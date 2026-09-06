“Lord Lamborghini’ se queda sin diputación: Tribunal Electoral ordena dejar su curul en el Congreso de Coahuila

Antonio Flores, conocido como 'Lord Lamborghini', perdió su puesto como diputado local en Coahuila (Foto: Antonio Flores/FB)

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El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila (TEEC) propinó un nuevo revés político al diputado del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra, quien deberá dejar de ejercer su cargo como legislador para permitir que su suplente, Fernando Rodríguez González, ocupe la curul durante el actual periodo ordinario de sesiones.

La determinación fue emitida este viernes por el pleno del Tribunal y establece que la suplencia de Rodríguez González deberá mantenerse durante todo el periodo ordinario de sesiones que comenzó el 1 de septiembre de 2026 y concluirá el próximo 31 de diciembre.

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La resolución representa un golpe para Flores Guerra, quien ha estado en el centro de diversas polémicas políticas y mediáticas, entre ellas las relacionadas con su patrimonio y el uso de un automóvil Lamborghini, situación por la que fue identificado públicamente como “Lord Lamborghini”.

¿Por qué Antonio Flores debe dejar su curul?

"Ya no tarda en salir en denuncia ciudadana" escribió la hermana del diputado Crédito: FB/ Tania Flores

De acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral de Coahuila, Flores Guerra quedó suspendido de sus funciones debido a inasistencias injustificadas registradas durante el pasado periodo electoral, cuando buscaba reelegirse como diputado local.

El caso se relaciona también con un incidente ocurrido el mismo día en que el legislador fue detenido por agentes estatales, luego de que presuntamente se negara a detener la marcha del vehículo que conducía cuando elementos municipales de Múzquiz, municipio de donde es originario, le marcaron el alto.

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El TEEC determinó que la situación jurídica de la suplencia debe mantenerse vigente durante el actual periodo ordinario de sesiones.

La presidenta del Tribunal, Karla Verónica Félix Neira, enfatizó que una misma diputación no puede ser ejercida simultáneamente por la persona propietaria y por su suplente.

“En consecuencia, la suplencia de Fernando Rodríguez González subsiste”, señaló durante la sesión.

La magistrada agregó que deben garantizarse los derechos políticos inherentes al ejercicio efectivo del cargo, por lo que Antonio Flores no podrá ocupar simultáneamente la curul que corresponde a su suplente.

Congreso de Coahuila deberá cumplir la sentencia

Antonio Flores Guerra, diputado electo del PT, presume fajo de dinero y reparte billetes entre familiares. (Twitter/@lumendoz)

Para hacer efectiva la resolución, el Tribunal Electoral ordenó al Congreso de Coahuila emitir una declaratoria instrumental que deje firme la situación jurídica determinada por los magistrados.

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El órgano legislativo no tendrá que realizar una nueva valoración sobre el origen de la suplencia, sino únicamente cumplir con lo establecido en la sentencia.

El Tribunal precisó que la diputación no puede ser ejercida de manera simultánea por Flores Guerra y Rodríguez González, debido a que esto afectaría los derechos político-electorales del suplente.

De esta manera, Fernando Rodríguez González permanecerá como diputado durante el periodo ordinario que termina el 31 de diciembre de 2026.

PT pierde una de sus posiciones en el Congreso

Tony Flores PT Coahuila Antonio Flores Guerra (especial)

La resolución también tiene consecuencias en la composición política del Congreso de Coahuila.

Con la salida de Antonio Flores Guerra del ejercicio de la diputación, el Partido del Trabajo pierde una de las dos representaciones que tenía en el Congreso local.

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En paralelo, el partido político México Avante, que logró constituirse este año como fuerza política en Coahuila, consiguió incorporarse a la recta final de la LXIII Legislatura.

El fallo del Tribunal Electoral modifica así el equilibrio de las representaciones partidistas en el Congreso estatal y marca un nuevo episodio en la trayectoria política de Antonio Flores Guerra.

Por ahora, la sentencia establece con claridad que Fernando Rodríguez González debe continuar ejerciendo la diputación durante el actual periodo ordinario de sesiones, mientras el Congreso de Coahuila deberá realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento inmediato a la resolución.