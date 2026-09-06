Autoridades niegan contar con información de una posible amenaza en Nogales, Sonora, tras alerta de EEUU: mantendrán vigilancia

Nogales es uno de los principales puntos de acceso hacia Arizona. (ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO)

Guardar

La Mesa de Seguridad del Estado de Sonora informó que hasta el momento, las instituciones de los tres órdenes de gobierno no cuentan con datos que confirmen una posible amenaza en Nogales, Sonora, luego de la alerta de viaje emitida por el Consulado General de los Estados Unidos.

Sin embargo, detalló que mantendrán operativos preventivos y equipos de vigilancia en la ciudad, así como en el resto del estado con el objetivo de atender cualquier emergencia.

PUBLICIDAD

“Continuaremos atentos a cualquier información que pudiera modificar las condiciones de seguridad en la región”, advirtieron.

Y es que la tarde de este sábado 5 de septiembre el Consulado General de EEUU emitió una alerta debido a “información sobre amenazas” en Nogales, por lo que restringió los viajes y actividades del gobierno de ese país en la región.

En el comunicado también reiteraron que Sonora ya contaba con un aviso de viaje nivel 3, por lo que llamó a extremar precauciones y buscar refugio en caso de algún incidente.

EEUU no le notificó a Sonora la amenaza o riesgo detectado

El mensaje a los ciudadanos estadounidenses fue emitido este 5 de septiembre. Crédito: Gobierno de Nogales

Tras la emisión de la alerta, la Mesa de Seguridad del Estado también detalló que establecieron comunicación con la representación consular estadounidense, quien confirmó la alerta pero no les proporcionó datos sobre una amenaza o riesgo determinado que permita establecer un riesgo concreto para la población.

PUBLICIDAD

“En caso de surgir información adicional, las autoridades correspondientes emitirán oportunamente los avisos y recomendaciones pertinentes”, aseguraron.

La alerta de Mexicali, Baja California, derivada por amenazas con explosivos

Vehículos militares y policiales, junto a personal uniformado, vigilan una zona fronteriza desértica marcada por un letrero de carretera hacia Tijuana, Mexicali y Ensenada, con cinta de acordonamiento en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta alerta se suma a la emitida el pasado 24 de agosto por el Consulado General de Estados Unidos, quien suspendió actividades de su personal en Mexicali, Baja California al advertir una amenaza.

Ante la información que las agencias estadounidenses obtuvieron, solicitaron a su personal y ciudadanos en la ciudad fronteriza a mantenerse alejados de edificios gubernamentales.

“Debido a información sobre una amenaza, las actividades del gobierno de los EEUU en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, han sido suspendidos para el 25 de agosto”, detalló la alerta.

PUBLICIDAD

El documento no identificó al posible responsable ni especificó el tipo de incidente que podría producirse; sin embargo, el periodista Luis Chaparro reveló que fuentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en San Diego le confirmaron que la agencia había interceptado al menos una llamada donde miembros del grupo criminal Los Rusos planeaban atentar contra instalaciones de la Policía Municipal y la Fiscalía General de la República (FGR) en Mexicali.

(FOTO: DEA)

Un día después de la emisión de la alerta, medios locales reportaron la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas en instalaciones de la Plaza de los Tres Poderes y de la FGR en Mexicali desde las primeras horas.

PUBLICIDAD

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó durante su conferencia de prensa matutina que la alerta se debió a un grupo delictivo, aunque aclaró que la información no estaba confirmada.

“Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí, no estaba asegurada y pues con información de sus propias agencias la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta. No hay un tema en específico, no hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sencillamente de estar atentos y con vigilancia en Mexicali”, afirmó.

Autoridades estatales confirmaron amenaza con explosivos contra edificios institucionales dos días después

El general Laureano Carrillo confirmó que la información obtenida señalaba amenazas contra edificios de gobierno. Crédito: Gobierno de Baja California

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, el general Laureano Carrillo Rodríguez, confirmó dos días después de la emisión de la alerta de EEUU que la amenaza se derivó del posible empleo de explosivos contra edificios institucionales en Mexicali. La información llegó, dijo, a través del intercambio de datos con autoridades estadounidenses.

PUBLICIDAD

Sobre el posible vínculo de Los Rusos con las amenazas, Carrillo señaló que la organización delictiva a la que se atribuye el hecho está identificada, pero se negó a revelarla porque la investigación seguía en curso.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre si la amenaza tuvo relación con operativos recientes contra esa célula delictiva, Carrillo respondió: “Es posible que tenga alguna relación con eso, porque sí hemos tenido bastantes resultados en contra de esta organización de los rusos en Mexicali”.

4 millones de dosis de fentanilo fueron incautadas a Los Rusos, brazo armados del Cártel de Sinaloa, días antes de la emisión de la alerta de EEUU. Foto: SSPC

El secretario explicó que los golpes al brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa que se han realizado por el gobierno estatal y federal contemplan la detención de 46 presuntos integrantes, decomiso de vehículos, armas de fuego y casas de seguridad, además del aseguramiento de fentanilo por parte de fuerzas federales.

PUBLICIDAD

“Se les ha debilitado desde el punto de vista operativo, pero por supuesto que es una situación que el área de inteligencia lo seguimos trabajando”, precisó.

Como parte de las acciones realizadas tras la emisión de la alerta se desplegó un operativo que involucró al Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y corporaciones estatales y municipales, con más de 450 efectivos desplegados en el Valle de Mexicali, la frontera con Sonora y San Luis Río Colorado.

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Los Rusos son uno de los brazos armados de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa que responde a Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”. Su líder, Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, es señalado por la DEA y el FBI como responsable del trasiego de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita la captura de “El Ruso”.