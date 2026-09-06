Citlalli Hernández responde a Larry Rubin tras críticas a la iniciativa de Sheinbaum que elimina doble nacionalidad

Citlalli Hernández rechaza los cuestionamientos de Larry Rubin ante la propuesta de reforma sobre la nacionalidad única en México. (Infobae México)

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Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, respondió a las críticas del empresario Larry Rubin, presidente de la American Society Mexico, quien calificó como un “gravísimo error” la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir que personas con doble nacionalidad ocupen determinados cargos públicos en la República Mexicana.

A través de su cuenta de ‘X’, Hernández Mora reconoció que “la doble ciudadanía es un derecho”, pero precisó que la propuesta busca que quienes ocupen ciertos cargos públicos, para representar los intereses de México, cuenten únicamente con la ciudadanía mexicana.

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“Lo que dice Larry Rubin es una opinión, pero llama la atención que en Estados Unidos preocupe tanto una iniciativa que impediría, por ejemplo, que una persona con ciudadanía estadounidense, o de cualquier otro país, ocupe la Presidencia de México sin antes renunciar a esa nacionalidad”, escribió la morenista.

La presidenta de la Comisión de Elecciones fue más allá y cuestionó la legitimidad de las críticas provenientes del extranjero hacia decisiones internas del país: “Lo que sí debería preocuparnos en México es que desde Estados Unidos haya quienes se sientan con autoridad para cuestionar una decisión soberana que corresponde exclusivamente al pueblo mexicano y a sus instituciones”.

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“Y bueno, de la comentocracia ya ni sorprenderse. Basta, que una opinión venga del extranjero para que la presenten como una voz autorizada sobre nuestros asuntos internos y nuestra vida pública nacional”, remató.

¿Por qué Larry Rubin calificó de “gravísimo error” la iniciativa contra la doble nacionalidad?

La respuesta de Hernández se da luego de que Rubin, en entrevista con el comunicador Manuel López San Martín, calificó de “desleales” a los cerca de 20 millones de mexicanos con doble nacionalidad, así como a los aproximadamente 40 millones de connacionales en Estados Unidos, al advertir que la iniciativa los excluiría de participar en procesos electorales.

Citlalli Hernández rechaza las declaraciones de Larry Rubin sobre la propuesta para exigir únicamente la ciudadanía mexicana a quienes aspiren a cargos públicos en México. (X (CitlaHM))

El empresario sostuvo que tener más de un pasaporte “no afecta en lo absoluto temas de soberanía” y que ningún ciudadano, salvo que sea funcionario público, representa a otro país por el simple hecho de tener otra nacionalidad. Para Rubin, la deslealtad debe medirse por otros criterios, como la corrupción o los vínculos con el crimen organizado, y no por la doble ciudadanía.

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“El castigar a casi 60 millones de mexicanos que tienen doble nacionalidad en el mundo y en México es un gravísimo error”, afirmó, al pedir a los legisladores de todos los partidos analizar a profundidad la propuesta.

Sheinbaum propone eliminar la doble nacionalidad para aspirantes a la Presidencia y las gubernaturas

La presidenta Claudia Sheinbaum

presentó el pasado 27 de agosto una iniciativa de reforma constitucional en materia de nacionalidad única que obligaría a quienes aspiren a la presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse como candidatos.

“El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente o presidenta de la República, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de Gobierno, deba ser solo mexicano, no tener ninguna otra nacionalidad”, explicó Sheinbaum durante la conferencia matutina.

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Presidencia

La propuesta modifica el artículo 82 de la Constitución para establecer que los aspirantes deberán ser “ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos” y deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatos.

El proyecto también prohíbe que, una vez que ocupen el cargo, utilicen un pasaporte extranjero, ejerzan derechos políticos ante otro país o recurran a la protección diplomática de un Estado distinto de México. El incumplimiento de estas disposiciones sería sancionado conforme al Título Cuarto de la Constitución.

La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde Luján, señaló que el artículo 32 constitucional generaba un vacío interpretativo porque no precisaba con claridad la prohibición de la doble nacionalidad para quienes ocuparan esos cargos. Por ese motivo, la iniciativa plantea replicar las modificaciones en los artículos 116 y 122, que regulan las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

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La Comisión Permanente recibió el 30 de agosto el proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo Federal para reformar los artículos 82, 116 y 122 constitucionales. La expresidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el documento será turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictamen.