud de Colombia. A nuestros soldados heridos, mi deseo de pronta recuperación”, manifestó.

El mandatario anunció que elaborará una estrategia de seguridad para el Catatumbo junto con la cúpula militar y de Policía. La iniciativa estará enfocada en las estructuras armadas, sus cabecillas, las fuentes de financiación y las economías ilícitas de la región.

“Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal”, señaló el presidente en su cuenta de X.

Las autoridades decretaron toque de queda en Ocaña después del ataque. La medida busca reducir la posibilidad de nuevos hechos que afecten a los miembros de la Fuerza Pública o a la población civil.

El Ejército Nacional afirmó que mantendrá las operaciones contra las estructuras armadas ilegales que operan en la provincia de Ocaña. La institución señaló que su objetivo es proteger a los habitantes y sostener las condiciones de seguridad en el área.

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